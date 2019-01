Ultime estrazioni del Lotto LIVE | Diretta | Oggi | Superenalotto | 10 e Lotto | Risultati in tempo reale

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO LIVE – Il gioco del Lotto appassiona da diversi anni milioni di italiani, tutti alla ricerca dei numeri vincenti per sistemare i propri conti in banca o, perché no, cambiare vita.

Tre volte a settimana (martedì, giovedì e sabato) Lottomatica effettua le attese estrazioni. TPI le segue tutte in tempo reale. Di seguito le ultime estrazioni del Lotto LIVE:

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO LIVE

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO LIVE – LOTTO – Estrazione n°4 del 8 gennaio 2019 – ESTRAZIONE ALLE ORE 20

NAZIONALE 70 – 82 – 12 – 25 – 47

70 – 82 – 12 – 25 – 47 BARI 21 – 4 – 9 – 63 – 2

21 – 4 – 9 – 63 – 2 CAGLIARI 83 – 8 – 32 – 19 – 13

83 – 8 – 32 – 19 – 13 FIRENZE 13 – 44 – 39 – 46 – 35

13 – 44 – 39 – 46 – 35 GENOVA 88 – 31 – 76 – 40 – 49

88 – 31 – 76 – 40 – 49 MILANO 13 – 59 – 56 – 15 – 21

13 – 59 – 56 – 15 – 21 NAPOLI 44 – 54 – 27 – 80 – 56

44 – 54 – 27 – 80 – 56 PALERMO 89 – 28 -14 – 87 – 81

89 – 28 -14 – 87 – 81 ROMA 21 – 90 – 28 – 66 – 36

21 – 90 – 28 – 66 – 36 TORINO 48 – 7 – 20 – 52 – 86

48 – 7 – 20 – 52 – 86 VENEZIA 45 – 27 – 3 – 50 – 16

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO LIVE – 10 E LOTTO – Estrazione di oggi martedì 8 gennaio 2019 – ESTRAZIONE ALLE ORE 20

4 – 7 – 8 – 9 – 13

21 – 27 – 28 – 31 – 32

39 – 44 – 45 – 48 – 54

59 – 83 – 88 – 89 – 90

Numero Oro: 21

Doppio Oro : 21 – 4

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO LIVE – SUPERENALOTTO – Estrazione di martedì 8 gennaio 2019 – ESTRAZIONE ALLE ORE 20

54 – 87 – 38 – 57 – 23 – 34

Numero Jolly: 39

Numero SuperStar: 10

Ultime estrazioni del Lotto live | Quando e dove giocare

L’estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. L’orario delle estrazioni oscilla tra le 20 e le 20:30.

Le giocate sono accettate tutti i giorni, in qualsiasi orario. Con un’eccezione: nei giorni di estrazione (dunque martedì, giovedì e sabato), per permetterne il corretto svolgimento, il gioco chiude alle 19:30 e riapre un’ora dopo la fine dell’estrazione, all’incirca alle 21:30.

Chi vuole giocare al Lotto può recarsi in una delle 34mila ricevitorie autorizzate in tutta Italia.

In alternativa, è possibile giocare al Lotto anche online. Prima di poterlo fare, bisogna aprire un conto gioco presso uno dei siti autorizzati (ad esempio Lottomatica) o accedere con le proprie credenziali se si è già registrati.

Ma quando ci sono le estrazioni del Lotto?

Di seguito tutte le informazioni sui giorni in cui avviene l’estrazione, sugli orari in cui non è possibile giocare i propri numeri e sul calendario delle prossime estrazioni.

L'estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. L'orario delle estrazioni oscilla tra le 20 e le 20:30.

Le giocate sono accettate tutti i giorni, in qualsiasi orario. Con un'eccezione: nei giorni di estrazione (dunque martedì, giovedì e sabato), per permetterne il corretto svolgimento, il gioco chiude alle 19:30 e riapre un'ora dopo la fine dell'estrazione, all'incirca alle 21:30.

