Cosa c’è stasera in tv 10 gennaio 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di giovedì 10 gennaio 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Fabrizio De Andrè Parole e musica di un Poeta

21:25 – Che Dio ci aiuti 5 – Omnia in bonum – Come nelle favole

23:37 – TG1 60 Secondi

23:40 – Porta a Porta

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – LOL 😉

21:20 – Ghostbusters

23:25 – Bang Bang!

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:25 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:15 – Lettere da Berlino

23:10 – I miei vinili

Stasera in tv 10 gennaio 2019 su Rai 4

20:38 – Lol 🙂 ep.100

21:12 – X Files XI ep.1

21:51 – X Files XI ep.2

22:40 – I segreti del triangolo delle Bermude pt.1

23:31 – The Other Side of the Door

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – AMERICAN SNIPER – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – AMERICAN SNIPER – 2 PARTE

00:30 – TG5 – NOTTE

Stasera su Italia 1:

20:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – COLPO A SORPRESA

21:25 – MAI DIRE TALK

00:25 – QUEL BRAVO RAGAZZO – 1 PARTE – 1aTV

Stasera in tv 10 gennaio 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

23:55 – TERMINATOR 2: IL GIORNO DEL GIUDIZIO – 1 PARTE

00:26 – TG4 NIGHT NEWS

00:37 – METEO.IT

00:41 – TERMINATOR 2: IL GIORNO DEL GIUDIZIO – 2 PARTE

Stasera su Canale 20:

20:15 – THE BIG BANG THEORY VII – LA VERIFICA DELL’INGANNO

20:35 – THE BIG BANG THEORY VII – IL VORTICE DELLA CACCIA AL TESORO

21:00 – TIMELINE – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – TIMELINE – 2 PARTE

23:20 – HOSTAGES – INFORMAZIONI RISERVATE

Stasera su Paramount Channel:

20:40 – Happy Days

21:10 – Mean Machine

23:00 – The Ring 2

01:00 – Blown Away – Follia Esplosiva

Stasera su Rai Movie:

19:00 – Per vivere meglio, divertitevi con noi

21:10 – Un ragionevole dubbio

22:35 – Il Clan

00:25 – The Hoax – L’imbroglio

Stasera su Cine Sony:

19:15 – Girl in progress

21:00 – Betty Love

23:10 – Il dottor Dolittle 2

00:45 – Ricomincio da tre

Stasera in tv 10 gennaio 2019 su Iris:

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – TERRA CONSACRATA

21:00 – CORDA TESA

23:24 – ALFABETO

23:40 – DI NUOVO IN GIOCO

Stasera su Tv8:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:30 – Trappola in fondo al mare

23:30 – X-Men – L”inizio

01:45 – Feels So Good

Stasera su Italia 2:

20:10 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – I CAVALIERI D’ARGENTO

20:40 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – IL SEGRETO DI CASTALIA

21:10 – SHARK KILLER

23:00 – ENEMIES CLOSER: NEMICI GIURATI

Stasera in tv 10 gennaio 2019 su La5:

19:45 – UOMINI E DONNE

21:15 – IL LATO DOLCE DELLA VITA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – IL LATO DOLCE DELLA VITA – 2 PARTE

23:00 – THE HUNGER GAMES – HUNGER GAMES – IL CANTO DELLA RIVOLTA: PARTE 2

Stasera su Cielo:

20:15 – Affari di famiglia Sayonara!

20:45 – Affari di famiglia La Bibbia di Rick

21:15 – Il furore della Cina colpisce ancora

23:15 – Belle d’amore

01:15 – Amantes – Amanti

Stasera su Nove:

19:30 – Camionisti in trattoria

20:25 – Boom! – 1^TV

21:25 – Il giorno del giudizio – 1^TV

22:50 – Wolverine – L’immortale

01:05 – Airport Security Spagna

Stasera in tv 10 gennaio 2019 su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

00:50 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7d:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Grey’s Anatomy – Memories

00:55 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

20:05 – Cortesie per gli ospiti

21:05 – Vite al limite – La storia di Robert

22:55 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Il lipoma

23:50 – ER: storie incredibili – Il respiro della morte

00:40 – ER: storie incredibili – Tubo in testa

Stasera su Spike:

20:35 – MERLIN Lezione di vendetta

21:30 – TERAPIA D’URTO

23:15 – SPARTACUS – SANGUE E SABBIA Il serpente rosso

00:15 – SPARTACUS – SANGUE E SABBIA Il giuramento dei gladiatori

Stasera in tv 10 gennaio 2019 su Sky Uno:

19:40 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

20:40 – Chef Locatelli – Master – Chef Calling

21:15 – Master – Chef All Stars Italia – 1^TV

22:30 – Master – Chef All Stars Italia – 1^TV

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – Cinepop

21:15 – Wonder

23:15 – Avengers: Infinity War

Se non trovi interessante la programmazione di oggi in tv, qui abbiamo raccolto un elenco di piattaforme web e metodi free per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata.

Per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata e quindi senza violare alcuna legge, esistono diverse piattaforme web che trasmettono le pellicole cinematografiche nel rispetto della legge e senza il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

Allo stesso modo, esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti che propongono la visione di questi eventi dal vivo sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD.

Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti. Ecco come e dove vedere le partite di calcio in streaming in modo legale stasera in tv.