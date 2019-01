Stasera in tv 10 gennaio 2019 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | Che Dio ci aiuti 5, American Sniper, MasterChef All Stars Italia, Mai Dire Talk, Ghostbusters 2016

Cosa c’è stasera in tv 10 gennaio 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di giovedì 10 gennaio 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 10 gennaio 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Fabrizio De Andrè Parole e musica di un Poeta

21:25 – Che Dio ci aiuti 5 – Omnia in bonum – Come nelle favole

23:37 – TG1 60 Secondi

23:40 – Porta a Porta

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – LOL 😉

21:20 – Ghostbusters

23:25 – Bang Bang!

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:25 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:15 – Lettere da Berlino

23:10 – I miei vinili

Stasera in tv 10 gennaio 2019 su Rai 4

20:38 – Lol 🙂 ep.100

21:12 – X Files XI ep.1

21:51 – X Files XI ep.2

22:40 – I segreti del triangolo delle Bermude pt.1

23:31 – The Other Side of the Door

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – AMERICAN SNIPER – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – AMERICAN SNIPER – 2 PARTE

00:30 – TG5 – NOTTE

Stasera su Italia 1:

20:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – COLPO A SORPRESA

21:25 – MAI DIRE TALK

00:25 – QUEL BRAVO RAGAZZO – 1 PARTE – 1aTV

Stasera in tv 10 gennaio 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

23:55 – TERMINATOR 2: IL GIORNO DEL GIUDIZIO – 1 PARTE

00:26 – TG4 NIGHT NEWS

00:37 – METEO.IT

00:41 – TERMINATOR 2: IL GIORNO DEL GIUDIZIO – 2 PARTE

Stasera su Canale 20:

20:15 – THE BIG BANG THEORY VII – LA VERIFICA DELL’INGANNO

20:35 – THE BIG BANG THEORY VII – IL VORTICE DELLA CACCIA AL TESORO

21:00 – TIMELINE – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – TIMELINE – 2 PARTE

23:20 – HOSTAGES – INFORMAZIONI RISERVATE

Stasera su Paramount Channel:

20:40 – Happy Days

21:10 – Mean Machine

23:00 – The Ring 2

01:00 – Blown Away – Follia Esplosiva

Stasera su Rai Movie:

19:00 – Per vivere meglio, divertitevi con noi

21:10 – Un ragionevole dubbio

22:35 – Il Clan

00:25 – The Hoax – L’imbroglio

Stasera su Cine Sony:

19:15 – Girl in progress

21:00 – Betty Love

23:10 – Il dottor Dolittle 2

00:45 – Ricomincio da tre

Stasera in tv 10 gennaio 2019 su Iris:

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – TERRA CONSACRATA

21:00 – CORDA TESA

23:24 – ALFABETO

23:40 – DI NUOVO IN GIOCO

Stasera su Tv8:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:30 – Trappola in fondo al mare

23:30 – X-Men – L”inizio

01:45 – Feels So Good

Stasera su Italia 2:

20:10 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – I CAVALIERI D’ARGENTO

20:40 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – IL SEGRETO DI CASTALIA

21:10 – SHARK KILLER

23:00 – ENEMIES CLOSER: NEMICI GIURATI

Stasera in tv 10 gennaio 2019 su La5:

19:45 – UOMINI E DONNE

21:15 – IL LATO DOLCE DELLA VITA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – IL LATO DOLCE DELLA VITA – 2 PARTE

23:00 – THE HUNGER GAMES – HUNGER GAMES – IL CANTO DELLA RIVOLTA: PARTE 2

Stasera su Cielo:

20:15 – Affari di famiglia Sayonara!

20:45 – Affari di famiglia La Bibbia di Rick

21:15 – Il furore della Cina colpisce ancora

23:15 – Belle d’amore

01:15 – Amantes – Amanti

Stasera su Nove:

19:30 – Camionisti in trattoria

20:25 – Boom! – 1^TV

21:25 – Il giorno del giudizio – 1^TV

22:50 – Wolverine – L’immortale

01:05 – Airport Security Spagna

Stasera in tv 10 gennaio 2019 su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

00:50 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7d:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Grey’s Anatomy – Memories

00:55 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

20:05 – Cortesie per gli ospiti

21:05 – Vite al limite – La storia di Robert

22:55 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Il lipoma

23:50 – ER: storie incredibili – Il respiro della morte

00:40 – ER: storie incredibili – Tubo in testa

Stasera su Spike:

20:35 – MERLIN Lezione di vendetta

21:30 – TERAPIA D’URTO

23:15 – SPARTACUS – SANGUE E SABBIA Il serpente rosso

00:15 – SPARTACUS – SANGUE E SABBIA Il giuramento dei gladiatori

Stasera in tv 10 gennaio 2019 su Sky Uno:

19:40 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

20:40 – Chef Locatelli – Master – Chef Calling

21:15 – Master – Chef All Stars Italia – 1^TV

22:30 – Master – Chef All Stars Italia – 1^TV

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – Cinepop

21:15 – Wonder

23:15 – Avengers: Infinity War