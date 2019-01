Un uomo che aveva appena lasciato i figli a scuola è stato raggiunto da 3 colpi di pistola alla testa, nel quartiere romano della Magliana.

La sparatoria è avvenuta davanti l’asilo nido Mais e Girasole in via Castiglion Fibocchi. L’uomo si trova in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma e le sue condizioni sono gravissime.

Andrea Gioacchini ha 34 anni e ha dei precedenti penali. Era noto alle forze dell’ordine per episodi di usura, armi e stupefacenti.

Anche la moglie, una cittadina ucraina, che era insieme a lui, è rimasta ferita all’inguine.

Gioacchini, dopo aver lasciato i figli all’asilo, era appena risalito in macchina quando è stato affiancato da un uomo con giubbotto e casco neri in sella a uno scooter.

Lo scooter con a bordo l’uomo a volto coperto si è affiancato alla macchina di Gioacchini.

Il trentenne si è accasciato per i 4 colpi di arma da fuoco.

La polizia sta indagando sulla vicenda.

Secondo quanto riferisce il quotidiano il Messaggero, la modalità dell’esecuzione è identica a quelle della banda della Magliana. I parallelismi con i crimini della banda della Magliana sono confermati dai precedenti criminali del soggetto. Tra i reati contestati ci sono usura, estorsione, droga, armi, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni. L’uomo era un sorvegliato speciale da parte della polizia.