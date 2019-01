MATTEO BOCELLI CHI È – Modello, cantante, ma soprattutto figlio di uno dei tenori più famosi al mondo: stiamo parlando di Matteo, il secondogenito di Andrea Bocelli.

Chi è – Matteo Bocelli è il figlio del tenore italiano Andrea Bocelli, ha 21 anni e, nonostante sogni di seguire le orme del padre nel mondo della musica, ha un’innata passione per la moda. Ha gli occhi scuri e profondi, il sorriso smagliante, un corpo mozzafiato e soprattutto sembrerebbe avere tutte le carte in regola per diventare un modello. Riuscirà a diventare il primo tenore che sfila in passerella?

Occhi neri e fisico scolpito, Matteo fa il modello, ma sogna di seguire le orme del suo celebre papà. Ha preso parte a diverse campagne pubblicitarie di Guess dopo aver conosciuto Paul Marciano che, colpito dal suo fascino, gli ha chiesto di posare con Jennifer Lopez. Classe 1997, Bocelli Junior è nato dal primo matrimonio del tenore con Enrica Cenzatti e ha un fratello maggiore, Amos, che ha 23 anni.

Ha anche una sorella minore, Vittoria, 5 anni, frutto dell’unione dell’artista con Veronica Berti. Appassionato di moda e con un fascino che non passa inosservato, Matteo è diventato in breve tempo una star di Instagram, raccogliendo quasi 100 mila follower.

La carriera – Nel suo futuro però non ci sono le passerelle, ma il mondo della musica, proprio come suo padre. Matteo infatti studia al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca e ha una voce davvero potente, che l’ha già portato su palchi importanti in giro per il mondo. Si è esibito al David Foster and Friends a Washington e al Celebrity Fight Night, mostrando tutto il suo talento.

Andre Bocelli ha voluto duettare con lui nel suo ultimo album sulle note di Fall on me, toccante brano che racconta il rapporto fra genitori e figli e che è stato scelto come colonna sonora del film Disney Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni.

“Matteo mi ricorda i miei inizi, i miei esordi – ha raccontato qualche tempo fa Bocelli dopo un’esibizione -. Mi sento responsabile della sua passione per il canto e quindi la vivo con molta ansia e apprensione”. Nel frattempo il brano realizzato dai due è già un successo e in molti credono che Matteo sarà il degno erede del tenore.

Lui dal canto suo continua a studiare e a coltivare la passione per la musica. “Se il pubblico vorrà – ha detto – canterò come babbo”.

Per Sanremo 2019 sarà ospite.