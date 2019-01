Tav, consegnata al governo l’analisi costi-benefici

Il 9 gennaio 2019 il governo ha ricevuto l’analisi costi-benefici sul dossier Tav. Questo l’annuncio fatto dal professore Marco Ponti, membro della commissione incaricata dal ministero delle Infrastrutture, durante una diretta di Sky Tg24.

Il documento analizza i costi e i benefici che derivano dagli investimenti sul progetto dell’Alta velocità e sarà utilizzato dal governo per decidere in merito alla continuazione o meno dei lavori.

All’analisi si associa anche una parte tecnico-giuridica che valuta le questioni relative a possibili sanzioni, ricorsi, lucro cessante e costo insorgente in caso di fermo dei lavori.

“L’analisi vale per la collettività e quindi riguarda tutta l’opera, la parte italiana, tutti i soggetti sociali implicati, gli utenti, le imprese, lo Stato, la sicurezza e gli effetti occupazionali”, ha detto Ponti.

Di recente il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli aveva ribadito che i lavori della Torino-Lione erano ancora congelati e che era atteso l’arrivo al tavolo del governo dell’analisi costi-benifici.

Dopo l’annuncio del professor Ponti è arrivato il commento del presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino: “Non c’è più alcuna ragione” per il governo “per differire una decisione. Il governo ci faccia sapere in fretta cosa intende fare”.

Chiamparino ha anche ricordato che sabato 12 gennaio si terrà a Torino una nuova manifestazione a favore della Tav “per sottolineare la necessità, senza ulteriori indugi, di una decisione favorevole alla sua realizzazione”.

Al corteo prenderanno parte non solo i sindaci del Partito democratico, ma anche quelli della Lega.

Il giorno prima, interrogato sulla questione Tav, il premier Giuseppe Conte aveva glissato, evitando di prendere posizione: “Sulla Tav io sono agnostico: c’è la commissione che ha completato l’istruttoria. Voglio valutare i suoi lavori: non ha senso dire di interrompere o meno. Bisogna attualizzare ai bisogni di ora, e non alle previsioni dell’epoca, e cioè molti lustri fa. Non sto prendendo posizione”.