Alida Gotta | MasterChef All Stars Italia | Chi è | Vita privata | Lavoro

ALIDA GOTTA – I fan di MasterChef ricorderanno senz’altro il bel percorso di Alida Gotta, classificatasi al secondo posto nel corso della quinta edizione di MasterChef.

Alida è pronta a tornare tra i fornelli del popolare show di Sky per partecipare alla prima edizione di MasterChef All Stars, in onda in prima serata su Sky Uno a partire da giovedì 20 dicembre 2018.

>QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SU MASTERCHEF ALL STARS ITALIA

Alida Gotta | Biografia

Torinese, 28 anni e un fidanzato di nome Marco.

Una passione per la cucina dimostrata nel corso della sua partecipazione a MasterChef e proseguita anche al di fuori, soprattutto grazie al web.

Alida infatti è oggi la protagonista di due programmi: “Alida TeenChef”, sul suo Canale Youtube, e “Sogno da Chef” su Life Channel.

Nel primo caso si tratta di una serie che vede protagonista la giovane chef in compagnia di un ospite, che viene aiutato a trasformare i propri punti deboli tra i fornelli in piatti prelibati.

Con la trasmissione di Life Channel, in onda dal 2016, Alida Gotta conduce una sfida tra due chef chiamati a preparare delle ricette utilizzando solo prodotti Made in Italy.

Inoltre Alida Gotta è protagonista di eventi gastronomici, privati e aziendali, in Italia e all’estero.

Insomma Alida dopo MasterChef può dire di aver realizzato il suo sogno: vivere della sua grande passione, la cucina.

Alida Gotta | Curiosità

Recentemente la chef ha rilasciato un’intervista a Sky.

Come è cambiata la sua vita dopo la partecipazione al cooking show più amato della tv?

Sicuramente la mia vita è cambiata, non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche personale.

Alida Gotta, cosa si aspetta da questa edizione All Stars?

Divertimento. L’altra volta ero troppo ossessionata dalla perfezione e dalla competizione. Questa volta ritrovo persone conosciute e nuove, non vedo l’ora di cucinare con loro.

II suo cavallo di battaglia, è lo stesso di quando ha iniziato o è cambiato?

È cambiato, la cucina si evolve con me, cambiamo insieme mantenendo sempre la nostra personalità!

Alida Gotta | Social

La chef è molto attiva su Facebook, e come detto, sul suo canale Youtube.