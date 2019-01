Immagini buonanotte | Belle | Romantiche | Consigliate | Nuove | Amore

IMMAGINI BUONANOTTE – Molte volte abbiamo ricevuto o mandato delle immagini per augurare buonanotte, ma – ogni tanto – capita che la fantasia non ci assista o che ci incaponiamo nella ricerca senza trovare quello che vogliamo. Abbiamo quindi raccolto una serie di immagini per augurare buonanotte che potrebbero fare al caso vostro:

Immagini buonanotte

Di seguito una serie di immagini per augurare buonanotte:

Immagini buonanotte | E ancora:

Immagini buonanotte | Frasi

Di seguito l’elenco di alcune frasi con cui augurare buonanotte ad amici, parenti e partner:

Quando la sera le luci si spengono… tu tieni acceso il cuore! Buonanotte! (Stephen Littleword)

E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come cinquecento milioni di sonagli. (Antoine De Saint Exupèry)

Buona notte, buona notte! Separarsi è un sì dolce dolore, che dirò buona notte finché non sarà mattina. (William Shakespeare)

Odio doverti dire buonanotte quando in realtà vorrei parlarti fino all’alba. (Anonimo)

L’amore è quando non riesci a dormire perché finalmente la realtà è migliore dei tuoi sogni. (Dr Seuss)

L’amore è quando impieghi 20 minuti ad inviare un sms e alla fine scrivi solo “buonanotte”. (F. Roversi)

È bello un “buonanotte”, ma un “buonanotte, a domani” è un’altra cosa. (Ptkdev, Twitter)

Immagini buonanotte | Frasi | E ancora:

Buonanotte a chi aspetta. A chi ha la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. (Elvira Asile)

E’ bellissimo quando qualcuno ti da la buonanotte su whatsapp e poi dopo non entra più. E’ un po’ come dire “sei il mio ultimo pensiero”; ed è bellissimo. (Anonimo)

Non si è mai troppo grandi per il bacio della buonanotte. (Anonimo)

E’ arrivata l’ora di spegnere le stelle e accendere i sogni. Buona notte. (Anonimo)

Buona notte a te che invadi i miei pensieri, stanotte chiudi i tuoi occhi e ascolta il silenzio, e se senti un soffio di vento tra i capelli non ti svegliare, sono io che ti abbraccio con il pensiero. (Ejay Ivan Lac)

Smetterò di amarti quando un pittore cieco dipingerà il rumore di un petalo di rosa caduta su un pavimento di cristallo. (Anonimo)

