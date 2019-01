Previsioni meteo oggi in Italia

PREVISIONI METEO OGGI – Che tempo farà? Sereno? Nuvoloso? E’ prevista pioggia o neve? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il tempo oggi? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi.

Previsioni meteo oggi in Italia mercoledì 9 gennaio 2019

Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:

NORD:

– ADDENSAMENTI COMPATTI SULL’ARCO ALPINO CON QUALCHE FIOCCO DI NEVE

OLTRE I 1500 METRI;

– CIELO GENERALMENTE SERENO SULLE RESTANTI ZONE A PARTE NUVOLOSITA’

MEDIO-ALTA COMPATTA IN TRANSITO SUL SETTORE CENTRORIENTALE.

AL PRIMO MATTINO BANCHI DI NEBBIA SULLA PIANURA VENETA E, LOCALMENTE,

SULLA COSTIERA ROMAGNOLA.

CENTRO E SARDEGNA:

– CIELO MOLTO NUVOLOSO O COPERTO SULLA SARDEGNA CON DEBOLI

PRECIPITAZIONI CHE RISULTERANNO A CARATTERE NEVOSO SUI RILIEVI

CENTRALI A PARTIRE DA 500 METRI;

– MOLTE NUBI SULLE AREE APPENNINICHE ED ADRIATICHE CON TENUI FENOMENI

IN ATTENUAZIONE MATTUTINA SU MARCHE MERIDIONALI ED UMBRIA, MENTRE SI

INTENSIFICHERANNO LEGGERMENTE SULL’ABRUZZO DAL POMERIGGIO, DIVENENDO

NEVOSI DALLA PRIMA SERATA;

– INIZIALE NUVOLOSITA’ SPARSA SUL VERSANTE TIRRENICO CON POSSIBILITA’

DI ISOLATI PIOVASCHI SUL BASSO LAZIO AL MATTINO, IN RAPIDO

MIGLIORAMENTO.

SUD E SICILIA:

– CONDIZIONI DI MODERATO MALTEMPO UN PO’ OVUNQUE CON DEBOLI

PRECIPITAZIONI, PIU’ CONSISTENTI SULLE COSTE TIRRENICHE CALABRESI,

NEVOSE SUI RILIEVI APPENNINICI OLTRE I 1000 METRI MA CON QUOTA NEVE

IN CALO, IN TEMPORANEA RIDUZIONE DIURNA SU CAMPANIA E BASILICATA

INTERNE, SUD SICILIA E PUGLIA CENTROMERIDIONALE, IN INTENSIFICAZIONE

INVECE SERALE PROPRIO SULLA CALABRIA.

TEMPERATURE:

– MINIME IN AUMENTO AL CENTRO, PIU’ MARCATO AL SUD, IN FLESSIONE

SULL’ARCO ALPINO, SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO ALTROVE;

– MASSIME IN DIMINUZIONE SULLE AREE ALPINE ED AL CENTRO, IN TENUE

RIALZO SU SETTORE TIRRENICO MERIDIONALE E IONICO, GENERALMENTE

STAZIONARIE SUL RESTANTE TERRITORIO.

VENTI:

– FORTI NORDOCCIDENTALI CON RINFORZI DI BURRASCA SULLA SARDEGNA;

– MODERATI OCCIDENTALI CON RINFORZI FINO A BURRASCA SULLA SICILIA E

SULLA BASSA CALABRIA;

– DA MODERATI A FORTI SETTENTRIONALI SULLA LIGURIA ED ARCO ALPINO;

– DEBOLI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI SULLE ALTRE ZONE.

MARI:

– DA MOLTO AGITATO A GROSSO IL MAR DI SARDEGNA;

– MOLTO AGITATI CANALE DI SARDEGNA, STRETTO DI SICILIA E LO IONIO A

LARGO;

– DA MOLTO MOSSO A LOCALMENTE AGITATO IL TIRRENO MERIDIONALE;

– MOSSI I RESTANTI BACINI, POCO MOSSO L’ALTO ADRIATICO.

Previsioni meteo oggi in Italia giovedì 10 gennaio 2019

Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:

NORD:

– CIELO PARZIALMENTE NUVOLOSO SU TRIVENETO E BASSA LOMBARDIA ED

ADDENSAMENTI COMPATTI LUNGO I RILIEVI CONFINALI;

AMPI SPAZI DI SERENO SULLE RESTANTI ZONE.

CENTRO E SARDEGNA:

– MOLTE NUBI AL MATTINO SULLA SARDEGNA CON ASSOCIATI OCCASIONALI

PIOVASCHI MA CON TENDENZA AD ATTENUAZIONE DEI FENOMENI E DELLA

NUVOLOSITA’.

– CONDIZIONI DI TEMPO STABILE SU TOSCANA, LAZIO ED UMBRIA MENTRE

ANNUVOLAMENTI COMPATTI SULLE REGIONI ADRIATICHE DARANNO LUOGO A

PIOGGE SULLE AREE COSTIERE E A NEVICATE SULL’APPENNINO FINO A QUOTE

COLLINARI.

SUD E SICILIA:

-CIELO MOLTO NUVOLOSO AL MATTINO UN PO’ OVUNQUE, CON PRECIPITAZIONI

SULLE AREE COSTIERE ADRIATICHE, PUGLIA IONICA E BASILICATA;

RISULTERANNO CONSISTENTI SU SICILIA TIRRENICA E CALABRIA.

QUOTA NEVE SUPERIORE AGLI 800 METRI SUI RILIEVI DELLA SICILIA,

LOCALMENTE PIU’ BASSA SINO A 400-500 METRI SU MOLISE, MASSICCIO DEL

GARGANO, CAMPANIA MERIDIONALE, BASILICATA E CALABRIA.

DAL POMERIGGIO ATTENUAZIONE DEI FENOMENI E DELLA NUVOLOSITA’ CHE

RIMARRA’ PIU’ COMPATTA SULLE AREE ADRIATICHE E SULLA BASILICATA.

TEMPERATURE:

– MINIME STAZIONARIE SULLA PIANURA PADANO VENETA;

IN GENERALE DIMINUZIONE SUL RESTO DEL PAESE;

– MASSIME IN CALO SU EMILIA ROMAGNA E REGIONI CENTRALI, CALABRIA E

PUGLIA;

STAZIONARIE ALTROVE.

VENTI:



– FORTI:

SETTENTRIONALI SULLA SARDEGNA, OCCIDENTALI SU SICILIA E CALABRIA, CON

RINFORZI DI BURRASCA SUL SETTORE COSTIERO MERIDIONALE DELLA SICILIA E

SULLE CALABRIA MERIDIONALE.

– SETTENTRIONALI:

DA MODERATI A FORTI SULLA LIGURIA E COSTE ADRIATICHE, DEBOLI SULLE

ALTRE ZONE.

MARI:

– MOLTO AGITATI MARE E CANALE DI SARDEGNA, STRETTO DI SICILIA E IONIO

MERIDIONALE CON MOTO ONDOSO IN RAPIDA ATTENUAZIONE.

– DA POCO MOSSI A MOSSI L’ADRIATICO SETTENTRIONALE E LIGURE SOTTO

COSTA;

– DA MOSSI A MOLTO MOSSI GLI ALTRI MARI.