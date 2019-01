L’Oscar – detto anche Academy Award – è, nel mondo del cinema, il riconoscimento più prestigioso. Ideata per la prima volta nel 1929, la statuetta d’oro – simbolo che contraddistingue il premio – ogni anno viene assegnata tra febbraio e marzo, una domenica, al Dolby Theatre di Los Angeles, in California.

A decidere i film, gli attori, i registi e tutte le personalità migliori che hanno lavorato nella stagione cinematografica appena trascorsa è l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences che, circa un mese prima della cerimonia, annuncia quali sono i candidati agli Oscar.

Oscar 2019 | Nomination | Quando sono

Il 22 gennaio 2019 l’Academy svela la lista dei candidati che concorrono ai prossimi Oscar. Le categorie che vengono premiate sono 24 e cioè:

Miglior film (Academy Award for Best Picture);

Miglior film straniero (Academy Award for Best Foreign Language Film);

Miglior film d’animazione (Academy Award for Best Animated Feature);

Miglior documentario (Academy Award for Documentary Feature);

Miglior cortometraggio (Academy Award for Live Action Short Film);

Miglior cortometraggio d’animazione (Academy Award for Animated Short Film);

Miglior cortometraggio documentario (Academy Award for Documentary Short Subject);

Miglior attore (Academy Award for Best Actor);

Miglior attrice (Academy Award for Best Actress);

Miglior attore non protagonista (Academy Award for Best Supporting Actor);

Miglior attrice non protagonista (Academy Award for Best Supporting Actress);

Miglior regista (Academy Award for Best Director);

Migliore sceneggiatura non originale (Academy Award for Writing Adapted Screenplay);

Migliore sceneggiatura originale (Academy Award for Writing Original Screenplay);

Migliore fotografia (Academy Award for Best Cinematography);

Miglior montaggio (Academy Award for Film Editing);

Migliore scenografia (Academy Award for Best Production Design);

Miglior trucco (Academy Award for Makeup);

Migliori costumi (Academy Award for Costume Design);

Migliori effetti speciali (Academy Award for Visual Effects);

Migliore colonna sonora (Academy Award for Best Score);

Migliore canzone (Academy Award for Best Song);

Miglior sonoro (Academy Award for Sound);

Miglior montaggio sonoro (Academy Award for Sound Editing).

A queste si aggiunge l’Oscar scientifico o tecnico, diviso in Oscar al merito, al merito tecnico-scientifico e alla tecnica. Per questi Oscar, però, non vengono annunciate le nomination, solo i vincitori che possono essere anche più di uno per ogni categoria. La cerimonia, inoltre, avviene prima di quella ufficiale, solitamente con due settimane di anticipo.

Infine, da citare c’è anche l’Oscar onorario che fa parte di quelli speciali. Altri quattro premi fanno parte dei riconoscimenti collaterali.

Oscar 2019 | Cerimonia e premiazione | Quando sono

La 91esima cerimonia dei premi Oscar si tiene a Hollywood, nel Dolby Theatre (dal 2001), il 24 febbraio 2019 (la notte del 25 in Italia). La premiazione, solitamente, dura all’incirca tre ore, preceduta dal tappeto rosso dove le star sfilano e si lasciano immortalare dai fotografi.

Dopo la rinuncia di Kevin Hart, ancora non è stato svelato il presentatore della serata. Secondo i media americani, la cerimonia potrebbe essere senza un conduttore ufficiale: al suo posto salirebbero sul palco vari personaggi divisi a seconda delle statuette da consegnare. In questo caso sarebbe la prima volta che gli Academy Awards non avrebbero un host ufficiale.