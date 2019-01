Rugby 6 Nazioni 2019: il calendario dell’Italia

Rugby 6 Nazioni 2019 | Calendario | Tutte le partite dell’Italia | Date | Ora

RUGBY 6 NAZIONI 2019 – Da venerdì 1 febbraio (il 2 per l’Italia) va in scena il 6 Nazioni, il più importante torneo di Ruby dell’emisfero Nord. Torneo che gli appassionati di Rugby aspettano ogni anno con trepidazione. Per gli azzurri previste 5 partite: tre in casa (stadio Olimpico di Roma) e due in trasferta.

Quando gioca l’Italia? Di seguito la risposta:

Rugby 6 Nazioni 2019 | Calendario Italia

TURNO 1

Sabato 2 febbraio 2019, ore 15,15: SCOZIA-ITALIA (Murrayfield, Edinburgo)

TURNO 2

Sabato 9 febbraio 2019, ore 17,45: ITALIA-GALLES (Stadio Olimpico, Roma)

TURNO 3

Domenica 24 febbraio 2019, ore 16: ITALIA-IRLANDA (Stadio Olimpico, Roma)

TURNO 4

Sabato 9 marzo 2019, ore 17,45: INGHILTERRA-ITALIA (Twickenham Stadium, Londra)

TURNO 5

Sabato 16 marzo 2019, ore 13,30: ITALIA-FRANCIA (Stadio Olimpico, Roma)

> QUI DOVE VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA IN TV E STREAMING

Rugby 6 Nazioni 2019 | Cos’è

Il Torneo 6 Nazioni è il più importante torneo internazionale di rugby a 15 dell’Emisfero Nord.

Nato come Home Championship nel 1883, all’epoca disputato tra le quattro Nazionali Isole britanniche (Galles, Inghilterra, Irlanda e Scozia), fu rinominato in due distinti momenti della sua storia: prima Cinque Nazioni (tra il 1910 e il 1931 e tra il 1947 e il 1999) in concomitanza della presenza nel torneo anche della Francia. Poi, dal 2000 (anno in cui al torneo fu ammessa anche l’Italia), Sei Nazioni.

Dal 2003 al 2017, in ragione del contratto di sponsorizzazione del torneo con la Royal Bank of Scotland, la competizione era nota anche come RBS Six Nations o, in forma più abbreviata, RBS 6 Nations.

Dal 2018 lo sponsor ufficiale è la National Westminster Bank, sussidiaria di RBS.

La squadra più vittoriosa nel torneo 6 Nazioni è l’Inghilterra che ha vinto 38 edizioni della competizione, una più del Galles che ne vanta 37.

Tra le squadre meno vittoriose, l’Italia dalla sua ammissione nel torneo non lo ha mai vinto.

Rugby 6 Nazioni 2019 | Partecipanti

Le squadre che attualmente sono ammesse a partecipare al torneo 6 Nazioni sono Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda (la nazionale irlandese unisce le due anime dell’isola: la Repubblica d’Irlanda e l’Irlanda del Nord), Italia, Scozia.