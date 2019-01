Alexa: cosa è e come funziona l’assistente personale di Amazon

Alexa cosa è | Amazon | Assistente personale | Come funziona | Informazioni

ALEXA COSA E’ – È decisamente l’ultima moda del momento, nata per fare concorrenza al suo omologo targato Google. Alexa è l’assistente personale intelligente che anima gli Amazon Echo, gli speaker prodotti dal colosso dell’e-commerce.

Azionato dalla voce del proprietario, questo strumento permette di eseguire svariate azioni su tutti i dispositivi collegati: riprodurre musica, dare informazioni come notizie, traffico e meteo, impostare promemoria, riprodurre audiolibri, creare elenchi. Alexa inoltre si integra molto bene con i sistemi di domotica: grazie ad essa, nelle Smart home, è possibile controllare vari dispositivi con il solo ausilio della voce.

Alexa è dunque il cervello dietro i dispositivi Amazon Echo, Echo Dot, Echo Plus, Echo Spot. Per far funzionare l’assistente personale, che risiede nel cloud, servono solo una connessione a Internet, l’alimentazione elettrica e la voce. Da precisare, prima di scendere nei dettagli, che i comandi possono essere pronunciati da chiunque sia presente in casa: lo strumento infatti non ha il riconoscimento vocale.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo strumento.

Alexa cosa è | Cosa si può fare

Sono tantissime le possibilità d’uso dell’assistente personale targato Amazon. Grazie alla possibilità di fare velocissime ricerche sul web, infatti, Alexa è capace di fornire informazioni di qualsiasi tipo: dal meteo al traffico, dagli eventi della giornata alle ultime notizie.

Il dispositivo si integra perfettamente con servizi come Amazon Music, Spotify e Youtube, per cui può anche gestire la riproduzione della musica. Ma è capace anche di inviare e ricevere messaggi, collegandosi ad esempio a Skype.

L’assistente di Amazon è in grado di gestire impegni e liste di cose da fare. Come detto all’inizio, poi, Alexa è l’ideale per le Smart home, dal momento che può controllare i dispositivi smart creati per la domotica. Sfruttando le cosiddette Skills, infatti, gli sviluppatori degli strumenti per la casa possono facilmente collegarli all’assistente intelligente. In questo modo, ad esempio, solo con la voce le persone possono gestire l’illuminazione della casa o i termostati.

La lista delle potenzialità del tool potrebbe continuare all’infinito.

Alexa cosa è | Come funziona

Come si attiva l’assistente? Semplicemente chiamandola per nome. I dispositivi Amazon Echo infatti ascoltano quello che dice l’utente solo quando se attivati tramite il comando “Alexa”. Sulla app si può anche scegliere tra una gamma di comandi alternativi.

Una delle paure più grandi, quando si utilizzano strumenti del genere, è che l’utente possa in qualche modo perdere la sua privacy. In realtà, però, non è vero: quando non viene attivato, infatti, non c’è pericolo che le persone all’interno di una casa vengano in qualche modo spiate.

Amazon consente anche di fare una verifica della propria cronologia: su questa pagina infatti, dopo aver effettuato l’accesso al proprio account Amazon, è possibile visualizzare all’indietro tutti i comandi vocali dati ai propri Echo. La stessa operazione può essere svolta anche sulla app.

Se l’utente lo desidera, può anche impostare tutte le operazioni da far compiere ad Amazon Echo durante la giornata, impostando il servizio predefinito per la musica, scegliendo i calendari da usare per gestire gli impegni e molto altro ancora.

