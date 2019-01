Pensioni News | Ultime Notizie Oggi | Riforma | Novità

PENSIONI NEWS – Tutte le novità e gli aggiornamenti in materia di pensioni: dalla Legge Fornero al suo superamento proposto, con l’introduzione di Quota 100, dall’esecutivo Lega-M5s e contenuto nel contratto di governo insieme ad altri capisaldi come il reddito di cittadinanza e la flat tax.

Pensioni news | Mercoledì 9 gennaio – Pensioni, bozza dl pensioni e Rdc ancora ferma in preconsiglio –Mentre continua lo scontro tra Lega e M5s sul reddito di cittadinanza dopo che il Carroccio ha posto l’accento sulla questione disabili, la bozza del dl che contiene anche Quota 100 rimane ferma in preconsiglio a palazzo Chigi e in attesa di approvazione, la quale è attesa tra oggi e domani.

Nella bozza, per quanto riguarda le disposizioni in materia di previdenza, si parla anche di Opzione Donna (qui come funziona e gli aggiornamenti): secondo quanto previsto a poter uscire anticipatamente dal lavoro saranno le autonome nate entro il 31 dicembre 1959 e le dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960. “Il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 – si legge infatti nel testo visionato dall’Agi – e riconosciuto nei confronti delle lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960, e delle lavoratrici autonome nate entro il 31 dicembre 1959 le quali abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni al 31 dicembre 2018”.

In merito invece alle riforme che i giallo-verdi intendono attuare per Inps e Inail, la bozza prevede che i presidenti dei due istituti saranno nominati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto su reddito di cittadinanza e pensioni.

E mentre il sottosegretario al lavoro Durigon, ospite martedì sera nella trasmissione di Giovanni Floris in onda su La7, Dimartedì, ha assicurato che i lavoratori che sceglieranno Quota 100 per andare in pensione non pagheranno interessi per avere subito il Tfs, ma che “li pagherà lo Stato”, da Tito Boeri arriva un altro forte attacco all’esecutivo.

“Sulle pensioni anticipate – ha affermato il presidente dell’Inps in un’intervista a La Stampa – i soldi previsti non basteranno. Dobbiamo ancora fare le ultime valutazioni sul decreto, ma il rischio di non rispettare il tetto di spesa c’e’. E le tasse sono destinate ad aumentare. La durata triennale potrà spingere ad anticipare le uscite soprattutto nel privato e il divieto di cumulo è sbagliatissimo: finirà per alimentare il lavoro nero. Ci obbligherà a mandare ispettori per controllare che non versino i contributi!”

Martedì 8 gennaio – Pensioni, Landini: “Con Quota 100 non si cambia la Fornero”– Mentre il decreto su pensioni e reddito di cittadinanza è ancora atteso sul tavolo di palazzo Chigi, continuano ad arrivare da più parte critiche su Quota 100. Questa volta a parlare della riforma previdenziale non risparmiando critiche è Maurizio Landini, segretario confederale della CGIL, il quale ha invitato anche gli altri sindacati – Cgil, Cisl e Uil – ad attuare una grande mobilitazione per dire che Quota 100 non cambierà la Fornero ma, al massimo, potrà portare “una piccola modifica” alle attuali norme sul pensionamento.

Di fronte ad una assemblea in Cgil Landini ha infatti fatto emergere quelle che, secondo lui, sono le contraddizioni in merito a Quota 100; il decreto legge del governo sarebbe, secondo Landini, privo di misure per le donne e per i giovani. Inoltre, il sindacalista rimarca il permanere di situazioni di differenza nei posti di lavoro tra chi potrà andare in pensione anticipatamente e chi no (anche con 41 anni di contributi).

Landini, infine, ha anche contestato la pensione di cittadinanza: “Un bracciante dopo essersi fatto il mazzo per versare contributi prende 680 euro di pensione e chi non ha versato e magari è pure la moglie di un imprenditore e può prendere 780 euro: che c….di giustizia sociale è?”

Lunedì 7 gennaio – Pensioni, Durigon : “La diminuzione dell’assegno pensionistico con quota 100 è al massimo del 16 per cento“. Abbiamo fatto uno studio con l’Inps. Su una busta paga media di pensione di 1500 euro, il non percepito per i minori anni contributivi è pari al 16% netto massimo, fino al 2% iniziale di un anno”. Questa la rassicurazione del sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, che intervistato a Sky TG24 Economia ha parlato di Quota 100 e ha risposto ad alcune domande circa l’attuazione pratica della riforma sul pensionamento anticipato.

Quando gli è stato chiesto se Quota 100 porterà a un effettivo superamento della Legge Fornero, Durigon ha spiegato: “Abbiamo dato un primo impulso positivo al mercato in uscita. Questo darà sicuramente un po’ di vigore all’entrata nel mondo del lavoro. E’ una prima picconata”.

Infine, rispetto alle critiche arrivate dai sindacati circa la durata triennale del provvedimento, il sottosegretario ha risposto: “Il nostro obiettivo è la famosa Quota 41, ma oggi sarebbe costata troppo per le casse dello Stato, visto il bacino che la stessa Legge Fornero aveva in qualche modo creato. Quindi abbiamo affrontato Quota 100 con dei paletti ben prefissati, in modo che il bacino si svuoterà di circa sei o settecento mila persone in tre anni e darà la possibilità, subito dopo questi tre anni, di valutare di fare Quota 41”.

Sabato 5 gennaio – Pensioni quota 100, pubblicata la bozza del decreto: tutte le novità – È stata diffusa oggi, 5 gennaio, l’ultima bozza del decreto sulle pensioni quota 100 e sul reddito di cittadinanza. Il testo, composto da due titoli e 27 articoli, verrà esaminato martedì 8 gennaio per poi approdare in Consiglio dei ministri nei giorni successivi, salvo cambiamenti.

Ecco tutte le novità per quanto riguarda le pensioni a quota 100 (qui tutte le news). Qui cosa prevede la bozza del decreto a proposito del reddito di cittadinanza.

Si inizia ad aprile – Il via ai nuovi pensionamenti con quota 100, ovvero 62 anni di età e 38 di contributi minimi, scatta dal 1 aprile. Confermati i requisiti d’accesso. La misura viene introdotta “in via sperimentale” per il triennio 2019-2021.

Pensioni news | Venerdì 4 gennaio – Pensioni, rischio caos per Quota 100. Durigon: “Reddito di cittadinanza e Quota 100 saranno un grande lavoro per l’Inps”. Il sottosegretario al Lavoto, Claudio Durigon, ha risposto ad alcune questioni impellenti riguardanti Quota 100 nel corso della trasmissione di Rete 4 “Stasera Italia”. “Con l’Inps si sta studiando come intervenire nel miglior modo possibile per dare delle risposte a tutti”, è la rassicurazione di Durigon, il quale ha sottolineato che l’obiettivo primario sarà quello di smaltire il più velocemente possibile le domande che arriveranno”.

“Credo che reddito di cittadinanza e quota 100 saranno un grande lavoro per l’Inps”, ha poi precisato il sottosegretario, il quale si è poi espresso anche sul ruolo che in questo caso avrà Tito Boeri, il presidente dell’istituto di previdenza. “Credo che l’Inps abbia bisogno di un cambiamento, nel senso che secondo me i presidenti lasciati da soli a governare l’ente più importante d’Italia ed economicamente con più valore non possano essere lasciati soli. Quindi stiamo vagliando l’opportunità di una governance diversa che sia più collegiale e dia più risposte”.

Pensioni news | Giovedì 3 gennaio – Pensioni, Quota 100: il decreto è in ritardo e intanto aumenta l’età per la pensione. Il dl relativo alla riforma previdenziale di superamento della Fornero sarebbe dovuto giungere ad approvazione entro il 31 dicembre: le norme in esso contenute, ora, rischiano di finire in uno stallo burocratico e portare a ritardi che mettono in discussione la partenza di Quota 100 nella prossima primavera. (qui tutti i dettagli)

Pensioni news | Mercoledì 2 gennaio – Pensioni, Cgil: “Quota 100 è una misura temporanea che non cancella la legge Fornero”. A pochi giorni dall’arrivo in Consiglio dei Ministri del decreto attuativo riguardante la riforma del sistema pensionistico il segretario nazionale Cgil, Roberto Ghiselli, critica l’operato del governo su Quota 100 e chiede maggior confronto con le parti sociali.

“Se le anticipazioni fossero attendibili ci troveremmo di fronte ad una misura previdenziale temporanea, che si esaurirà in un triennio e che non potrà essere definita quota 100 perché il requisito dei 38 anni di contributi per l’anticipo pensionistico rimarrebbe vincolante a prescindere dall’età”, queste infatti le dichiarazioni del segretario. “Ma, soprattutto – aggiunge – non avrebbe nulla a che vedere con la “cancellazione” della legge Fornero che, al contrario, resterebbe in vigore integralmente e che, anche nei prossimi tre anni, non migliorerebbe le condizioni di gran parte delle persone, soprattutto per chi ha fatto lavori discontinui e gravosi, le donne, i lavoratori precoci”.

Poi Ghiselli fa un appello all’esecutivo Conte: “Nei prossimi giorni è prevista l’approvazione del decreto legge sulle pensioni e sarebbe un errore se il Governo procedesse, anche in questa circostanza, senza un preventivo confronto con le organizzazioni sindacali, ignorando le proposte che unitariamente abbiamo da tempo formulato”. “Si sta parlando di misure – sottolinea il leader Cgil – alcune anche condivisibili, che comunque da sole non sono una riforma organica e socialmente sostenibile del sistema previdenziale italiano. “Vorremmo inoltre capire se il decreto conterrà effettivamente la proroga dell’Ape sociale e di Opzione donna, e un intervento risolutivo per gli esodati. Rispetto all’ipotesi di un blocco dei 5 mesi di incremento dell’aspettativa di vita per le pensioni anticipate, se questa misura venisse accompagnata da un sistema di finestre d’uscita esteso anche a queste pensioni verrebbe annullato quasi del tutto il beneficio e sarebbe una ulteriore promessa non mantenuta”, è la conclusione di Ghiselli.

Pensioni news | Martedì 1 gennaio 2019 – Di Maio e Di Battista, pensioni: “Ci combattono perché tagliamo le pensioni d’oro”. Luigi Di Maio, insieme anche al da poco rimpatriato dal suo viaggio in Sudamerica Alessandro Di Battista, in un video pubblicato su Facebook in cui i due esponenti pentastellati parlano delle azioni portate avanti dall’esecutivo direttamente dalle piste da sci del Trentino, torna anche sul tema delle pensioni d’oro.

“È stato un 2018 in cui abbiamo combattuto quella classe di italiani privilegiati che si è opposta al cambiamento e che ci sta combattendo, anche in questi giorni, perché gli stiamo bloccando le pensioni d’oro. Stiamo bloccando un sacco di cose che vi avevamo promesso avremmo tagliato e che stiamo tagliando”, queste le parole di soddisfazione del vicepremier e ministro del Lavoro.

Pensioni news | Lunedì 31 dicembre – Salvini, discorso di fine anno: “Pensioni? Messi 20 mln per smontare la Fornero”. Nel suo messaggio di fine anno agli italiani”Mattarella ha parlato di lavoro e pensioni. Noi abbiamo messo 20 milioni di euro per smontare la Fornero e restituire dignità ai giovani”, ha sottolineato il vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini durante la diretta facebook di capodanno.

Poi l’accusa al Pd e alle opposizioni che “hanno fatto un can can”; “ma come si fa a parlare di lavoro e pensioni quando solo qualche anno fa avete approvato una legge ingiusta e iniqua? Avevo promesso che avremmo cambiato la Fornero, l’abbiamo fatto”, è la rivendicazione del leader della Lega.

Pensioni news | Domenica 30 dicembre – Manovra: via libero definitivo della Camera, è legge. Dopo un iter particolarmente tortuoso, la legge di Bilancio 2019 ha ottenuto l’approvazione della Camera con 313 voti favorevoli e 70 contrari. In seguito, come da procedura, il testo è stato firmato dal capo di Stato Sergio Mattarella. Confermate, dunque, le risorse stanziate per Quota 100: la riforma del sistema pensionistico varrà 3,9 miliardi nel 2019, 8,3 miliardi nel 2020 e 8,6 miliardi nel 2021.

Pensioni news | Sabato 29 dicembre – Manovra, pensioni: partenza ad aprile per Quota 100. La riforma di superamento della legge Fornero – riguardante l’anticipo pensionistico nella somma dei 62 anni di età e 38 di contributi minimi – vedrà la sua partenza ad aprile con quattro finestre annue ma con un taglio di 2,7 miliardi ai fondi inizialmente stanziati. Le risorse scendono infatti nel 2019 da 6,7 a circa 4 miliardi: più nello specifico sono stanziati 3,968 miliardi per il 2019, 8,336 per il 2020, 8,684 per il 2021, 8,153 per il 2022, 6,999 per il 2023 e 7 miliardi per il 2024.



Confermato il taglio alle pensioni d’oro. Esso sarà valido dal 2019 per 5 anni e con 5 diversi scaglioni: si parte da un minimo del 15% per i redditi compresi tra 100 mila e 130 mila euro lordi fino ad arrivare ad un massimo del 40% per quegli assegni superiori ai 500 mila euro (QUI TUTTI I DETTAGLI).

Confermata anche la stretta sulle rivalutazioni delle pensioni oltre i 1.522 euro; tale rivalutazione sarà totale – cioè del 100 per cento – per assegni superiori tre volte il trattamento minimo (1.522 euro), mentre superata questa soglia la rivalutazione all’inflazione prevede 6 fasce percentuali. L’indicizzazione sarà riconosciuta al 97 per cento per quelle pensioni tra tre e quattro volte il minimo; al 77 per cento per quelle tra quattro e cinque volte il minimo; al 52 per cento per quelle tra cinque e sei volte il minimo; al 47 per cento per quelle tra sei e otto volte il minimo; al 45 per cento tra otto e nove volte il minimo e al 40 per cento sopra nove volte il minimo.

Prevista infine una flat tax al 7 per cento per i pensionati residenti all’estero da almeno 5 anni che scelgono di vivere al Sud Italia; l’imposta sostitutiva quindi – calcolata in via forfettaria con aliquota del 7 per cento – si applica per cinque periodi d’imposta ed è rivolta a quei pensionati che, vivendo all’estero, vorranno ritrasferire la propria residenza in Italia e nei comuni con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.

Pensioni news | Venerdì 28 dicembre – Manovra: in piazza i pensionati di Cgil, Cisl e Uil. Un tavolo di governo per riaprire la discussione sulle pensioni e, soprattutto, ripristinare il meccanismo di rivalutazione degli assegni. Queste le principali richieste dei pensionati scesi oggi nelle piazze di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia per manifestare contro le nuove misure previste in materia previdenziale dalla manovra di bilancio ancora in corso di approvazione. “Ancora una volta si usano i pensionati come bancomat, con una misura che penalizza ulteriormente il loro potere d’acquisto, già duramente colpito dalla crisi, da un’eccessiva pressione fiscale e dai tagli alla rivalutazione già decisi negli anni passati”, è infatti il grido d’allarme proveniente dalle segreterie regionali di Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil.

Pensioni news | Giovedì 27 dicembre – Inps, nuova circolare relativa alla rivalutazione delle pensioni per il 2019. Il 27 dicembre 2018 l’Inps ha pubblicato la circolare n.122 con oggetto “Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2019”. (QUI TUTTI I DETTAGLI)

Manovra, Brunetta: “Da Di Maio solo chiacchiere. Governo Lega-M5s colpisce i pensionati”. “Il professor Di Maio non sa quel che dice: ne ha combinate e dette talmente tante, in questi 7-8 mesi, che ormai ha perso qualsiasi credibilità”, è l’accusa di Renato Brunetta, deputato e responsabile della politica economica di Forza Italia. “Si discute tanto – ha continuato a spiegare Brunetta ai microfoni di Radio Cusano – di reddito di cittadinanza e di quota 100 ma nessuna riga è stata scritta su entrambi i provvedimenti. Solo chiacchiere. L’unica cosa corretta che dice, forse, il professor Di Maio, è che il reddito di cittadinanza entrerà in vigore tra marzo e aprile, semplicemente perché deve essere ancora scritto”.

“Allo stesso tempo, non si conosce ancora come sarà congeniata la quota 100 per le pensioni. Quello che si sa, invece, è che si prendono 2,5 miliardi di euro in tre anni dai pensionati, dalla mancata indicizzazione delle pensioni oltre i 1.500 euro lordi. Si stanno portando via, di fatto, a milioni di pensionati con pensioni assolutamente limitate, beni e servizi (viene tolto loro il potere d’acquisto): l’inflazione non più adeguata e la pensione bloccata porta i pensionati ad acquistare meno beni e servizi”.



Pensioni news | Mercoledì 26 dicembre – Maxi-decreto pensioni atteso tra 10 e 12 gennaio. Il maxi-decreto collegato alla Manovra e contenente tutte le misure previste in materia previdenziale è atteso, per la sua approvazione, tra il 10 e il 12 gennaio prossimi. A rendere note queste tempistiche è stato il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, il quale ha detto che esso avrà al suo interno maggiori dettagli su Quota 100, la proroga per Ape Sociale e Opzione Donna e il blocco dell’aumento dell’aspettativa di vita per le pensioni anticipate. (QUI TUTTI I DETTAGLI)

Pensioni news | Martedì 25 dicembre – Pensioni, Salvini: “Non un euro in meno nel 2019, anzi un euro in più” – Il vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini in visita alla Questura di Milano torna a parlare delle pensioni:”Nessun pensionato prenderà un euro in meno nel 2019. Ho pubblicato sulla mia pagina Facebook i dati veri – ha rassicurato il leader della Lega – visto che se ne leggono e se ne sentono di tutti i colori. Ribadisco, e aspetto solo di essere smentito, che nessun pensionato italiano prenderà un euro in meno nel 2019, anzi tutti prenderanno euro in più rispetto al 2018″.

Pensioni news | Lunedì 24 dicembre – Pensioni, così si cambia con quota 100: ecco quando si potrà “uscire” dal lavoro – Con quota 100 ci sono tanti cambiamenti in arrivo. In primis le novità riguardano le modalità e i tempi per l’uscita dal lavoro. Il decreto per le regole sull’anticipo pensionistico arriverà a gennaio e riguarderà i lavoratori che hanno almeno 62 anni di età e 38 di contributi. (QUI TUTTI I DETTAGLI)

Pensioni news | Domenica 23 dicembre – Salvini: “Contributo solo da pensioni d’oro, le altre non si toccano” – Anche l’altro vicepremier, Matteo Salvini, interviene su Facebook per fare chiarezza sui tagli alle pensioni: “Le minime – spiega il leader della Lega – verranno alzate. C’è polemica sui tagli delle grandi pensioni: palle. Le pensioni d’oro, da 6 a 15 mila euro al mese, possono dare un piccolo contributo. Ma le altre non si toccano”.

Più tardi, arriva un altro ulteriore chiarimento: “Il mancato adeguamento delle pensioni all’inflazione – afferma Salvini – per lo scaglione sopra i 1500 euro costa solo un euro. Le pensioni “verranno aumentate perdendo un euro. Mi spiace per quell’euro, vedremo di recuperarlo”.

Di Maio: “No tagli pensioni sopra i 1.500 euro” – Dopo le polemiche di sabato sul contenuto del maxi-emendamento alla Legge di bilancio, soprattutto in relazione a un ipotetico taglio delle pensioni superiori ai 1.500 euro, interviene anche il vicepremier Luigi Di Maio: “In questi giorni – spiega in un video su Facebook – si sta parlando di tagli e tasse. Certo, tagli alla spesa militare inutile, tagli alle pensioni d’oro ma questo è un taglio epocale. Stanno dicendo che abbiamo tagliato a pensioni da 1.500 euro, non è così: preleviamo decine di migliaia di euro dalle pensioni d’oro e per rendere costituzionale l’intervento prendiamo 1-2 euro dalle pensioni sopra i 1.500 perché dobbiamo rispettare un principio di progressività”.

Pensioni news | Sabato 22 dicembre – Manovra, il testo del maxi-emendamento – Ecco il testo del maxi-emendamento alla Legge di Bilancio, in discussione al Senato, nel capitolo relativo alle pensioni d’oro: “Il taglio sulle pensioni d’oro (valido dal 2019 per 5 anni) sarà del 15% per i redditi compresi tra 100.000 e 130.000 euro lordi e arriverà al 40% per quelle superiori ai 500.000 euro. Previsto un taglio del 25% per gli assegni compresi tra 130.001 e 200.000 euro, del 30% per quelli compresi tra 200.001 e 350.000 euro e del 35% tra i 350.001 e i 500.000 euro. La misura garantirà 239 milioni nel triennio 2019-2021.

Meloni: “Vergognoso taglio pensioni 1.500 euro” – “Noi abbiamo dato una mano a questo governo tutte le volte che abbiamo potuto. Ma stavolta non ci stiamo. La trovata di tagliare le pensioni superiori a 1500 euro lordi al mese e’ semplicemente vergognosa e la ostacoleremo in ogni modo. Alla faccia della manovra del popolo! Ci vuole veramente coraggio”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Tutte le opposizioni al governo Lega-M5S stanno protestando in queste ore per i contenuti del maxi-emendamento (QUI i dettagli del testo).

Silp Cgil: “In maxi-emendamento tagli a pensioni poliziotti” – Nei giorni più delicati per la Legge di Bilancio, in fase di approvazione alle Camere, arriva la denuncia del sindacato di polizia Silp Cgil: “Mentre in Francia si danno aumenti di 300 euro alle forze dell’ordine – afferma Daniele Tissone, segretario generale di Silp Cgil – in Italia il governo taglierà anche le pensioni dei poliziotti. Una vergogna che denunciamo con forza. Con il maxi-emendamento alla legge di bilancio, infatti, il previsto stop graduale all’adeguamento degli assegni al costo della vita, a partire dai 1.500 euro in su, non colpisce solo le ‘pensioni d’oro’, ma anche e soprattutto i redditi di decine di migliaia di operatori in quiescenza. Si tratta di circa 200 euro in meno all’anno. Uno schiaffo dopo una vita di pericoli e sacrifici”.

Villarosa (M5s): “Da opposizioni terrorismo su pensioni” – “Chi in queste ore ci attacca sul fantomatico taglio delle pensioni, sparando cifre a casaccio solo per fare terrorismo psicologico verso gli italiani, dovrebbe imparare a fare bene i conti prima di parlare. Non ci sarà nessuna mazzata per chi prende assegni di poco superiori a 1.522 euro al mese, come dimostrano le stime che abbiamo prodotto”. Lo afferma il sottosegretario all’Economia, Alessio Villarosa, del Movimento 5 stelle. “Per intenderci – continua Villarosa – nel caso specifico gli interessati perderanno circa 40 centesimi al mese. Sorprende ma non stupisce che oggi a farsi paladini degli italiani siano quelli che negli anni scorsi non hanno avuto alcun occhio di riguardo per i loro risparmi”.

Pensioni news | Giovedì 20 dicembre – Salvini: “Boeri rema contro. Si dimetta” – Continua lo scontro tra il ministro dell’Interno Salvini e il direttore dell’Inps sul tema delle pensioni. Questa volta però il leader della Lega non ha usato mezzi termini e ha consigliato a Boeri di dimettersi.

“Da mesi Boeri rema contro il governo e disinforma gli italiani, difendendo una legge sciagurata come la Fornero. Perché per coerenza non si dimette e si candida alle primarie del Pd? Noi andiamo avanti sulla via del diritto al lavoro e alla pensione, problemi che evidentemente Boeri non ha”, ha affermato il vicepremier.

Salvini: “Quota 100 a inizio 2019”.Mentre alcune voci parlano della partenza di Quota 100 per aprile 2019, il ministro degli Interni – come anche il sottosegretario Giorgetti a Sky – accorcia i tempi fino ai primi mesi del nuovo anno. “Quota 100 partirà a inizio 2019, ma per me inizio 2019 non è aprile. Non è gennaio? Se non lo sarà è per motivi tecnici evidenti visto che la misura coinvolge mezzo milione di persone. Se non sarà a gennaio, quindi, mi auguro sia a febbraio”, queste infatti le sue ultime dichiarazioni all’Ansa in merito alla riforma previdenziale di superamento della legge Fornero.

Ed in merito alle risorse stanziate ha precisato “non lasciamo lì soldi che non verrebbero usati, se gli esperti ci diranno che abbiamo stanziato più risorse del necessario per Quota 100 useremo questi soldi per fare altro”, come ad esempio “per la detraibilità dell’Imu sui capannoni” o “la revisione dei versamenti Inail per industrie e imprese dell’edilizia”.

Pensioni news | Mercoledì 19 dicembre – Giorgetti: “Il compromesso sulla manovra non tradisce le promesse fatte agli italiani”. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ospite nella serata di mercoledì 19 dicembre della puntata di esordio della nuova trasmissione di Sky condotta da Sarah Varetto “Il confine”, ha parlato anche di Quota 100. “Il decreto per il reddito di cittadinanza e quota 100 dovrebbe arrivare tra fine anno e l’inizio di gennaio“, ha dichiarato il sottosegretario leghista, che ha anche accennato ad “una salvaguardia per chi ha versato il contributivo” per quanto riguarda invece le pensioni d’oro.

Pensioni news – Manovra: emendamento su rivalutazione delle pensioni. Tra gli emendamenti alla manovra che sono stati presentati dal governo Conte in commissione Bilancio a palazzo Madama ce ne è uno riguardante la rivalutazione delle pensioni. Tale rivalutazione sarà pari al 100% per assegni con un importo fino a 1.522 euro, mentre per gli assegni superiori è prevista una stretta sulla rivalutazione all’inflazione.

In seguito poi, per il triennio 2019-2021, per questi ultimi l’indicizzazione prevede sei fasce: sarà riconosciuta al 97% per pensioni tra tre e quattro volte il minimo, al 77% per quelle tra quattro e cinque volte il minimo, al 52% per quelle tra cinque e sei volte il minimo, al 47% per quelle tra sei e otto volte il minimo, al 45% tra otto e nove volte il minimo e al 40% sopra nove volte il minimo.

Manovra: le percentuali del taglio sulle pensioni d’oro. Il taglio sulle pensioni d’oro – inserito in un emendamento alla legge di bilancio e che verrà applicato a partire dal 2019 per cinque anni – è stato previsto con queste percentuali: 15% per i redditi compresi tra 100 mila e 130 mila euro lordi; 40% per quelli superiori ai 500 mila euro; 25% per quelli compresi tra 130.001 e 200 mila euro; 30% per quelli compresi tra 200.001 e 350 mila euro e, infine, del 35% tra i 350.001 e i 500 mila euro.

Pensioni news – Conte in Senato: reddito di cittadinanza e riforma pensioni nei tempi previsti. “Quota 100 e reddito di cittadinanza partiranno nei tempi previsti e senza modifiche in quanto alla platea dei destinatari”, queste le parole del presidente del Consiglio pronunciate a palazzo Madama dopo il via libera da parte di Bruxelles.

Manovra: atteso per oggi verdetto dai commissari Ue. C’è accordo tecnico con Mef. E’ attesa nel corso della giornata di oggi la risposta da parte dell’Unione europea circa la manovra di bilancio dopo il raggiungimento di un “accordo tecnico” con il ministero dell’Economia. Il premier Giuseppe Conte – dopo una serie di negoziati portati avanti nei giorni scorsi per evitare la procedura di infrazione – attende quindi, insieme al resto dell’esecutivo giallo-verde, la decisione dei commissari Ue, e quindi la formalizzazione dell’accordo, attesa proprio per questa mattina.

In caso di via libera da parte di Bruxelles, il governo presenterà un maxi-emendamento a palazzo Madama contenente tutte le modifiche – riguardanti la spesa in deficit con un taglio di circa 7 miliardi – apportate alla riforma previdenziale e al reddito di cittadinanza. Tali modifiche, che consistono in un abbassamento di circa 2 miliardi sia per Quota 100 che per il reddito di cittadinanza, sono state annunciate anche dal vicepremier Matteo Salvini, il quale è contrario ad eventuali tagli ulteriori e slittamenti.



Pensioni news | Martedì 18 dicembre – Manovra, Di Maio a Rai Radio 2: “Nessun taglio. Quota 100 e reddito di cittadinanza come sono partite così arrivano”. Non ci sarà alcun taglio per reddito di cittadinanza e Quota 100. Il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio continua a rassicurare a seguito dei tagli alla spesa prevista, per quando riguarda la Manovra, per le misure cardine dell’esecutivo e riguardanti la riforma delle pensioni e il reddito di cittadinanza.

“Queste sono ore decisive – ha dichiarato Di Maio in un’intervista a Rai Radio 2 di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, conduttori del format “I lunatici” – per il dialogo con l’Europa. Tutto quello che potevamo fare lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo. Abbiamo fatto una legge di bilancio che mantiene le promesse e stiamo anche facendo un’offerta all’Unione Europea di riduzione del deficit, che ci permette quindi di stare non proprio del tutto nei parametri ma di dare un segnale di dialogo. Non ci sarà nessun accordo – ha spiegato il vicepremier M5s – se ci chiederanno di tradire gli italiani. Ci sarà un accordo sulle promesse mantenute, non su quelle tradite. Le prossime ore saranno decisive, dopo l’alba si rimetterà in moto la macchina del Governo per l’ultima volta. Stanotte il Ministro Tria e il Presidente Conte hanno lavorato agli ultimi conti, ora si dovrebbe chiudere. Sono fiducioso su questo. Dal primo gennaio entrerà una legge di bilancio che può dar vita a un cambiamento in Italia”.

Ed in merito a Quota 100 il vicepremier ha smentito “qualsiasi ipotesi di taglio” ulteriore. La riforma previdenziale, così come il reddito di cittadinanza, “come sono partite così arrivano”. “Siccome partono un po’ dopo, il reddito a marzo e Quota 100 a febbraio, costeranno un po’ di meno. Quando ci sediamo al tavolo – ha poi concluso – io, Conte e Salvini troviamo sempre una quadra”.



Pensioni news | Lunedì 17 dicembre – Di Maio: “Occasione storica per tagliare le pensioni d’oro”. Il vice premier Luigi Di Maio ritiene che, se “in questo momento si possono tagliare le pensioni d’oro per tutti coloro che non hanno versato i contributi per avere una pensione d’oro così importante, non si può che gioire”.

“In Italia – ha aggiunto a margine di StartupItalia! – se c’è qualcuno che addirittura dice si era abituato a un tenore di vita da 11 mila euro di pensione al mese e adesso non ce la fa più, dovrebbe vergognarsi” perché “oggi siamo di fronte a un’occasione storica: tagliare le pensioni d’oro per tutti quelli che non hanno versato i contributi per avere una pensione da 5-10 mila euro netti al mese”.

Se poi, ha concluso, “si sono abituati a quel tenore di vita, vorrà dire che cominceranno a stringere un po’ la cinghia. Gli italiani hanno pagato a questi signori la pensione profumatamente pur avendo, gli italiani stessi, pensioni minime da 500-600 euro che adesso andranno a 780 euro con la pensione di cittadinanza”.

Pensioni news – Saranno risparmiati 4 miliardi: scende la spesa prevista. Al fine di realizzare le due misure cardine dell’esecutivo Lega-M5s – reddito di cittadinanza e Quota 100 – e contenere il deficit saranno risparmiati 4 miliardi in totale, 2 per ciascun intervento. Scende dunque, e di molto, la spesa che era stata inizialmente prevista in 16 miliardi, 9 per il reddito di cittadinanza e 6,7 per la riforma delle pensioni. Si è trattato di affinare al massimo le stime, in modo tale da non provocare ulteriori strappi con Bruxelles; nel dettaglio i paletti inseriti riguardano le finestre d’uscita (sfalsate tra dipendenti pubblici e privati), il divieto di cumulo sopra i 5 mila euro e la partenza ritardata ad aprile. In questo modo la spesa è ridotta a 11,8 miliardi, di cui 4,7 servono per il pensionamento anticipato e 7,1 per il reddito di cittadinanza.

Palazzo Chigi, comunque, ha tenuto a precisare che – nonostante la riduzione del budget a disposizione – non ci saranno tagli per quanto riguarda la platea di beneficiari: smentita dunque la previsione secondo cui Quota 100 avrebbe riguardato solo 350 mila persone.

Pensioni news – Salvini, accordo raggiunto su manovra economica. Il vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini, al termine del vertice a Palazzo Chigi di domenica sera, ha scritto un post sul suo profilo Twitter in cui esprime grande soddisfazione per il raggiungimento dell’accordo sulla manovra. “Ancora in ufficio… Con buon senso e coerenza accordo raggiunto su manovra economica, taglio delle tasse, lavoro, pensioni, sicurezza e investimenti per il bene degli italiani, alla faccia di piddini e rosiconi. Notte serena amici”, queste infatti le parole del leader della Lega.

Pensioni news | Domenica 16 dicembre – Taglio pensioni d’oro finanzierà Opzione Donna. Il vertice a Palazzo Chigi in cui hanno partecipato il premier Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri Tria (Economia) e Fraccaro (rapporti con il Parlamento) e i viceministri all’economia Castelli e Garavaglia – che era stato anticipato da un incontro tra premier e i suoi vice – è partito con l’obiettivo di raggiungere un accordo su ecotassa e pensioni d’oro. Al termine di esso alcune fonti governative hanno riferito che il taglio delle pensioni d’oro – che dovrebbe essere del 40% – servirà a finanziare Opzione Donna.

Pensioni News | Quota 100: come funziona e cosa prevede la nuova riforma

La riforma di superamento della legge Fornero, denominata Quota 100 e inserita nella legge di Bilancio 2019 finalmente approvata (qui tutti i dettagli su cosa prevede), partirà a febbraio 2019 in seguito all’approvazione del decreto attuativo collegato alla Manovra e atteso in Consiglio dei Ministri per il 10-12 gennaio.

Il nuovo meccanismo di anticipo pensionistico in sperimentazione per il prossimo triennio – quindi fino al 2021 – prevede la possibilità di uscita dal lavoro con 62 anni di età e 38 di contributi versati. I primi assegni con Quota 100 dovrebbero incassarli i dipendenti privati a partire dal 1° aprile 2019: sono previste infatti, dal momento in cui vengono maturati i requisiti per la pensione, delle finestre mobili di tre mesi per i dipendenti del settore privato e di sei mesi per quelli del pubblico.

Tutti quei lavoratori che sceglieranno di andare in pensione con Quota 100, inoltre, dovranno rispettare per cinque anni il divieto di cumulo tra pensione e altri redditi: il massimo consentito è di 5 mila euro annui netti. Questo periodo di divieto, in sostanza, si riferisce all’intervallo di tempo tra la maturazione dei requisiti per Quota 100 e quelli per la pensione di vecchiaia.

Pensioni News | Quota 41

“Quota 41 per tutti”, è questa l’idea e l’obiettivo del ministro Salvini. Ma di che si tratta?

La Quota 41 – insieme anche a Quota 100 – è una delle novità in tema di pensionamento introdotte dal governo giallo-verde più attese dai lavoratori; tutto quello che finora si conosce in merito – requisiti, funzionamento ecc – è basato su indiscrezioni, quindi bisognerà attendere conferme da parte del governo.

Tale sistema prevede per i lavoratori accesso al pensionamento con 41 anni di contributi e senza vincoli di età. Il M5s e la Lega hanno intenzione di estendere una misura già introdotta nel 2017: in quell’anno la legge di Bilancio aveva infatti previsto la quota 41 per i lavoratori precoci – cioè coloro che hanno lavorato almeno 12 mesi prima del 19esimo anno di età – mentre ad oggi essa viene contemplata per una platea ben più ampia, cioè tutti i lavoratori con 41 anni di contributi versati.

A mancare, al momento, sono notizie certe circa il calcolo (potrebbe essere applicato il metodo contributivo ma andrebbe a svantaggiare molti lavoratori) e le coperture per assicurare appunto a tutti l’estensione della misura.

Pensioni News | Opzione Donna

Opzione Donna – o anche regime sperimentale donna – è quella possibilità che consente alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli.

Essendo una misura sperimentale necessita di un rifinanziamento annuale per essere prorogata; questo nel 2017 non è stato ottenuto, mentre invece è stato inserito nella legge di Bilancio 2019 per una sua proroga di un anno (invece che 3, come previsto inizialmente).

Opzione Donna è stata introdotta nel 2004 con la legge Maroni e non è stata coinvolta dai cambiamenti introdotti con la legge Fornero; essa – come anticipato – permette alle donne lavoratrici, con tempi differenti tra dipendenti pubbliche e lavoratrici autonome, di accedere al pensionamento prima, ma con una penalizzazione sull’assegno.

Per quanto riguarda i requisiti per ottenere questa formula di pensione anticipata, essi riguardano naturalmente l’età anagrafica, che deve essere di almeno 57 anni e 7 mesi, e l’anzianità contributiva, di almeno 35 anni. Inoltre, dalla data di maturazione dell’ultimo requisito utile alla liquidazione della pensione devono passare almeno 12 mesi.

Questo per quanto riguarda le dipendenti pubbliche, mentre le lavoratrici autonome hanno differenti requisiti di accesso: 58 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi versati e un’attesa tra la data di maturazione dell’ultimo requisito utile e la liquidazione di almeno 18 mesi.

Anche per Opzione Donna, come per Quota 100, è quindi previsto il sistema delle finestre mobili. (qui tutti i dettagli)

Pensioni News | Ape Social

L’Ape Social – abbreviazione di Anticipo pensionistico sociale – è un meccanismo di pensionamento che permette ai lavoratori in situazioni di disagio di ottenere la quiescenza senza penalità a partire dai 63 anni di età e dai 30-36 di contribuzione.

Tale modalità – introdotta per la prima volta dal governo Gentiloni come misura sperimentale – nello specifico prevede un’indennità a carico dello stato erogata dall’Inps in favore di coloro che presentano i requisiti di legge (a seguito di una domanda posta dal lavoratore, non è quindi un meccanismo automatico) e fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia. Alla maturazione dei requisiti ordinari di quiescenza poi si entra infatti nella pensione ordinaria.

Chi può richiedere l’Ape Sociale? Tutti quei lavoratori in condizioni di difficoltà, quindi disoccupati, invalidi, caregivers (con almeno 63 anni di età e 30 di contributi versati) e lavoratori gravosi (con almeno 63 anni di età e 36 di contributi versati).

Per quanto riguarda la sua proroga per il 2019 – anche questa contenuta nel “pacchetto pensioni” che verrà con tutta probabilità tradotto in un emendamento alla legge di Bilancio nel suo passaggio al Senato – essa è particolarmente rilevante alla luce del fatto che la misura è decollata il 1 maggio 2017 e necessita di essere estesa perché anche coloro che maturano i requisiti nel corso del 2018 possano beneficiarne.

In merito a ciò è intervenuto il sottosegretario al Lavoro Durigon, il quale ha chiarito che il governo “ha scelto di mantenere questo strumento perché utile per particolari categorie e complementare a quota 100”. (qui tutti i dettagli)

Pensioni News | Ape Volontaria

L’Ape Volontaria – o anticipo pensionistico volontario – consiste in un regime pensionistico sperimentale che consente di anticipare l’uscita dal mondo del lavoro tramite un prestito pensionistico erogato dalla banca.

Tale prestito viene erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità. I beneficiari dell’Ape Volontaria – che possono essere indistintamente dipendenti privati, pubblici e lavoratori autonomi – possono ottenere il prestito alla maturazione del diritto sull’anticipo pensionistico. Non possono, al contrario, farne richiesta i liberi professionisti iscritti alle casse professionali e – proprio per la natura stessa dell’anticipo pensionistico – i cattivi pagatori.

Per quanto attiene ai requisiti anagrafici e contributivi, tutti i lavoratori che intendano fare domanda per l’Ape devono avere un minimo di 63 anni e un montante contributivo non inferiore a 20 anni. Il prestito, che viene erogato da soggetti finanziatori e prevede l’obbligo di firmare una garanzia contro il rischio di premorienza, viene “coperto” da agenzie assicurative scelte tra quelle che aderiscono agli accordi quadro.

Dal momento in cui viene presentata la domanda il prestito viene erogato per un minimo di sei mesi fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. (qui tutti i dettagli)