SERIE A – Da sabato 18 agosto a domenica 26 maggio va in scena il campionato di Serie A 2018 2019. Tanti campioni in campo con un solo obiettivo in testa: vincere. Chi ci riuscirà? Sarà di nuovo la Juventus a trionfare?

Di seguito tutti gli aggiornamenti live, risultati, classifica, notizie e tanto altro sul campionato di Serie A Tim 2018 2019.

Serie A | Ultime News

Aggiornamento 8 gennaio 2019 – Nel weekend torna il calcio italiano: spazio alla Coppa Italia. Dove vedere le varie partite? Qui tutte le info:

Aggiornamento 8 gennaio 2019 – E’ in corso il calciomercato invernale 2019: qui tutti gli affari fatti in uscita ed entrata

Aggiornamento 7 gennaio 2019 – “Sono soddisfatto, è stato un incontro molto positivo, tutte le parti hanno espresso le loro idee. E’ stata posta grande attenzione sulla necessità di avere pene severe verso coloro, e sono pochissimi che non si possono definire tifosi ma delinquenti, che con i loro comportamenti rovinano e compromettono la bellezza del calcio”. Così il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, a commento della riunione riunione straordinaria dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive dedicata al tema della violenza degli stadi.

Aggiornamento 27 dicembre 2018

Aggiornamento 23 dicembre 2018

Aggiornamento 23 dicembre 2018 – Secondo quanto riportano oggi La Repubblica e il Sole 24 Ore, l’ex ad Marco Fassone sarebbe andato a caccia di una talpa e avrebbe fatto pedinare quattro giornalisti: Enrico Currò e Luca Pagni di Repubblica, Carlo Festa del Sole 24 Ore e Tobia De Stefano di Libero. I fatti risalgono all’inverno scorso, precisamente dal 19 febbraio al 2 marzo scorso.

Aggiornamento 23 dicembre 2018 – Radja Nainggolan non giocherà Inter-Napoli. “Momentaneamente sospeso dall’attività agonistica per motivi disciplinari”, si legge nel comunicato dell’Inter. Il Ninja paga il ritardo – non il primo delle ultime settimane – con il quale si è presentato all’allenamento di stamattina.

Aggiornamento 20 dicembre 2018

Aggiornamento 14 dicembre 2018 – UEFA, FAIR PLAY FINANZIARIO: STANGATA PER IL MILAN – Giornate amare per il Milan. Dopo la cocente eliminazione in Europa League per mano dell’Olympiacos (qui la nostra diretta live), il club rossonero ha ricevuto un’altra brutta notizia: la stangata della Uefa per la violazione del Fair Play Finanziario nel triennio 2014-2017. (QUI tutti i dettagli)

Aggiornamento 14 dicembre 2018 – La 16esima giornata della Serie A 2018 2019 si avvicina.

Aggiornamento 14 dicembre 2018 – AIA, NICCHI TUONA – “Basta con i campioni che non hanno regole”. Queste le parole di Marcello Nicchi, presidente dell’AIA, nel corso di un’intervista concessa a Il Mattino in merito alla recente espulsione di Higuain per proteste. “È inutile continuare a parlare di regole, quando le regole ci sono ma non vengono applicate. Non accetteremo più aggressioni”.

Aggiornamento 13 dicembre 2018 – MAROTTA E’ IL NUOVO AD DELL’INTER – “FC Internazionale Milano annuncia oggi la nomina di Giuseppe Marotta ad Amministratore Delegato Sport. L’esperto dirigente assumerà la carica sin da subito e sarà responsabile dell’intera area sportiva del Club”. (QUI il comunicato completo)

Aggiornamento 13 dicembre 2018 – JUVENTUS, NIENTE SCUDETTO: RICORSO RESPINTO – La sentenza della Cassazione respinge il ricorso dei bianconeri riguardo al tricolore del 2006 assegnato ai nerazzurri: “Decisione in base ai principi dell’autonomia dell’ordinamento sportivo”.

Serie A | Classifica campionato dopo la 15esima giornata

JUVENTUS 43 punti NAPOLI 35 INTER 29 MILAN 26 LAZIO 25 TORINO 22 ATALANTA 21 ROMA 21 SASSUOLO 21 PARMA 21 SAMPDORIA 20 FIORENTINA 19 CAGLIARI 17 EMPOLI 16 GENOA 16 SPAL 15 UDINESE 13 BOLOGNA 11 FROSINONE 8 CHIEVOVERONA 3

Serie A | Calendario

Il sorteggio del calendario si è tenuto il 26 luglio, dalle ore 19.00.

Due i turni infrasettimanali in calendario, mercoledì 26 settembre 2018 e mercoledì 3 aprile 2019.

Le squadre si fermeranno quattro volte per gli impegni delle Nazionali: 9 settembre, 14 ottobre, 18 novembre e 24 marzo 2019.

Arriva anche il “boxing day” natalizio, con turni di campionato in programma il 22, il 26 e il 29 dicembre.

Poi i giocatori andranno in vacanza per tornare a giocare il 13 gennaio, con una giornata tutta dedicata agli ottavi di finale di Coppa Italia.

Serie A 2018 2019 | Quando si gioca

Le gare di ogni giornata del Campionato di Seria A 2018/2019 si disputano, come regola generale, nei seguenti giorni e orari:

sabato ore 15.00 (1 anticipo)

sabato ore 18.00 (1 anticipo)

sabato ore 20.30 (1 anticipo)

domenica ore 12.30 (1 anticipo)

domenica ore 15.00 (3 gare)

domenica ore 18.00 (1 posticipo)

domenica ore 20.30 (1 posticipo)

lunedì ore 20.30 (1 posticipo)

ECCEZIONI:

Nell’8a giornata di andata, nella 12a giornata di andata e nella 9a giornata di ritorno, che precedono settimane in cui si disputano gare delle squadre nazionali collocate in date FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori, nonché nella 5 a giornata di andata e nella 10a giornata di ritorno, che precedono turni infrasettimanali, il posticipo del lunedì alle 20.30 è sostituito da un anticipo il venerdì alle ore 20.30.

I turni infrasettimanali in programma nella 6a giornata di andata (26 settembre 2018) e nella 11a giornata di ritorno (3 aprile 2019) si disputano mercoledì con inizio alle ore 21.00 (6 gare), con un anticipo martedì alle ore 21.00, un anticipo mercoledì alle ore 19.00, un posticipo giovedì alle ore 21.00 e, in alternativa tra loro, un anticipo martedì alle ore 19.00 o un posticipo giovedì alle ore 19.00.

Serie A | Streaming e tv

Ci sono diversi modi per poter seguire le partite della Serie A 2018 2019 in tv e in streaming. Non potete vedere le partite perché magari fuori casa? Tranquilli, ci sono le dirette live di TPI che segue tutte le partite principali delle giornate di Serie A.

Di seguito come e dove vedere le partite della Serie A:

Serie A | Sky Sport e Sky Calcio – Sky Q

Sky ha in esclusiva 266 partite sulle 380 del campionato.

In ogni giornata Sky trasmette 7 gare su 10: due anticipi del sabato (alle 15 e alle 18), due partite della domenica pomeriggio alle 15, un match la domenica alle 18, il posticipo serale della domenica alle 20:30 e il posticipo del lunedì sera, sempre alle 20:30.

Grazie però all’accordo con Dazn, Sky trasmette anche le tre partite di Serie A che le mancavano: la app di DAZN è stata infatti integrata su Sky Q, la nuova piattaforma del colosso di Murdoch.

Gli abbonati potranno seguire le dirette via satellite, con il digitale terrestre o via fibra. In streaming le partite saranno visibili su Now Tv e Sky Go.

Serie A | Mediaset Premium

Fino alla scorsa stagione, Premium trasmetteva le gare delle principali squadre del campionato italiano. Nel 2018/2019 non si è aggiudicata nessun pacchetto, ma ha trovato un accordo con DAZN per ritrasmettere ai propri abbonati 3 partite di Serie A (sabato alle 20:30, domenica alle 12:30 e alle 15) per ogni turno.

Tuttavia, le partite non saranno trasmesse sul digitale terrestre, ma saranno fruibili, anche per i clienti Premium, solo su Smart Tv, PC, smartphone, tablet e console.

Serie A | DAZN Perform

Su DAZN è possibile assistere in esclusiva a 114 partite di Serie A.

In particolare, DAZN trasmette tre partite per ogni giornata: quella del sabato alle 20:30, quella della domenica alle 12:30 e una tra quelle che si giocano domenica alle 15:00.

I dispositivi compatibili con DAZN sono le Smart Tv, smartphone e tablet, PC e console.