Ultimi Sondaggi Politici oggi – Durante l'ultima puntata di Carta Bianca, in onda su RaiTre, sono stati diffusi i risultati di due sondaggi politici condotti dall'istituto Noto: uno sul tema dei migranti, e in particolare sulla vicenda delle navi Sea Watch 3 e Sea Eye, e l'altro sulla rivolta dei sindaci contro il decreto sicurezza.

Al contempo, durante l’ultima puntata di DiMartedì, in onda su La7, sono state rese note le indicazioni emerse da un sondaggio dell’istituto Ipsos sul tema della legge di bilancio varata dal Governo tra le polemiche.

Ultimi sondaggi politici oggi – Sondaggio Istituto Noto

La gestione del caso Sea Watch sta dividendo il Governo, con il premier Conte che si è detto pronto ad accoglierne una quota dei migranti presenti a bordo delle navi e il vicepremier Salvini che ha seccamente replicato, ribadendo la politica dei “porti chiusi”. Il sondaggio dell’istituto Noto chiede “cosa dovrebbe fare l’Italia con gli immigrati delle due navi Sea Watch e Sea Eye?”.

Il 52 per cento degli intervistati ha risposto che i migranti andrebbero condivisi con l’Europa, mentre il 26 per cento ritiene che l’Italia “non dovrebbe accettare nessuno dei naufraghi” e, al contrario, il 14 per cento sostiene che dovrebbero essere accettati tutti. Il 5 per cento degli intervistati, infine, accetterebbe solo donne e bambini.

L’istituto Noto ha poi chiesto agli italiani come valutino la polemica tra alcuni sindaci e il vicepremier Salvini sul decreto sicurezza.

Il 49 per cento degli intervistati ha detto di essere vicino alle posizioni di Salvini, mentre il 31 per cento si è dichiarato vicino alle posizioni dei sindaci e il 20 per cento non ha risposto.

Ultimi sondaggi politici oggi – Sondaggio Ipsos

Il sondaggio Ipsos ha chiesto agli italiani di esprimersi su reddito di cittadinanza e Quota 100, le due misure simbolo del Governo, entrambe inserite tra le previsioni di spesa della manovra finanziaria.

Agli intervistati è stato chiesto: “È soddisfatto del reddito di cittadinanza?”. Il 48 per cento degli intervistati ha affermato di esserne soddisfatto e il 56 per cento ha detto che non è soddisfatto.

Il secondo quesito poso agli italiani è legato all'aumento della pressione fiscale che si dovrebbe innescare con la legge di bilancio. Il quesito era: "Per realizzare reddito di cittadinanza e Quota 100 si rischia un aumento della pressione fiscale. Ne vale la pena?". Il 44 per cento degli intervistati ha risposto no, il 43 per cento sì, il 13 per cento non ha espresso alcuna preferenza.