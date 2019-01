Non la fanno salire sul volo e lei va in escandescenza, attirando l’attenzione di tutto l’aeroporto. È successo al Fort Lauderdale-Hollywood, negli Stati Uniti, domenica 6 gennaio. Alla donna è stata negata la possibilità di salire a bordo del volo diretto a Broward County, in Florida, e ha iniziato a inveire violentemente contro lo staff dell’aeroporto.

Agitata e fuori di sé, la donna ha urlato contro lo staff di essere in possesso di una pistola, poi si è rivolta a uno di loro chiamandolo “stupratore”. Gli operatori dell’aeroporto si sono visti costretti a chiamare la sicurezza e la donna è stata trascinata via dagli agenti.

L’episodio non è passato inosservato: molti passeggeri hanno ripreso con i loro cellulari la scena della donna che urlava in modo forsennato e il video è diventato virale.