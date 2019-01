Alla Mostra del cinema di Venezia, nel 2018, Lady Gaga è stata riconosciuta dalla critica e dal pubblico come una delle migliori interpreti passate per la Laguna grazie al film A star is born. A Venezia, nel 2019, la cantante ha deciso di tornare per celebrare un evento importante nella sua vita: il suo matrimonio.

La notizia è stata riportata dalla testata Life&Style.

I dettagli del matriomonio di Lady Gaga

Cinque i milioni di dollari che la cantautrice di Born in this way potrebbe spendere per convolare a nozze con Christian Carino. Un matrimonio che potrebbe essere trasgressivo e sobrio allo stesso tempo, un po’ come i due volti di Lady Gaga tanto nella musica quanto nel cinema.

È stata proprio la settima arte a portare Stefani Joanne Angelina Germanotta – è questo il suo vero nome – a Venezia, città di cui l’artista 32enne si è innamorata a prima vista e che ha deciso che farà da sfondo alla sua festa nuziale. Sul finire di agosto, infatti, Lady Gaga è sbarcata al Lido per presentare il suo ultimo film con e diretto da Bradley Cooper. Con lei anche il fidanzato 49enne, Carino, suo manager da diversi anni e agente per Justin Bieber, Jennifer Lopez e Christina Aguilera.

La data stabilita per la cerimonia non è ancora stata svelata. Tra i mesi più papabili giugno e settembre. Anche sulla location si sa ancora poco: probabilmente un palazzo che costeggia Canal Grande.

Tra gli invitati – secondo Life&Style viaggeranno con jet forniti dalla coppia – ci potrebbero essere John Legend, Taylor Swift, Stevie Wonder, Bradley Cooper ed Elton John, che potrebbe cantare durante la festa.

Il vestito della sposa, invece, potrebbe essere firmato dall’amica di Gaga, Donatella Versace.