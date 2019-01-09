Previsioni meteo oggi in Italia
PREVISIONI METEO OGGI – Che tempo farà? Sereno? Nuvoloso? E’ prevista pioggia o neve? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.
Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il tempo oggi? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi.
Previsioni meteo oggi in Italia mercoledì 9 gennaio 2019
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
– ADDENSAMENTI COMPATTI SULL’ARCO ALPINO CON QUALCHE FIOCCO DI NEVE
OLTRE I 1500 METRI;
– CIELO GENERALMENTE SERENO SULLE RESTANTI ZONE A PARTE NUVOLOSITA’
MEDIO-ALTA COMPATTA IN TRANSITO SUL SETTORE CENTRORIENTALE.
AL PRIMO MATTINO BANCHI DI NEBBIA SULLA PIANURA VENETA E, LOCALMENTE,
SULLA COSTIERA ROMAGNOLA.
CENTRO E SARDEGNA:
– CIELO MOLTO NUVOLOSO O COPERTO SULLA SARDEGNA CON DEBOLI
PRECIPITAZIONI CHE RISULTERANNO A CARATTERE NEVOSO SUI RILIEVI
CENTRALI A PARTIRE DA 500 METRI;
– MOLTE NUBI SULLE AREE APPENNINICHE ED ADRIATICHE CON TENUI FENOMENI
IN ATTENUAZIONE MATTUTINA SU MARCHE MERIDIONALI ED UMBRIA, MENTRE SI
INTENSIFICHERANNO LEGGERMENTE SULL’ABRUZZO DAL POMERIGGIO, DIVENENDO
NEVOSI DALLA PRIMA SERATA;
– INIZIALE NUVOLOSITA’ SPARSA SUL VERSANTE TIRRENICO CON POSSIBILITA’
DI ISOLATI PIOVASCHI SUL BASSO LAZIO AL MATTINO, IN RAPIDO
MIGLIORAMENTO.
SUD E SICILIA:
– CONDIZIONI DI MODERATO MALTEMPO UN PO’ OVUNQUE CON DEBOLI
PRECIPITAZIONI, PIU’ CONSISTENTI SULLE COSTE TIRRENICHE CALABRESI,
NEVOSE SUI RILIEVI APPENNINICI OLTRE I 1000 METRI MA CON QUOTA NEVE
IN CALO, IN TEMPORANEA RIDUZIONE DIURNA SU CAMPANIA E BASILICATA
INTERNE, SUD SICILIA E PUGLIA CENTROMERIDIONALE, IN INTENSIFICAZIONE
INVECE SERALE PROPRIO SULLA CALABRIA.
TEMPERATURE:
– MINIME IN AUMENTO AL CENTRO, PIU’ MARCATO AL SUD, IN FLESSIONE
SULL’ARCO ALPINO, SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO ALTROVE;
– MASSIME IN DIMINUZIONE SULLE AREE ALPINE ED AL CENTRO, IN TENUE
RIALZO SU SETTORE TIRRENICO MERIDIONALE E IONICO, GENERALMENTE
STAZIONARIE SUL RESTANTE TERRITORIO.
VENTI:
– FORTI NORDOCCIDENTALI CON RINFORZI DI BURRASCA SULLA SARDEGNA;
– MODERATI OCCIDENTALI CON RINFORZI FINO A BURRASCA SULLA SICILIA E
SULLA BASSA CALABRIA;
– DA MODERATI A FORTI SETTENTRIONALI SULLA LIGURIA ED ARCO ALPINO;
– DEBOLI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI SULLE ALTRE ZONE.
MARI:
– DA MOLTO AGITATO A GROSSO IL MAR DI SARDEGNA;
– MOLTO AGITATI CANALE DI SARDEGNA, STRETTO DI SICILIA E LO IONIO A
LARGO;
– DA MOLTO MOSSO A LOCALMENTE AGITATO IL TIRRENO MERIDIONALE;
– MOSSI I RESTANTI BACINI, POCO MOSSO L’ALTO ADRIATICO.
Previsioni meteo oggi in Italia giovedì 10 gennaio 2019
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
– CIELO PARZIALMENTE NUVOLOSO SU TRIVENETO E BASSA LOMBARDIA ED
ADDENSAMENTI COMPATTI LUNGO I RILIEVI CONFINALI;
AMPI SPAZI DI SERENO SULLE RESTANTI ZONE.
CENTRO E SARDEGNA:
– MOLTE NUBI AL MATTINO SULLA SARDEGNA CON ASSOCIATI OCCASIONALI
PIOVASCHI MA CON TENDENZA AD ATTENUAZIONE DEI FENOMENI E DELLA
NUVOLOSITA’.
– CONDIZIONI DI TEMPO STABILE SU TOSCANA, LAZIO ED UMBRIA MENTRE
ANNUVOLAMENTI COMPATTI SULLE REGIONI ADRIATICHE DARANNO LUOGO A
PIOGGE SULLE AREE COSTIERE E A NEVICATE SULL’APPENNINO FINO A QUOTE
COLLINARI.
SUD E SICILIA:
-CIELO MOLTO NUVOLOSO AL MATTINO UN PO’ OVUNQUE, CON PRECIPITAZIONI
SULLE AREE COSTIERE ADRIATICHE, PUGLIA IONICA E BASILICATA;
RISULTERANNO CONSISTENTI SU SICILIA TIRRENICA E CALABRIA.
QUOTA NEVE SUPERIORE AGLI 800 METRI SUI RILIEVI DELLA SICILIA,
LOCALMENTE PIU’ BASSA SINO A 400-500 METRI SU MOLISE, MASSICCIO DEL
GARGANO, CAMPANIA MERIDIONALE, BASILICATA E CALABRIA.
DAL POMERIGGIO ATTENUAZIONE DEI FENOMENI E DELLA NUVOLOSITA’ CHE
RIMARRA’ PIU’ COMPATTA SULLE AREE ADRIATICHE E SULLA BASILICATA.
TEMPERATURE:
– MINIME STAZIONARIE SULLA PIANURA PADANO VENETA;
IN GENERALE DIMINUZIONE SUL RESTO DEL PAESE;
– MASSIME IN CALO SU EMILIA ROMAGNA E REGIONI CENTRALI, CALABRIA E
PUGLIA;
STAZIONARIE ALTROVE.
VENTI:
– FORTI:
SETTENTRIONALI SULLA SARDEGNA, OCCIDENTALI SU SICILIA E CALABRIA, CON
RINFORZI DI BURRASCA SUL SETTORE COSTIERO MERIDIONALE DELLA SICILIA E
SULLE CALABRIA MERIDIONALE.
– SETTENTRIONALI:
DA MODERATI A FORTI SULLA LIGURIA E COSTE ADRIATICHE, DEBOLI SULLE
ALTRE ZONE.
MARI:
– MOLTO AGITATI MARE E CANALE DI SARDEGNA, STRETTO DI SICILIA E IONIO
MERIDIONALE CON MOTO ONDOSO IN RAPIDA ATTENUAZIONE.
– DA POCO MOSSI A MOSSI L’ADRIATICO SETTENTRIONALE E LIGURE SOTTO
COSTA;
– DA MOSSI A MOLTO MOSSI GLI ALTRI MARI.