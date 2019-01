Tommaso Paradiso chi è | Carriera | Canzoni | Vita privata | Ospite X-Factor 2018

È una rapida ascesa, quella che in pochi anni porta Tommaso Paradiso a diventare uno dei cantanti più famosi del panorama musicale italiano.

Partito come artista prettamente indie, nel 2016 Paradiso riesce, assieme alla sua band (i TheGiornalisti), a incasellare una dopo l’altra una serie di hit che lo lanciano nel mainstream radiofonico del nostro Paese.

Eppure, come spesso accade in questi casi, Paradiso viene da anni di gavetta: basti pensare che “Completamente Sold Out”, l’album della consacrazione, è il quarto disco pubblicato dalla band.

Da lì, la celebrità di Paradiso sale alle stelle. Il 13 dicembre 2018, inoltre, Paradiso sarà uno degli ospiti della finale di X-Factor, su Sky Uno.

Tommaso Paradiso chi è | Gli inizi

Tommaso Paradiso nasce il 25 giugno del 1983 a Roma, nel quartiere Prati. Dopo aver conseguito il diploma di maturità al liceo classico, sceglie di iscriversi all’università, dove si laurea in filosofia.

Fin da ragazzino Paradiso si dedica alla musica. Assieme agli amici Marco Antonio Musella e Marco Primavera fonda i TheGiornalisti nel 2009.

Tra i suoi modelli, Paradiso menziona Vasco Rossi, Antonello Venditti, Lucio Dalla, Luca Carboni e gli Oasis.

L’esordio musicale della band avviene due anni dopo, con il disco “Vol. 1”. Nel 2012, poi, la band pubblica anche un secondo album, dal titolo “Vecchio”.

Tommaso Paradiso chi è | Il successo e la consacrazione

È con l’album “Fuoricampo” che arriva il vero successo per i TheGiornalisti, che passano dal quasi anonimato alle radio nazionali.

Decisiva anche la svolta sonora del gruppo, che passa dalle chitarre al pop, con influenze elettroniche. Il risultato è un disco che ottiene grandi consensi, grazie alla sua orecchiabilità e ai testi dal linguaggio autoriale.

La consacrazione arriva, come già detto, nel 2016: l’album “Completamente sold out” si rivela un grande successo, grazie soprattutto a singoli come “Completamente”, “Tra la strada e le stelle” e “Sold out”.



Da questo momento si sviluppa una doppia carriera per Paradiso. Da un lato, infatti, il cantante continua a sfornare hit con la sua band. Su tutte “Riccione”, tormentone dell’estate 2017, ma anche “Felicità puttana” e “New York”, singoli estratti dall’album “Love” del 2018.

Dall’altro, si perfeziona anche come autore di testi per altri cantanti. Paradiso infatti scrive alcune canzoni per artisti come Arisa, Noemi, Luca Carboni e Gianni Morandi.

Tommaso Paradiso | Vita privata

Il frontman dei TheGiornalisti è originario di Ariano Irpino, comune in provincia di Avellino. Nell’estate 2018 ha ricevuto anche le chiavi della città e la cittadinanza onoraria.

Paradiso è fidanzato con Carolina Sansoni, una giovane imprenditrice nel settore della moda. “Una ragazza normale e bellissima”, la definisce lui.

La fidanzata compare anche nel video di “New York” dei TheGiornalisti: verso la fine del videoclip, infatti, Paradiso bacia la ragazza.

Il cantante romano segue molto il calcio. Non ha mai nascosto il suo tifo per la Lazio: spesso va a vedere le partite all’Olimpico e non manca di pubblicare foto sui suoi social.

Inoltre, ha dichiarato di avere una grande passione per i cinepanettoni: nel 2017 è riuscito a coronare uno dei suoi sogni, firmando la colonna sonora per il film Poveri ma ricchissimi.

Come si vede anche dai suoi video musicali, un’altra sua passione è quella relativa alle auto e alla moda anni Ottanta, rigorosamente con taglie oversize.

Tommaso Paradiso | Social

Paradiso è molto attivo sui social, soprattutto su Instagram, dove conta su più di 440mila follower (QUI il link al profilo ufficiale).

Su Facebook, invece, il frontman dei TheGiornalisti ha un profilo privato, mentre l’account della band conta su 170mila like (qui il profilo ufficiale).

L’account TheGiornalisti su Instagram ha pure un grosso seguito: circa 330mila follower.