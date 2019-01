Il vincitore della prima edizione del Grande Fratello Vip, Walter Nudo, nei primi giorni di gennaio 2019 è stato ospite a Pomeriggio Cinque, il programma Mediaset condotto da Barbara D’Urso. L’attore, nel corso del colloquio con la padrona di casa, ha parlato della sua attuale situazione sentimentale e ha rivelato alcuni retroscena. Tra questi la sua astinenza sessuale.

“Sono casto da 13 mesi. Non ho ancora incontrato una donna che mi ispiri tanto da farlo” ha detto Nudo durante la trasmissione. “Non ho fatto voto di clausura, semplicemente non ho sentito il bisogno di sesso”.

Nel 2017, dopo quasi dieci anni di matrimonio, il karateka si è lasciato con la moglie, Céline Mambour, stilista francese sposata a Las Vegas. Da tempo, dunque, Nudo non ha una donna al suo fianco. Anche se il settimanale Chi, in edicola il 9 gennaio, ha pubblicato delle immagini in cui sono presenti il vincitore del GFVip e Natalia Bush abbracciati in spiaggia. È la prima volta, dalla fine del matrimonio, che l’uomo viene ripreso con una ragazza al suo fianco.

Intanto Francesca Cipriani, ex concorrente del Grande Fratello, si è dichiarata per lui. Ma Nudo alla D’Urso ha ribadito: “Non voglio illudere nessuno, le persone hanno sentimenti che vanno rispettati. Va bene andare a mangiare fuori insieme, ma io devo ancora parlare con Céline, il nostro è un rapporto delicato e profondo, ci sono ancora delle cose da risolvere”.

Walter Nudo al Grande Fratello Vip

Scomparso dai radar televisivi per un po’ di tempo, soprattutto negli anni in cui si è dedicato alla carriera sportiva e musicale, nel 2018 Walter Nudo è tornato sul piccolo schermo figurando tra i concorrenti del GFVip.

All’interno della Casa si è rivelato come uno dei concorrenti più profondi, riflessivi e di animo buono. Molto apprezzato dai suoi compagni di viaggio, ha trovato il coraggio di rivelare loro di essere single da quasi un anno e di essere ancora innamorato della sua ex moglie, Céline Mambour.

Nella puntata finale, il 10 dicembre 2018, è stato eletto vincitore del reality dal pubblico a casa.