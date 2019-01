Le 10 migliori pizzerie d’Italia secondo Tripadvisor

Il celebre portale delle recensioni Tripadvisor ha stilato la classifica delle dieci migliori pizzerie d’Italia. A discapito di quanto si possa pensare, non è a Napoli la pizzeria vincitrice.

La pizzeria più buona dello Stivale secondo la classifica di Tripadvisor sarebbe infatti in Calabria, a Rende, in provincia di Cosenza, e il locale si chiama “N’ata Cosa”.

Proprio qualche settimana fa, la “medaglia” per la migliore pizza d’Italia del 2018 secondo il Gastronauta era stata vinta da Starita, la pizzeria del quartiere Materdei di Napoli.

Ma le recensioni e le opinioni dei clienti della celebre piattaforma hanno scelto invece “N’ata Cosa”: “Assolutamente una delle migliori pizzerie in città, da provare almeno una volta, ma attenzione, potreste ritornare più e più volte”, scrive un utente su Tripadvisor.

La seconda pizza più buona d’Italia è invece a Modena dove si trova invece la Pizzeria da Arturo e al terzo gradino del podio c’è la Pizzeria ‘O Sarracin di Nocera Inferiore.

“Un po’ a sorpresa, la prima pizzeria della Top 10 è in Calabria ma sono Napoli e la Campania a confermarsi regine incontrastate della pizza: a buon intenditor…” ha dichiarato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor in Italia.

La classifica completa delle migliori pizzerie d’Italia per Tripadvisor

1. N’ata Cosa, Rende, Calabria

2. Pizzeria da Arturo, Modena, Emilia Romagna

3. Pizzeria ‘OSarracin, Nocera Inferiore, Campania

4. Pizza e Sfizi, San Vito lo Capo, Sicilia

5. Pizzeria Spillo, Treviso, Veneto

6. Pizzeria La Pecora Viziosa, Golfo Aranci, Sardegna

7. Fratelli Pummaro’, Torino, Piemonte

8. Pizzeria Erreclub di Carmine Ragno, Avellino, Campania

9. Pizzeria Dal Cilentano, Giulianova, Abruzzo

10. Pizzeria La Smorfia, Salerno, Campania

La regina non è a Napoli per la pizzeria, ma viene comunque eletta la “miglior città per la pizza”.

La classifica delle 10 migliori città italiane per la pizza di Tripadvisor

1. Napoli, Campania

2. Salerno, Campania

3. Modena, Emilia Romagna

4. Treviso, Veneto

5. Avellino, Campania

6. Trapani, Sicilia

7. Latina, Lazio

8. Campobasso, Molise

9. Cosenza, Calabria

10. Cremona, Lombardia