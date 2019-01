Stasera in tv 9 gennaio 2019 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi

Cosa c’è stasera in tv 9 gennaio 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 9 gennaio 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – L’amore il sole e le altre stelle

23:25 – Porta a Porta

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – LOL 😉

21:20 – Gods of Egypt

23:35 – Immortals

Stasera su Rai 3:

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:15 – Chi l’ha visto?

00:00 – TG3 Linea notte

Stasera in tv 9 gennaio 2019 su Rai 4

20:37 – Lol 🙂 ep.99

21:05 – Il ragazzo invisibile

22:46 – 3 Days to kill

00:47 – Supernatural XII ep.20

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – LION- LA STRADA VERSO CASA – 1 PARTE – 1aTV

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – LION- LA STRADA VERSO CASA – 2 PARTE – 1aTV

23:36 – YVES SAINT LAURENT – 1 PARTE

Stasera su Italia 1:

19:40 – C.S.I. NEW YORK – LA FESTA E’ FINITA

20:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – ASSASSINI PER CASO

21:25 – I MERCENARI 2 – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

22:53 – METEO.IT

22:56 – I MERCENARI 2 – 2 PARTE

23:25 – DRACULA UNTOLD – 1 PARTE

00:22 – TGCOM

Stasera in tv 9 gennaio 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – #CR4 LA REPUBBLICA DELLE DONNE

00:10 – PICCOLE LUCI

00:50 – LIVE MUSIC INTERNATIONAL – MUSIC LINE

01:50 – TG4 NIGHT NEWS

Stasera su Canale 20:

19:20 – TRANSPORTER I – 12 ORE

20:15 – THE BIG BANG THEORY VI – LA REATTIVITA’ DEL BON VOYAGE

20:35 – THE BIG BANG THEORY VII – L’INSUFFICIENZA DA HOFSTADTER

21:00 – CAPPUCCETTO ROSSO SANGUE – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – CAPPUCCETTO ROSSO SANGUE – 2 PARTE

23:20 – HOSTAGES – IL PESO DELLA VERITA’

Stasera su Paramount Channel:

20:15 – Happy Days

20:40 – Happy Days

21:15 – Take Two

22:00 – Take Two

22:50 – Take Two

23:40 – Schegge di paura

Stasera su Rai Movie:

19:00 – Sono fotogenico

21:10 – Natale all’improvviso

23:00 – Movie Mag

23:25 – Sex and the City

01:50 – Letti selvaggi

Stasera su Cine Sony:

21:05 – La musica che non ti ho detto

23:10 – Il senso di Smilla per la neve

01:30 – Giorni d’amore

Stasera in tv 9 gennaio 2019 su Iris:

19:15 – MIAMI VICE – IL PREZZO DELL’ONESTA’

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – UN PASSATO CHE SCOTTA

21:00 – FANTOZZI

23:19 – SOGNI MOSTRUOSAMENTE PROIBITI

Stasera su Tv8:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:30 – Che fine hanno fatto i Morgan?

23:20 – Notte brava a Las Vegas

01:05 – Paradise – Viaggio a Las Vegas

Stasera su Italia 2:

19:45 – NARUTO SHIPPUDEN – L’ESTETICA DELL’ARTISTA

20:10 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – BATTAGLIA TRA I GHIACCI

20:40 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – UN AIUTO INSPERATO

21:10 – ENEMIES CLOSER: NEMICI GIURATI

23:00 – AUSTIN POWERS IN GOLDMEMBER

Stasera in tv 9 gennaio 2019 su La5:

19:45 – UOMINI E DONNE

21:15 – THE HUNGER GAMES – HUNGER GAMES – IL CANTO DELLA RIVOLTA: PARTE 2

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – THE HUNGER GAMES – HUNGER GAMES – IL CANTO DELLA RIVOLTA: PARTE 2

23:40 – PARTNERPERFETTO.COM – 1 PARTE

Stasera su Cielo:

19:50 – Affari al buio Maratona bollente

20:20 – Affari di famiglia Firmato Albert Einstein

20:50 – Affari di famiglia Costumi Disney

21:20 – Cold Zone – Minaccia ghiacciata

23:00 – Flesh Air – Sex Girls Hot Cars Ep. 7 Prima TV

23:35 – Flesh Air – Sex Girls Hot Cars Ep. 8 Prima TV

00:10 – Sex Mundi Ep. 12

Stasera su Nove:

20:25 – Boom! – 1^TV

21:30 – Il giorno del giudizio – 1^TV

23:50 – Airport Security Spagna

00:20 – Airport Security Spagna

00:45 – Airport Security Spagna

Stasera in tv 9 gennaio 2019 su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

00:50 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7d:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Grey’s Anatomy – Memories

00:55 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

19:30 – Cortesie per gli ospiti

20:30 – Cortesie per gli ospiti

21:35 – Cortesie per gli ospiti

22:30 – Ho vinto la casa alla lotteria

22:55 – Ho vinto la casa alla lotteria

23:25 – Ho vinto la casa alla lotteria

23:45 – ER: storie incredibili – Pochi minuti

Stasera su Spike:

20:00 – I JEFFERSON 8′ Stagione Ep.5

20:30 – I JEFFERSON 8′ Stagione Ep.6

21:00 – I JEFFERSON 8′ Stagione Ep.7

21:30 – THE LIBRARIAN – LA MALEDIZIONE DEL CALICE DI GIUDA

23:30 – L’IMPERO PROIBITO

Stasera in tv 9 gennaio 2019 su Sky Uno:

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

22:25 – Master – Chef All Stars Italia

23:35 – Master – Chef All Stars Italia

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – Cinepop

21:15 – Into the Grizzly Maze

22:50 – Ma tu di che segno 6?

Se non trovi interessante la programmazione di oggi in tv, qui abbiamo raccolto un elenco di piattaforme web e metodi free per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata.

Per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata e quindi senza violare alcuna legge, esistono diverse piattaforme web che trasmettono le pellicole cinematografiche nel rispetto della legge e senza il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

Allo stesso modo, esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti che propongono la visione di questi eventi dal vivo sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD.

Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti. Ecco come e dove vedere le partite di calcio in streaming in modo legale stasera in tv.