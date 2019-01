Lotteria Italia 2019 biglietti vincenti terza categoria | Elenco completo

LOTTERIA ITALIA 2019 BIGLIETTI VINCENTI TERZA CATEGORIA – Nella serata del 6 gennaio 2019 sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2019. Moltissimi i biglietti vincenti: si va dai premi top (5) da milioni di euro a quelli “minori” da 50 mila (seconda fascia) e 25 mila (terza fascia). Quali sono i biglietti vincenti?

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

Di seguito le serie, i numeri e le località di vendita dei 150 biglietti estratti di terza categoria, del valore di 25.000 euro ciascuno:

> QUI TUTTI I BIGLIETTI VINCENTI LOTTERIA ITALIA

F 449305 PONTE NELLE ALPI (BL) 25.000

F 441332 MILANO 25.000

C 251258 TREBASELEGHE (PD) 25.000

N 205043 MILANO 25.000

F 228117 VERONA 25.000

I 435642 SERRAVALLE PISTOIESE (PT) 25.000

C 264756 BUSSOLENGO (VR) 25.000

I 143127 PORTICI (NA) 25.000

G 053267 SALERNO (SA) 25.000

B 033257 MILANO 25.000

L 322863 BARZANO (LC) 25.000

D 222028 BORGO SAN LORENZO (FI) 25.000

P 328624 GRAGNANO (NA) 25.000

A 389476 FIRENZE 25.000

M 070349 SANT ANTONINO DI SUSA (TO) 25.000

LOTTERIA ITALIA 2019 BIGLIETTI VINCENTI TERZA CATEGORIA:

I 043778 RAPALLO (GE) 25.000

P 375567 BOLOGNA 25.000

F 446319 VALLO DELLA LUCANIA (SA) 25.000

G 291041 CINISI (PA) 25.000

B 412410 CREMONA 25.000

O 242876 MILANO 25.000

M 228238 MINTURNO (LT) 25.000

O 110345 CASTELLO DI ANNONE (AT) 25.000

G 454485 TEANO (CE) 25.000

B 054352 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) 25.000

Q 153674 COLOGNO MONZESE (MI) 25.000

F 336012 MIRADOLO TERME (PV) 25.000

E 282080 SORRENTO (NA) 25.000

A 437037 BOLOGNA 25.000

F 483266 TORINO DI SANGRO (CH) 25.000

LOTTERIA ITALIA 2019 BIGLIETTI VINCENTI TERZA CATEGORIA:

E 238936 ROMA 25.000

L 385022 ROMA 25.000

B 186202 RIOLA SARDO (OR) 25.000

P 213885 PARMA 25.000

I 449362 MODUGNO (BA) 25.000

O 426552 CATANZARO 25.000

R 083674 PIOSSASCO (TO) 25.000

B 159232 VARAZZE (SV) 25.000

E 381754 ROMA 25.000

Q 087308 ROMA 25.000

N 058961 CARATE BRIANZA (MB) 25.000

P 045537 GIUSSANO (MB) 25.000

E 054072 SPRESIANO (TV) 25.000

O 172952 CASTROCIELO (FR) 25.000

LOTTERIA ITALIA 2019 BIGLIETTI VINCENTI TERZA CATEGORIA:

D 144959 CASTELLO DI ANNONE (AT) 25.000

P 164665 TRENTO 25.000

G 038044 ROMA 25.000

M 424761 SESTRI LEVANTE (GE) 25.000

E 291736 ROMA 25.000

E 028967 CASTROCIELO (FR) 25.000

N 499134 POMEZIA (RM) 25.000

N 116814 BOLZANO 25.000

Q 028432 NAPOLI 25.000

L 021117 CATANZARO 25.000

Q 140209 MILANO 25.000

E 092237 NAPOLI 25.000

P 398606 ROMA 25.000

O 112638 LIMBIATE (MB) 25.000

F 118209 CASTELCIVITA (SA) 25.000

LOTTERIA ITALIA 2019 BIGLIETTI VINCENTI TERZA CATEGORIA:

L 485119 FIRENZE 25.000

Q 456643 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) 25.000

L 198702 RENDE (CS) 25.000

L 271942 BRENTINO BELLUNO (VR) 25.000

P 054137 CAVAION VERONESE (VR) 25.000

E 268785 PIANOPOLI (CZ) 25.000

F 313698 TREPPO LIGOSULLO (UD) 25.000

N 078558 ROMA 25.000

P 377748 CONEGLIANO (TV) 25.000

B 420877 VALLEGGIA (SV) 25.000

M 246350 BELFORTE MONFERRATO (AL) 25.000

B 169824 FIORENZUOLA D’ARDA (PC) 25.000

I 454688 VILLAFRANCA TIRRENA (ME) 25.000

M 341380 POLLENA TROCCHIA (NA) 25.000

L 237446 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 25.000

F 385154 FRASCATI (RM) 25.000

LOTTERIA ITALIA 2019 BIGLIETTI VINCENTI TERZA CATEGORIA:

Q 110912 FIRENZE 25.000

E 011547 CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA) 25.000

B 183422 RICCIA (CB) 25.000

C 280876 STEZZANO (BG) 25.000

M 387204 ROMA 25.000

Q 173962 LECCE 25.000

I 347875 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) 25.000

M 491260 MILANO 25.000

N 132501 BACOLI (NA) 25.000

G 060311 ROMA 25.000 P 309645 ROMA 25.000

R 186657 CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) 25.000

D 403759 NOCERA SUPERIORE (SA) 25.000

N 354074 ORIO AL SERIO (BG) 25.000

L 067272 SOLAROLO (RA) 25.000

B 477823 MONSUMMANO TERME (PT) 25.000

LOTTERIA ITALIA 2019 BIGLIETTI VINCENTI TERZA CATEGORIA:

L 130853 RHO (MI) 25.000

L 045270 PATERNO (CT) 25.000

E 119787 MUGNANO DI NAPOLI (NA) 25.000

L 311771 MILANO 25.000

E 432914 VARNA (BZ) 25.000

N 488731 RIMINI 25.000

C 428687 CEGGIA (VE) 25.000

G 157462 CAMPAGNA (SA) 25.000

L 038874 POGGIO RENATICO (FE) 25.000

D 327434 MILANO 25.000

A 202572 MILANO 25.000

L 222381 ROMA 25.000

C 044703 VICO NEL LAZIO (FR) 25.000

A 463256 PERUGIA 25.000

Q 000588 ROMA 25.000

LOTTERIA ITALIA 2019 BIGLIETTI VINCENTI TERZA CATEGORIA:

A 441232 MONFALCONE (GO) 25.000

Q 341529 FIUMICINO (RM) 25.000

M 191430 CONFIENZA (PV) 25.000

N 120350 MATERA 25.000

I 425021 SULMONA (AQ) 25.000

A 144784 TORRE ANNUNZIATA (NA) 25.000

F 399499 MILANO 25.000

R 311302 BARBERINO DI MUGELLO (FI) 25.000

A 080997 DESENZANO DEL GARDA (BS) 25.000

P 486317 ROMA 25.000

Q 081487 SOMMACAMPAGNA (VR) 25.000

O 146119 ROMA 25.000

M 430533 GENOVA 25.000

C 267136 CECINA (LI) 25.000

F 442404 CASTELVETRANO (TP) 25.000

LOTTERIA ITALIA 2019 BIGLIETTI VINCENTI TERZA CATEGORIA:

G 324310 ANAGNI (FR) 25.000

N 475532 ORIOLO ROMANO (VT) 25.000

C 027156 SONDRIO (SO) 25.000

G 464412 MILANO 25.000

N 050606 PALERMO 25.000

G 030842 TREVISO 25.000

R 412982 SAN NICOLA LA STRADA (CE) 25.000

C 140039 ARSAGO SEPRIO (VA) 25.000

C 041191 BRESCIA 25.000

P 372123 BOJANO (CB) 25.000

N 324490 MILANO 25.000

L 051862 ISCHIA (NA) 25.000

A 421046 CASILINA (RM) 25.000

L 365933 REGGIO EMILIA (RE) 25.000

F 392396 ROMA 25.000

LOTTERIA ITALIA 2019 BIGLIETTI VINCENTI TERZA CATEGORIA:

D 426055 ASTI 25.000

M 076110 CERIGNOLA (FG) 25.000

Q 334016 FINALE LIGURE (SV) 25.000

P 449830 CESANO MADERNO (MB) 25.000

P 435411 S GIOVANNI VALDARNO (AR) 25.000

D 342846 FALCONARA MARITTIMA (AN) 25.000

E 295119 CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) 25.000

L 155919 MATERA 25.000

L 458046 COLONNELLA (TE) 25.000

C 008214 NICHELINO (TO) 25.000

B 261354 BORGARO TORINESE (TO) 25.000

D 408617 CAMPAGNA (SA) 25.000

> QUI I BIGLIETTI VINCENTI (TOP 5) LOTTERIA ITALIA

> QUI I BIGLIETTI VINCENTI DI SECONDA FASCIA LOTTERIA ITALIA