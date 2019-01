Flat Tax 2019 | Cosa è | Manovra | Come funziona | Rischi | Regime forfettario

FLAT TAX 2019 – Tra i punti chiave della manovra finanziaria del governo giallo-verde c’è la Flat Tax per le partite Iva.

Il nuovo modello di imposizione agevolata sui redditi di imprenditori e liberi professionisti prevede l’applicazione di due regimi fiscali: uno forfettario (in funzione dal 1° gennaio 2019) e uno analitico (operativo dal 2020).

Il primo, quello forfettario, è riservato ai contribuenti che nell’anno precedente non hanno superato la soglia di 65mila euro di fatturato. Operativo dal 1° gennaio 2019, il regime fiscale forfettario prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva proporzionale del 15 per cento (ridotta al 5 per cento per i primi cinque anni di attività).

È escluso chi esercita la propria attività nei confronti dei datori con i quali siano in essere rapporti di lavoro, o lo siano stati nei due precedenti periodi d’imposta e i soggetti che svolgono attività autonoma o d’impresa nei confronti del proprio datore di lavoro o di un soggetto a esso riconducibile anche indirettamente.

Il secondo invece, su base analitica, è riservato ai contribuenti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 65mila euro ma non a 100mila. In questo caso è prevista una imposta sostitutiva proporzionale del 20 per cento. Il regime fiscale analitico è in funzione dal 2020.

Se si supera la soglia dei 100mila euro si ricade, invece, nel regime ordinario delle partite Iva, i cui redditi confluiscono poi nell’Irpef dei titolari, tassati all’aliquota marginale. Secondo quanto scrive il Sole 24 Ore questo potrebbe determinare “un forte disincentivo alla produzione di maggiori ricavi, per effetto di aliquote marginali superiori al 100 per cento”.

L’ex vice ministro dell’Economia Enrico Zanetti, di mestiere commercialista, ha dichiarato: “Per carità, è l’unica misura fiscale non penalizzante di una manovra piena di tasse, ma così come è stata scritta, questa norma può essere anche molto distorsiva. Determina tra i contribuenti dei carichi fiscali molto differenti su redditi equivalenti”.

Come riporta il Corriere della Sera infatti “La prospettiva di uscire dal regime di flat tax solo l’anno successivo, e di beneficiare di un maxi sconto senza tetto per l’anno in corso, potrebbe spingere i titolari a organizzare di conseguenza la propria attività, come qualcuno sta già facendo. Conviene stare bassi con il fatturato per un anno, rinviare fatture e incassi, e giocarsi il jolly in quello successivo. Un anno al lavoro, e magari uno in vacanza alle Maldive”.

A differenza di quanto avviene per altri regimi fiscali, con la flat tax non si dovranno versare imposte integrative qualora dovessero venire meno i requisiti d’accesso nel corso dell’anno.

Flat Tax 2019 | Cosa è

Con flat tax (letteralmente “tassa piatta”) ci si riferisce a un sistema fiscale che applica la stessa tassazione, in termini di aliquota, a tutti i contribuenti, indipendentemente dal loro reddito. Differisce quindi dai sistemi di tassazione progressiva, che differenziano le aliquote a seconda dei redditi dei contribuenti.

In Italia, che come la quasi totalità dei paesi occidentali adotta un sistema progressivo, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) si applica sulla base di scaglioni che vanno dal 23 al 43 per cento. Coloro che guadagnano di meno versano allo stato il 23 per cento (in Italia ciò vale per i redditi fino a 15mila euro, ad esclusione della no tax area), mentre per chi guadagna più di 75mila euro l’aliquota è del 43 per cento. Con la flat tax, queste differenti soglie verrebbero uniformate, e a tutti i contribuenti verrebbe applicata la medesima aliquota fiscale.

Flat Tax 2019 | Come funziona

Il regime forfettario cambia nel 2019 non tanto nei requisiti ma nei limiti di reddito. La flat Tax per le partite Iva avanzerà gradualmente anno dopo anno con un’estensione per il 2020 per gli altri professionisti.

Nel 2019 saranno coinvolte le partite Iva che generano reddito annuo con limite fino a 65 mila euro. A loro spetterà un’aliquota del 15 per cento, il pagamento delle tasse sui redditi ottenuti privi però del “forfettario di spesa”. Resta l’aliquota al 5 per cento per le startup. Previsto poi un vantaggio fiscale ulteriore per le startup under 35 e over 55.

Flat Tax 2019 | Regime forfettario | Requisiti d’accesso

La Legge di bilancio 2019 ha introdotto alcune modifiche anche per quanto riguarda i requisiti di accesso al regime forfettario. Dal 1 gennaio 2019, infatti, possono accedere a questo regime fiscale agevolato tutte le persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professione che, nell’anno precedente (in questo caso il 2018):

hanno conseguito ricavi o percepito compensi entro il limite massimo di 65 mila euro (non più, quindi, entro i 25 e i 50 mila euro)

(non più, quindi, entro i 25 e i 50 mila euro) non abbiano partecipazioni a società di persone, associazioni o imprese familiari

non abbiano il controllo di Srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività direttamente o indirettamente connesse con quelle svolte dal soggetto titolare del regime forfettario

(QUI TUTTI I DETTAGLI SU REQUISITI, OBBLIGHI ED ESONERI)

Flat tax 2019 | Regime forfettario | Il coefficiente di redditività

Per ogni categoria professionale è previsto un coefficiente di redditività. Di seguito i coefficienti di redditività suddivisi per categoria professionale:

Commercio al dettaglio e all’ingrosso: 40 per cento

Servizio di alloggio e ristorazione: 40 per cento

Industrie alimentari e delle bevande: 40 per cento

Commercio di alimenti e bevande: 40 per cento

Commercio ambulante non alimentare: 54 per cento

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie di istruzione, servizi finanziari e assicurativi: 78 per cento

Altre attività economiche: 67 per cento

Costruzione e attività immobiliari: 86 per cento

Intermediari del commercio: 62 per cento

Infine: come si calcola la flat tax con il regime forfettario? Qui tutti i dettagli.