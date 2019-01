MasterChef All Stars Italia Ospiti | Giudici | Bastianich | Klugmann | Massari | Locatelli

MASTERCHEF ALL STARS ITALIA OSPITI – MasterChef torna su Sky. E lo fa con un altro spin-off, dopo Junior MasterChef e Celebrity MasterChef: MasterChef All Stars Italia.

In questa edizione del cooking show, in onda da giovedì 20 dicembre alle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre (canali 311 o 11), è prevista la presenza di una giuria a composizione mista: due giudici infatti sono fissi per tutte e quattro le puntate, il terzo invece cambia ogni volta.

I giudici fissi sono Bruno Barbieri, chef bolognese vincitore di 7 stelle Michelin e Antonino Cannavacciuolo, amatissimo chef originario di Vico Equestre in Campania.

Chi sono invece i giudici ospiti delle quattro puntate di MasterChef All Stars Italia?

MasterChef All Stars Italia Ospiti | Chi sono

Accanto a Barbieri e Bastianich, durante ognuna delle quattro puntate c’è un altro giudice ospite. Si tratta di Joe Bastianich, Antonia Klugmann, il Maestro Iginio Massari e Giorgio Locatelli.

Bastianich è anche lui ormai un veterano della trasmissione: insieme a Bruno Barbieri e Carlo Cracco è infatti uno dei volti storici di MasterChef Italia, presente fin dalla prima edizione.

Klugmann, invece, è subentrata proprio a Cracco nella settima edizione del cooking show, rivelandosi una vera star. La chef friulana è riuscita infatti a farsi apprezzare dai colleghi e dai concorrenti soprattutto per le sue ricette innovative. Tuttavia, dopo una sola edizione, ha deciso di lasciare il programma per dedicarsi ai suoi progetti lavorativi.

Iginio Massari invece viene definito il “Maestro dei maestri pasticceri italiani”. Bresciano, Massari è titolare a Brescia della Pasticceria Veneto, aperta nel 1971. Inoltre, è socio nel ristorante Carlo Magno a Collebeato nel Bresciano.

Giorgio Locatelli, altro chef stellato, oltre a uno degli ospiti dello spin-off dedicato ai veterani del programma sarà anche il nuovo membro della giuria dell’ottava edizione di MasterChef Italia, in programma dal 17 gennaio su Sky Uno.

MasterChef All Stars Italia | Anticipazioni

Durante la prima edizione di MasterChef All Stars Italia i 16 concorrenti – selezionati tra i migliori cuochi passati per le masterclass del programma nelle corso delle varie edizioni – si cimentano nella sfida delle sfide, incontrando volti nuovi e vecchie conoscenze.

Tornare ai fornelli del cooking show più famoso in Italia è per loro sicuramente una grande occasione in termini di visibilità. Ma anche e soprattutto un modo per tornare a mettersi alla prova davanti ai giudici e ai cuochi avversari.

Tra i concorrenti, ovviamente, non mancano stima e sportività, ma neanche vecchi dissapori e diversità di vedute.

Durante le quattro puntate del talent, i 16 concorrenti si sfidano affrontando le consuete gare di MasterChef, quelle a cui ormai tutti gli appassionati del programma sono abituati.