Che Dio ci aiuti 5 cast | Attori | Novità | Addii | Diana Del Bufalo | Elena Sofia Ricci

CHE DIO CI AIUTI 5 CAST – Torna sul piccolo schermo il convento più amato della televisione italiana. Da giovedì 10 gennaio 2019, a partire dalle 21.25, Rai 1 trasmette infatti la quinta stagione di Che Dio ci aiuti, la fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi.

Sono 20 gli episodi di Che Dio ci aiuti 5, ambientato questa volta ad Assisi e non più a Fabriano. Ma non è la location l’unica grande novità della nuova stagione: a due anni dalla messa in onda di quella precedente, infatti, nel cast ci sono stati molti cambiamenti. E per qualcuno non è mancata una buona dose di polemiche.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SU CHE DIO CI AIUTI 5

Che Dio ci aiuti 5 cast | Novità

Scorrendo i nomi del cast di Che Dio ci aiuti 5 fa rumore ad esempio l’assenza di Diana Del Bufalo, autentica rivelazione delle ultime due stagioni della fiction Rai. L’esclusione dell’attrice, che in un post su Instagram ha sottolineato come la decisione non sia arrivata da lei, ha fatto molto discutere tra i fan.

Nei nuovi episodi, dunque, non c’è spazio per la Monica della serie. Per questo il pubblico attende di conoscere come gli autori hanno deciso di farla uscire dalla storia, visti i tanti punti rimasti in sospeso alla fine della quarta stagione. Soprattutto riguardo alla sua relazione con Nico.

Altro grande assente è Lino Guanciale, l’avvocato Guido Corsi, che però aveva annunciato già da molto tempo la sua uscita dal film.

Ci sono anche tante new entry nel cast di Che Dio ci aiuti 5: Raniero Monaco Di Lapio, ad esempio, interpreterà Athos, il papà di Emma; Laura Adriani, invece, sarà la nipote di suor Costanza. Il suo è un personaggio molto particolare: il suo carattere ribelle darà molti grattacapi alla madre superiora. L’attrice sarda Simonetta Colombu, infine, sarà una novizia del convento di nome Ginevra.

> QUI DOVE VEDERE CHE DIO CI AIUTI 5 IN TV E IN STREAMING

Che Dio ci aiuti 5 cast completo

Nel cast di Che Dio ci aiuti 5 rimangono alcune colonne portanti della serie: su tutte suor Angela (Elena Sofia Ricci), autentica protagonista grazie al suo carattere buono ma avvezzo al pettegolezzo. Nei mesi precedenti si era vociferato anche di un possibile addio dell’attrice toscana, che ha spesso affermato di non amare personaggi che la vincolano molto a lungo.

Tuttavia, suor Angela è stata confermatissima anche per la quinta stagione della fiction. Allo stesso modo, c’è ancora Valeria Fabrizia, la madre superiora suor Costanza, chiamata all’arduo compito di badare alle tante ragazze e suore del convento. Nel cast anche Francesca Chillemi, che interpreterà Azzurra Leonardi nonostante il suo personaggio, alla fine della quarta serie, si fosse trasferito a Londra.

Di seguito, il cast completo della serie di Rai 1.

Elena Sofia Ricci – Suor Angela (QUI il profilo completo)

Valeria Fabrizia – Suor Costanza

Francesca Chillemi – Azzurra Leonardi (QUI il profilo completo)

Arianna Montefiori – Valentina

Gianmarco Saurino – Nico

Cristiano Caccamo – Gabriele

Matilde e Margherita Manfredi – Daniela e Silvia (Gemelle)

Raniero Monaco Di Lapio – Athos

Laura Adriani – Maria, nipote di Suor Costanza

Simonetta Colombu – Ginevra

Christian Monaldi – Edo

Che Dio ci aiuti 5 cast | Trailer

Di seguito, ecco uno dei trailer di Che Dio ci aiuti 5 rilasciati dalla Rai sui propri canali quando ancora non era ufficiale la data del rilascio della nuova stagione.