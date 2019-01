Sanremo 2019 presentatori | Claudio Baglioni | Claudio Bisio | Virginia Raffaele

SANREMO 2019 PRESENTATORI – Saranno Claudio Bisio e Virginia Raffaele ad affiancare Claudio Baglioni nella conduzione del Festival di Sanremo 2019.

Lo scorso anno, ad affiancare il direttore artistico del Festival erano stati Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.

Per Claudio Bisio e Virginia Raffaele non è la prima volta in assoluto sul palco dell’Ariston. Entrambi infatti sono stati invitati come ospiti in passato, la Raffaele anche durante l’edizione 2018.

Sanremo 2019 presentatori | Quando va in onda il Festival

Il Festival della canzone italiana va in onda, in prima serata, da martedì 5 febbraio a sabato 9 febbraio 2019. La kermesse viene trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in diretta radio su Rai Radio 2.

Non è ancora stato precisato l’orario della messa in onda. Ogni anno però, anche a causa dell’alto numero di cantanti che devono esibirsi, Sanremo inizia sempre un po’ prima rispetto alle normali trasmissioni della sera.

Sanremo 2019 presentatori | Cantanti in gara

Uno dei più grandi cambiamenti dell’edizione numero 69 del Festival di Sanremo riguarda il numero dei cantanti in gara. Nel 2018 erano stati 20, nel 2019 diventano 24.

I loro nomi sono stati resi noti durante le due serate di Sanremo Giovani, andate in onda il 20 e il 21 dicembre. Tra i big in gara ci sono anche i vincitori delle due serate speciali di dicembre, dedicati a quelle che fino allo scorso anno erano le “Nuove Proposte”.

Ecco i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2019 con accanto il titolo della canzone che porteranno all’Ariston:

