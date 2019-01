Sanremo 2019 Claudio Baglioni | Conferenza stampa | Profilo | Festival

SANREMO 2019 CLAUDIO BAGLIONI – Claudio Baglioni è il direttore artistico della 69esima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1 dal 5 al 9 febbraio 2019. Una conferma, visto il grande successo ottenuto lo scorso anno con l’edizione 2018. Con lui, quest’anno, Claudio Bisio e Virginia Raffale.

Sanremo 2019 Claudio Baglioni | Conferenza stampa presentazione Festival

Qui tutte le parole di Claudio Baglioni durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo, in programma mercoledì 9 gennaio alle ore 12,30.

Sanremo 2019 Claudio Baglioni | Profilo | Biografia

La sua voce inconfondibile ha caratterizzato mezzo secolo di musica italiana, appassionando milioni di persone. Claudio Baglioni, che nel 2018 festeggia 50 anni di carriera, è uno degli artisti più completi del nostro panorama musicale.

Grandissimo interprete e cantautore, 20 album in studio all’attivo, Baglioni negli anni ha ottenuto una grande visibilità anche in televisione. Da questo punto di vista, decisivo è stato l’approdo del cantante romano al Festival di Sanremo 2018 come direttore artistico. Una carica che ha mantenuto anche nell’edizione 2019 della kermesse.

Proprio lui, che in tanti anni di carriera non si era mai presentato all’Ariston come concorrente (ma solo come ospite), è stato il principale fautore del grande successo di pubblico e di critica del Festival 2018. Nella speranza di replicare ancora.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Claudio Baglioni.

Claudio Baglioni Carriera | Gli inizi

Claudio Enrico Paolo Baglioni, noto solo come Claudio, nasce a Roma il 16 maggio 1951. Il padre era un maresciallo dei Carabinieri, mentre la madre lavorava come sarta.

L’infanzia di Baglioni passa tra le vie del quartiere di Monte Sacro e quelle di Centocelle, dove si sposta con la famiglia in adolescenza. Fin da piccolo il suo talento musicale riesce a emergere, sia in alcuni concorsi canori, sia in famiglia.

Nel 1965, a 14 anni, Baglioni vince il concorso Ludi Canori e arriva fino alla semifinale del Festival canoro di Ariccia.

Già nel 1968 inizia a comporre le sue prime canzoni: in questo periodo infatti il giovane Baglioni inizia a selezionare alcune poesie di Pablo Neruda, Edgar Allan Poe o Rabindranath Tagore, mettendole poi in musica e trasformandole dunque in canzoni.

La carriera musicale del cantante romano inizia però nel 1969, grazie a un contratto per la RCA. Dal momento che Baglioni è ancora minorenne, a porre la firma sul documento è il padre.

