Che Dio ci aiuti 5 prima puntata | 10 gennaio 2019 | Anticipazioni | Cosa succede

CHE DIO CI AIUTI 5 PRIMA PUNTATA – Questa sera, 10 gennaio 2019, in prima serata su Rai 1 va in onda Che Dio ci aiuti 5, la fortunata fiction Rai con Elena Sofia Ricci. Previsti due episodi: “Omnia in bonum” e “Come nelle favole”.

Di seguito le anticipazioni sulla prima puntata in onda stasera:

Che Dio ci aiuti 5 prima puntata | Primo episodio

Nel primo episodio, “Omnia in bonum”, il convento sta aspettando l’arrivo di una nuova novizia, Ginevra, mentre Nico scambierà un bacio appassionante con una sconosciuta prima di rivedere di nuovo Asia.

Nel corso dell’episodio verrà anche svelato il ritorno di Azzurra da Londra: la donna, infatti, è diventata la nuova proprietaria del convento. Una notizia sorprendente.

Che Dio ci aiuti 5 prima puntata | Secondo episodio

Nel secondo episodio, “Come nelle favole”, la storia si concentrerà soprattutto sulle condizioni di salute di Valentina, ancora molto preoccupanti. La donna infatti si trova in coma. Azzurra non riesce a rassegnarsi all’idea che la sua amica abbia deciso di tentare il suicidio e decide allora di indagare il più possibile per scoprire i motivi del suo gesto.

Una determinazione, la sua, che potrebbe mettere anche la vita di Azzurra a rischio.

Che Dio ci aiuti 5 prima puntata | Streaming | Diretta tv | Dove vedere

Tutte le puntate di Che Dio ci aiuti 5 vanno in onda in chiaro su Rai 1 il giovedì sera alle 21.25, a partire dal 10 gennaio 2019. Ogni giovedì vengono dunque trasmessi due episodi.

Per tutti gli appassionati basta dunque sintonizzarsi sul primo canale Rai, al tasto 1 e 501 del digitale terrestre.

Chi ha Sky, può trovare la fiction anche al canale 101 del proprio decoder.

Che Dio ci aiuti 5 prima puntata | Dove vedere la serie in streaming

Chi non può guardare Che Dio ci aiuti 5 in televisione può comunque seguire la serie in streaming, tramite la piattaforma RaiPlay, nella sezione dirette.

Allo stesso modo, sempre su RaiPlay, la funzione on demand permette di recuperare gli episodi in qualsiasi momento a partire dal giorno dopo la messa in onda.

