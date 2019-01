L’oroscopo di TPI di giovedì 10 gennaio: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi

Oroscopo di oggi giovedì 10 gennaio 2019 | Cosa dicono gli astri

OROSCOPO DI OGGI TPI – Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi giovedì 10 gennaio 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi 10 gennaio 2019 | Ariete

L’affetto che vi hanno saputo dimostrare le persone a voi vicine è il motore che in questa giornata vi darà una marcia in più. Vi sentite in forma, avete voglia di fare e di dare al vostro gennaio una svolta decisiva.

A lavoro procede tutto senza intoppi, non è proprio quello che sognavate da bambini, ma di questi tempi siete da considerare comunque fortunati.

Molto meglio pensare all’amore: con il vostro partner passate momenti rilassanti e spensierati. Entro la fine del mese il vostro rapporto potrebbe raggiungere anche una svolta.

Buone notizie anche dal punto di vista delle amicizie. In giornata ritroverete infatti un amico di vecchia data di cui non avevate notizie da un po’.

Oroscopo di oggi 10 g ennaio 2019 | Toro

Non siete del tutto soddisfatti di come sta andando la vostra vita ultimamente: le vostre giornate sono colme di impegni lavorativi e la cosa non vi permette di fermarvi a pensare sulla vostra situazione.

Anche oggi sarà infatti una giornata molto indaffarata: impegnatevi a fondo, soprattutto a lavoro. Vedrete godersi il riposo a fine giornata sarà ancora più piacevole.

In serata avrete il tempo di dedicarvi alle vostre passioni e soprattutto al vostro partner.

Gemelli

Anche per voi quella di oggi sarà una giornata con molte cose da fare. Avrete diversi grattacapi, non tanto sul lavoro, ma in famiglia. Ultimamente infatti siete stati molto nervosi e sentite di avere qualcosa da farvi perdonare.

Sforzatevi di trovare un punto di incontro con il vostro partner, altrimenti la vostra situazione sentimentale potrebbe risentirne.

A lavoro noti che alcuni colleghi hanno lo straordinario potere di farti perdere le staffe in pochissimo tempo. Sarà un esercizio per imparare a disinnescare: se ci riesci, sarà utile per te anche fuori dall’ufficio.

Cancro

Lavoro, studio, ufficio, scrivania, letto. Negli ultimi giorni sono stati questi gli unici pensieri che hanno invaso la vostra mente. Vi siete impegnati tantissimo per realizzare i vostri obiettivi, trascurando tutto il resto.

Oggi per fortuna sarà una giornata molto energica per voi. Avrete più forza per superare gli ostacoli, vi sentirete più sereni e finalmente potrete dedicare più tempo alle persone che amate.

Tra queste c’è sicuramente il vostro partner. Ammettetelo, quanta pazienza ha avuto negli ultimi giorni per non mandarvi al diavolo. Vi sentite un po’ in colpa? Ecco, avete tutto il giorno per pensare a come rimediare. Siate passionali.

Oroscopo di oggi 10 gennaio 2019 | Leone

Giornata ricca di avvenimenti importanti per il vostro futuro. Sul lavoro vi sentite molto valorizzati dai vostri superiori: probabilmente siete riusciti a fare colpo grazie ai nuovi progetti che avete presentato.

Potrebbe essere dunque la giornata giusta per realizzare alcuni sogni di una vita. Pensate a come investire bene nelle vostre idee: sono in arrivo giorni con le stelle favorevoli al vostro segno.

Certo, dal punto di vista economico la vostra vita ha qualcosa da rivedere. Ed è stato forse questo il freno alle vostre ambizioni, ultimamente. Cercate una svolta.

In amore, prendetevi una pausa. Decidete cosa è meglio per voi: forse la storia con il vostro partner non è quello che sognavate. Parlatene.

Oroscopo di oggi 10 gennaio 2019 | Vergine

L’unico modo per arrivare a fine giornata senza perdere la salute è pianificare ogni impegno. Siete dei tipi a cui non è mai dispiaciuto faticare, ma non perdete il controllo della vostra vita.

In amore state vivendo una situazione molto instabile con il vostro partner. Diffidenze, dubbi e sospetti non fanno bene al vostro rapporto di coppia. La cosa vi renderà molto nervosi per tutto il giorno, ma in serata arriverà finalmente il momento di chiarire.

Se siete single, vivete giornate pesanti perché sentite di aver trovato la persona giusta per voi, ma purtroppo sta molto lontano. E un amore a distanza non è tra le vostre priorità.

Bilancia

Nervosi? No, vorreste solo spaccare tutto… Negli ultimi giorni avete puntato molto su un affare che invece è andato malissimo. Avete perso molto denaro, ma avete imparare che a volte azzardare non è l’unica strada per il successo.

È il momento di capire cosa volete per il vostro futuro. Non solo sul lavoro, ma anche nel rapporto di coppia. State rivalutando i vostri affetti e la cosa non vi lascia tranquilli. Le stelle vi consigliano di fare chiarezza al più presto, nel weekend il vostro umore potrebbe peggiorare.

Oroscopo di oggi 10 gennaio 2019 | Scorpione

Le stelle prevedono per voi una giornata tranquilla. Ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi: ultimamente lo stress vi gioca brutti scherzi. Oggi siete in formissima, domani in depressione. La parola d’ordine deve essere equilibrio.

Sul lavoro qualcosa potrebbe darvi più di un pensiero e mettervi in difficoltà. Forse avete creato troppe aspettative sulle vostre capacità? Per fortuna un vero amico sarà pronto ad aiutarvi e a non farvi sentire soli.

L’amore tornerà a essere il vostro rifugio. E se siete single, oggi come non mai sentirete il bisogno di trovare un partner.

Sagittario

Sono in arrivo due giornate molto complicate, ma per fortuna il vostro ottimo umore vi aiuterà a superare tutte le difficoltà.

A darvi la carica sarà soprattutto un inaspettato appuntamento galante. Un vento di passione che vi lascerà col sorriso stampato in faccia.

Se siete già fidanzati, vi rendete conto che va tutto molto bene. Nonostante ciò, però, sarete distratti da qualcun altro…

Sul lavoro arriverà qualche arrabbiatura di troppo. Non scoraggiatevi.

Oroscopo di oggi 10 gennaio 2019 | Capricorno

Le idee non vi sono mai mancate, così come il coraggio di metterle in pratica. Forse avete solo bisogno di un po’ di fortuna. E di limare quei lati del vostro carattere che vi rendono leggermente ansioso.

È la giornata giusta per agire, parlare con chi ultimamente vi ha fatto perdere la pazienza e sistemare tutto. Occhio al weekend: accuserete un po’ di stanchezza, e anche qualche malanno stagionale.

Acquario

Grandi cambiamenti sono in atto nella vostra vita. Sarà così anche oggi. Per questo motivo, le stelle predicano calma e nervi saldi, soprattutto sul lavoro, dove imparerete che risolvere una questione senza litigare può far cambiare la concezione che i colleghi hanno di voi.

Sentite terribilmente la mancanza di alcune persone care che stanno lontane da voi. Fate di tutto per farglielo capire, non nascondetevi nell’orgoglio. Abbandonarsi agli affetti è sempre una scelta giusta.

Se siete single, invece, siete convinti di star bene così. Perché, però, quando vedete i vostri amici in coppia vi assale quella brutta sensazione in fondo allo stomaco? È per caso una sana invidia? Datevi da fare!

Oroscopo di oggi 10 gennaio 2019 | Pesci

La luna entra nel vostro segno e vi rimarrà fino a tutto il weekend. Ottimo motivo per risolvere alcune situazioni rimaste in sospeso: non abbiate paura degli scontri, a volte sono indispensabili per ricostruire i rapporti.

In coppia, siete un po’ stanchi della gelosia del vostro partner. Ma piuttosto che criticare le sue paranoie, fareste bene a non dargli motivi validi per averne. Forse ultimamente non lo avete fatto.