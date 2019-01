Ultime notizie oggi dall’Italia e dal mondo | Attualità, cronaca, politica | Ultima ora | News in tempo reale | Aggiornamenti quotidiani giorno per giorno

Le notizie di oggi | Mercoledì 9 gennaio 2019

8 gennaio – ore 7.00 – Stati Uniti, l’appello di Trump alla Nazione: “C’è un crisi umanitaria al confine col Messico, serve il muro”. (Qui il discorso completo).

L’agenda di oggi | Mercoledì 9 gennaio 2019

Le notizie di oggi | Martedì 8 gennaio 2019

8 gennaio – ore 16.00 – Giordania, il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha dichiarato oggi ad Amman, in Giordania che gli Stati Uniti hanno “raddoppiato” gli sforzi diplomatici e commerciali per contrastare “l’influenza malvagia” dell’Iran.

8 gennaio – ore 15.30 – Iraq, almeno tre persone sono rimaste uccise nell’esplosione di un’autobomba nella città di Tikrit, nel nord del paese

8 gennaio – ore 15.00 – Italia, Caso Carige, il Pd attacca: “Conte chiarisca i suoi rapporti con la Banca” (Qui la notizia)

8 gennaio – ore 14.30 – Thailandia, Bangkok, 18enne saudita in fuga dalla famiglia chiede asilo in Canada

8 gennaio – ore 13.30 – Germania, un parlamentare del partito di estrema destra Afd, Frank Magnitz, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato aggredito da un gruppo di tre persone a volto coperto. [Leggi l’articolo completo]

8 gennaio – ore 11.00 – Usa, Pompeo e Bolton in Medio Oriente per gestire il ritiro delle truppe americane dalla Siria. (La notizia)

8 gennaio – ore 10.00 – Thailandia, l’Australia valuterà la richiesta d’asilo della 18enne saudita in fuga dalla famiglia e attualmente in Thailandia sotto la protezione dell’Onu.

8 gennaio – ore 8.30 – Corea-Cina, il leader nordcoreano, Kim Jong-un, è arrivato a Pechino per incontrare il presidente cinese, Xi Jinping e sarà in Cina fino al 10 gennaio prossimo.

8 gennaio – ore 8.00 – Italia, Carige: il governo vara le misure per “salvare” la banca genovese (Qui tutti i dettagli).

8 gennaio – ore 7.30 – Stati Uniti, Trump: “Le guerre infinite, specialmente quelle avviate sulla base di valutazioni sbagliate fatte tanti anni fa, giungeranno finalmente a una gloriosa fine”.

L’agenda di oggi | Martedì 8 gennaio 2019

Le notizie di oggi | Lunedì 7 gennaio 2019

7 gennaio – ore 20.00 – Siria, morto un volontario italiano che combatteva l’Isis al fianco dei curdi.

7 gennaio – ore 19.00 – Thailandia, le autorità locali hanno permesso alla giovane saudita di restare in Thailandia. L’Unchr si è presa carico della ragazza.

7 gennaio – ore 17.30 – Italia, la rivolta delle Regioni contro il decreto Sicurezza: Piemonte, Umbria ed Emilia Romagna pronte a fare appello alla Corte costituzionale.

7 gennaio – ore 15.00 – Sea Watch, i migranti si rifiutano di mangiare in segno di protesta. Le navi sono ancora in attesa di un porto sicuro.

7 gennaio – ore 12.00 – Regno Unito, il 15 gennaio il parlamento britannico vota l’accordo sulla Brexit (Qui i dettagli)

7 gennaio – ore 11.00 – Papa, il multilateralismo prevalga su populismi e nazionalismi. “Il riapparire oggi di pulsioni populistiche e nazionalistiche sta progressivamente indebolendo il sistema multilaterale”.

7 gennaio – ore 10.00 – Gabon, l’esercito ha dichiarato un colpo di stato per “ripristinare la democrazia”. (Qui i dettagli)

7 gennaio – ore 9.00 – Turchia, affonda nave nel mar Nero, salvati 3 marinai

7 gennaio – ore 8.00 – Thailandia, 18enne saudita barricata in aeroporto a Bangkok: teme di essere uccisa dalla sua famiglia (Qui i dettagli)

7 gennaio – ore 7.00 – Stati Uniti, l’elenco completo dei vincitori dei Golden Globes 2019

L’agenda di oggi | Lunedì 7 gennaio 2019

Le notizie di oggi | Domenica 6 gennaio 2019

6 gennaio – ore 12.00 – Afghanistan, frana in una miniera d’oro nel nord, almeno 30 morti. La frana nella miniera nel distretto di Kohistan, nella provincia di Badakhshan, ha causato anche sette feriti.

6 gennaio – ore 10.00 – Italia, Camusso, così non incide su povertà e Fornero.”Ora il governo potrà dire ‘abbiamo fatto’, ma nella realtà, reddito di cittadinanza e Quota 100 incideranno poco sui due problemi che avrebbero dovuto affrontare: povertà e cancellazione della legge Fornero”: lo ha affermato la leader della Cgil, Susanna Camusso.

6 gennaio – ore 9.10 – Stati Uniti, Dopo l’addio del segretario alla Difesa, Jim Mattis per divergenze con il presidente Trump sul ritiro delle truppe dalla Siria, il Pentagono perde un altro pezzo: si e’ dimesso il capo dello staff, Kevin Sweeney.

6 gennaio – ore 9.00 – Filippine,126 morti e 26 dispersi per il tifone Usman