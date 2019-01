Maradona Youssef | MasterChef All Stars | Chi è | Dove lavora | Vita privata

MARADONA YOUSSEF – Maradona Youssef, per tutti “solo” Maradona, è stato uno dei concorrenti principali della quinta edizione di MasterChef Italia e si candida a farsi notare anche in MasterChef All Stars Italia.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SU MASTERCHEF ALL STARS ITALIA

Maradona Youssef | MasterChef All Stars | Chi è | Dove lavora | Vita privata

Ma chi è Maradona? Cosa fa oggi? Prima di partecipare a MasterChef Italia 5 Maradona stava seguendo la specialistica in scienze dell’educazione e viveva a Trieste, ma l’esperienza tv gli ha cambiato la vita: “Oggi lavoro nel mio ristorante in Libano e come consulente di cucina”, le sue parole in un’intervista a Sky.

Ristorante che è stato “aperto dopo aver lavorato un anno in uno dei ristoranti di Chef Bruno Barbieri (qui il menù e i prezzi): uno dei miei obiettivi era di portare nella mia terra la vera cucina italiana e far sì che tutti i libanesi potessero mangiare una vera lasagna, e direi che ci sono riuscito”.

“L’esperienza nel ristorante di Chef Barbieri – ha raccontato l’ex MasterChef Maradona a Sky – è durata un anno e si è conclusa quando è nato mio figlio: avevo bisogno di godere della gioia più grande mai capitata in vita mia”.

Maradona Youssef | Curiosità

Piatto forte

“Rollè di collo di pollo e agnello glassato con kechek (polvere di yogurt di capra e grano solubile in acqua) e cipolle grigliate”.

A chi si ispira

“Chef Bruno Barbieri”.

Pregio e difetto

“Pregio: la generosità. Difetto: Sono un dittatore democratico, molto egocentrico”.

Hobby

“Mi piace pescare e arrampicarmi”.

Maradona Youssef | Social

L’ex concorrente di Masterchef 5, dove si qualificò al quarto posto, Maradona Youssef è molto attivo anche sui social. In particolare Instagram (qui il suo profilo) dove posta diverse foto relative al suo lavoro e alle sue passioni.