La mamma di Brad Pitt contro Angelina Jolie: “Gli ha rovinato la vita”

La mamma di Brad Pitt si scagli contro la ex-nuora Angelina Jolie.

“Jane è una persona difficile, non perdonerà mai Angelina per aver messo in mezzo la famiglia nel loro divorzio“. Sul magazine Radar Online , citando una fonte anonima, hanno scritto che la donna sarebbe furiosa nei confronti dell’ormai ex nuora Angelina Jolie. Da anni infatti, i “Brangelina” hanno in corso una durissima battaglia legale per la custodia dei figli e sembra impossibile fargli raggiungere un accordo.

Il matrimonio tra le due star di Hollywood è finito nel 2016 e entrambi ne hanno risentito molto emotivamente ma, secondo la madre di Bard Jane, sarebbe stato soprattutto il figlio a rimetterci: “Lei pensa che suo figlio sia stato trattato in modo crudele e sia stato manipolato, e che lei non lo lasci andare”, ha raccontato la fonte anonima.

Sempre stando a quanto rivela la fonte, Jane riterrebbe Angelina Jolie una “manipolatrice”, completamente colpevole dello stato di turbamento in cui vive suo figlio che, dice, avrebbe anche rischiato di cadere nel baratro dell’alcol: “Lei avrebbe voluto affrontare l’attrice ex moglie di suo figlio con intenzioni bellicose“, ha detto.

“Brad ha dovuto implorare sua madre numerose volte di non saltare su un aereo per andare ad affrontare Angie. Ma lei vuole guardarla negli occhi e dirle cosa pensa sul suo conto. La biasima per aver rovinato la vita di suo figlio e vuole risposte”, ha detto.

Brad Pitt risponde alle accuse pubbliche di Angelina Jolie. L’attrice aveva contestato all’ex marito di non aver pagato “alimenti consistenti” per i figli, violando gli accordi che avevano preso dalla separazione avvenuta nel 2016. brad pitt e angelina jolie risposta

“Ho pagato milioni di dollari per il mantenimento dei miei figli”, risponde Pitt alla Jolie. Gli avvocati dell’attore infatti hanno dichiarato che Brad Pitt ha dato alla moglie oltre 1,3 milioni di dollari per il sostentamento economico dei figli e le ha anche prestato 8 milioni di dollari per aiutarla a comprare una casa.

Il sito TMZ scrive che Angelina Jolie ha accusato Brad Pitt di non aver rispettato “l’accordo informale”.

Leggi anche: “Brad Pitt assomiglia alle sue fidanzate, Gwyneth Paltrow spiega perché”