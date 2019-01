Sanremo 2019 conferenza stampa di presentazione della 69edizione del Festival | LIVE

SANREMO 2019 CONFERENZA STAMPA – Oggi, 9 gennaio 2019, alle ore 12,30 presso il Teatro del Casinò di Sanremo verrà presentata la 69edizione del Festival di Sanremo affidato – come lo scorso anno – alla direzione artistica di Claudio Baglioni e che andrà in onda dal 5 al 9 febbraio 2019 dal Teatro Ariston. Evento che TPI seguirà LIVE con aggiornamenti in tempo reale.

SANREMO 2019 CONFERENZA STAMPA LIVE

Sanremo 2019 conferenza stampa live | Dove vederla in streaming live gratis

Dove vedere la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2019? L’evento sarà trasmesso in diretta, gratis, sul sito della Rai.

TPI seguirà l’evento in tempo reale con aggiornamenti testuali.

Sanremo 2019 conferenza stampa live | Conduttori

Ad affiancare Claudio Baglioni alla conduzione del Festival di Sanremo 2019 saranno Claudio Bisio e Virginia Raffaele. L’attore e l’imitatrice hanno infatti battuto la grande concorrenza e sono stati scelti dal direttore artistico per aiutarlo in questa nuova avventura. Riusciranno a colpire i telespettatori? Il 5 febbraio la risposta.

Sanremo 2019 conferenza stampa live | I cantanti in gara

Di seguito i cantanti (con le loro canzoni) in gara:

Arisa – Mi sento bene

Loredana Bertè – Cosa ti aspetti da me

Boomdabash – Per un milione

Federica Carta e Shade – Senza farlo apposta

Simone Cristicchi – Abbi cura di me

Nino D’Angelo e Livio Cori – Un’altra luce

Einar – Parole nuove

Ex-Otago – Solo una canzone

Ghemon – Rose viola

Sanremo 2019 | E ancora:

Il Volo – Musica che resta

Irama – La ragazza con il cuore di latta

Achille Lauro – Rolls Royce

Mahmood – Soldi

Motta – Dov’è l’Italia

Negrita – I ragazzi stanno bene

Nek – Mi farò trovare pronto

Enrico Nigiotti – Nonno Hollywood

Sanremo 2019 | E poi:

Patty Pravo con Briga – Un po’ come la vita

Francesco Renga – Aspetto che torni

Daniele Silvestri – Argento vivo

Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte

The Zen Circus – L’amore è una dittatura

Paola Turci – L’ultimo ostacolo

Ultimo – I tuoi particolari

Sanremo 2019 conferenza stampa live | Il regolamento

I cantanti in gara parteciperanno con 24 canzoni inedite e si esibiranno tutti nella prima serata (5 febbraio) del Festival.

Nelle due successive (6 e 7 febbraio) i cantanti (in gruppi di 12 a serata) interpreteranno, di nuovo, i propri brani.

Nella quarta serata (8 febbraio) i 24 artisti reinterpreteranno le proprie canzoni in gara, eventualmente in versione rivisitata o con diverso arrangiamento musicale, ognuno insieme ad un artista ospite.

Nella serata finale (9 febbraio), dopo aver riascoltato tutte e 24 le canzoni in gara, scopriremo il brano vincitore.

