Checco Zalone ospite a Sanremo 2019? No, almeno secondo quanto affermato dall’attore il 10 gennaio 2019 a I Lunatici, trasmissione radiofonica in onda su Rai Radio2. “Io superospite? Sono balle. Non ho il coraggio di andare all’Ariston, è un palco difficilissimo. E poi sarò in Kenya, come faccio a tornare?”.

L’interprete di Cado dalle nubi, infatti, partirà a breve per l’Africa per girare L’amico di scorta. “Sarà ambientato lì il mio prossimo film. Se non mi rapiscono – ha ironizzato Zalone – E sarà molto impegnativo”.

Checco Zalone e cinema

Nel corso del programma, l’attore ha parlato del suo rapporto con il cinema. “Crea molta più ansia uno spettacolo dal vivo piuttosto che girare un film. Girare un film è bellissimo. Puoi ripetere una scena, cambiarla, pensarci. Nei live invece non ci sono queste possibilità – ha detto Zalone – L’ansia sul film viene quando sta per uscire, quando sei in promozione. Fino a quel momento è il più bel lavoro del mondo”.

Il regista di ha poi aggiunto: “Quando stai facendo il montaggio, sei vittima del giudizio di tutti. Mi è successo che volessi tagliare una scena di un film, ma all’improvviso è entrata nella saletta la signora delle pulizie. L’ha guardata e si è messa a ridere e così ho deciso di tenerla”.

Far divertire il pubblico non è un’impresa facile. “Fare il comico per chi è ansioso come me è terrificante. C’è sempre il timore di fare una battuta che non faccia ridere nessuno. Poi, però, quando sali sul palcoscenico passa tutto”.

Checco Zalone e fake news

Zalone, di recente, è stato coinvolto in una bufala sui social. A tal proposito ha dichiarato: “Mi hanno fatto morire su Facebook, il mio urologo ringrazia. Mia mamma mi chiamava preoccupata ogni due ore chiedendomi se fossi sicuro di essere vivo. Queste cose portano bene, chi non è morto sui social?”.