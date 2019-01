Italia’s Got Talent 2019 streaming e diretta tv: ecco dove vedere il programma

ITALIA’S GOT TALENT 2019 STREAMING – Un lungo cammino fino alla finale. Riparte Italia’s Got Talent, il celebre show di Tv8, che torna con una nuova edizione a partire dall’11 gennaio 2019 in prima serata.

Italia’s Got Talent 2019 | Streaming | Puntate

La struttura di Italia’s Got Talent 2019 prevede sette puntate iniziali con tutto il meglio delle audizioni, poi due semifinali e infine la finale in diretta.

Le audizioni sono già state registrate ad Ancona, Vicenza e Milano. In questa fase il ruolo della conduttrice Lodovica Comello, confermata anche per questa edizione, è quello di accogliere i concorrenti nel backstage, gestire le loro emozioni pochi secondi prima di salire sul palco e interagire con parenti e amici dei talenti in gara.

Da questa prima fase rimarranno solo 28 concorrenti, che si giocheranno un posto per la finalissima nel corso delle due puntate dedicate alle semifinali di Roma.

Soltanto dieci di loro, poi, potranno accedere alla finale, a cui si aggiungeranno i cinque scelti dai giudici e dalla conduttrice con il Golden Buzzer. A decretare il vincitore dell’edizione 2019 di Italia’s Got Talent sarà il pubblico da casa con il suo televoto.

Itali’s Got Talent 2019 | Dove vedere le puntate in tv

Italia Got Talent va in onda su Tv8 in prima visione a partire da venerdì 11 gennaio 2019 in prima serata, alle 21.15.

Il canale è disponibile in chiaro al tasto otto del digitale terrestre.

Gli abbonati alla piattaforma satellitare Sky possono seguire il programma in diretta su Sky Uno, anche in HD.

Italia’s Got Talent 2019 | Dove vedere le puntate in streaming

Tv8 è disponibile in diretta streaming sul sito del canale.

Gli abbonati Sky possono rivedere in qualsiasi momento le puntate trasmesse su Sky Uno grazie alla funzione on demand del decoder o in mobilità su Sky Go.

Italia’s Got Talent 2019 | Anticipazioni

Le novità più importanti riguardano la giuria, con due importanti new entry: Mara Maionchi, la discografica reduce dal grande successo di X-Factor che l’ha vista trionfare insieme al suo concorrente Anastasio, e la campionessa olimpica Federica Pellegrini.

Pellegrini debutta per la prima volta nel ruolo di giudice, e promette di portare al tavolo la grinta e la tenacia che la contraddistinguono.

Insieme alle due novità di questa edizione di Italia’s Got Talent, ci saranno due gradite conferme: Claudio Bisio e Frank Matano, al loro quarto anno nella giuria del talent targato Sky.

A condurre Lodovica Comello, pronta a mettere ordine tra i vari concorrenti che si esibiranno sul palco e a imbeccare i giudici al tavolo, chiamati a regalare con i loro commenti e la loro simpatia una sorta di spettacolo nello spettacolo.