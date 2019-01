Courmayeur, uno snowboarder muore dopo un fuoripista sulle rocce

Uno snowboarder è morto sui monti vicino Courmayeur, in seguito a una caduta. L’uomo sarebbe precipitato da un salto di roccia, mentre sciava fuori pista. L’incidente è avvenuto in un settore segnalato come pericoloso a Plan de la Gabba.

Lo sciatore si trovava a circa 1.800 metri di quota. Il cadavere è stato recuperato nel cosiddetto “Canale del Bambino”.

L’uomo si trovava insieme a un amico, che ha dato immediatamente l’allarme.

Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino valdostano e la guardia di finanza.