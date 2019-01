Amazon Prime è l’abbonamento del noto sito di e-commerce che da la possibilità di accedere a una serie di servizi, tra cui le consegne in un giorno, oltre che l’accesso agli sconti dell’Amazon Prime Day.

Per iscriversi ad Amazon Prime basta visitare questo link:

Visita la pagina Amazon Prime Clicca su Iscriviti ad Amazon Prime Segui le istruzioni sulla pagina

I costi di Amazon Prime

L’abbonamento costa 4,99 euro al mese o 36 euro l’anno. Per i nuovi iscritti c’è la possibilità di fare 30 giorni di prova gratuita. Amazon accetta tutte le principali carte di credito e di debito.

Le spedizioni con Amazon Prime

Con Amazon Prime si può usufruire di una serie di opzioni di consegna:

• Consegne illimitate in 1 giorno su 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su altri prodotti

• Spedizione “Mattino” a 5,99 euro per articolo.

• Spedizione “Consegna Oggi” a 6,99 euro per spedizione oppure senza costi aggiuntivi per ordini di valore pari o superiore a 29 euro (disponibile solo nell’area di Milano)

Cosa prevede l’abbonamento ad Amazon Prime:

• Consegne illimitate in 1 giorno su oltre 2 milioni di prodotti: nella maggior parte delle città italiane è possibile usufruire di consegne in un giorno o in 2-3 giorni per milioni di prodotti

• Prime Video: con l’abbonamento Prime si ha diritto a guardare i film e le serie TV del catalogo, incluse le serie Prime Original

• Prime Music: inclusi nel prezzo vi sono 2 milioni di brani che si possono ascoltare su vari dispositivi e senza pubblicità

• Prime Reading: è il servizio che permette di leggere centinaia di ebook gratis su Kindle e altri dispositivi

• Twitch Prime: permette di avere contenuti in-game ogni mese senza costi aggiuntivi, sconti esclusivi riservati ai Clienti Prime sui videogiochi fisici appena usciti e in preordine

• Offerte lampo e Offerte in Anteprima: con Amazon Prime si ha diritto ad accedere alle offerte lampo con 30 minuti di anticipo

• Prime Photos: è lo spazio di archiviazione per le foto gratuito e illimitato su Amazon Cloud Drive

Annullare l’iscrizione ad Amazon Prime

Dopo i 30 giorni gratuiti, l’iscrizione ad Amazon Prime viene automaticamente rinnovata al costo di 36 euro l’anno o 4,99 euro al mese.

Se non si vuole proseguire l’abbonamento, è possibile disattivare l’opzione di iscrizione automatica prima della scadenza dei 30 giorni. Per disattivare l’iscrizione è necessario visitare questo link prima della scadenza del mese gratuito, e cliccare sull’opzione non continuare.

È possibile controllare sia la data di iscrizione che la data di scadenza del periodo di iscrizione gratuita in alto a sinistra sulla pagina di gestione delle impostazioni Amazon Prime.

Per disattivare il rinnovo automatico durante il periodo di iscrizione a pagamento, bisogna invece cliccare su Annulla iscrizione.

Si può scegliere di disattivare il rinnovo automatico, continuando ad usufruire dei vantaggi di Amazon Prime fino alla scadenza dell’abbonamento, oppure cliccare su Ricordamelo più tardi, e ricevere un’e-mail di promemoria 3 giorni prima del rinnovo dell’iscrizione.

Se si cambia idea dopo aver disattivato l’iscrizione automatica o il rinnovo automatico, si può tornare sulla pagina Impostazioni Amazon Prime e modificare la scelta cliccando su Continua iscrizione.