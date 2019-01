L’oroscopo di TPI di mercoledì 9 gennaio: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi

Oroscopo di oggi mercoledì 9 gennaio 2019 | Cosa dicono gli astri

OROSCOPO DI OGGI TPI – Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi mercoledì 9 gennaio 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi 9 gennaio 2019 | Ariete

Siete consapevoli che il mese di gennaio sarà molto importante per il vostro futuro. Eppure vi sentite due macigni sulle spalle, non riuscite a prendere ritmo in questo nuovo anno e la cosa vi disturba non poco.

Stress e problemi sono dovuti soprattutto a Mercurio, in quadratura a Marte nel vostro segno. Bisognerà lavorare il doppio del solito per riscattarsi: vedrete che però, soprattutto a fine settimana, i frutti dei vostri sforzi saranno ben visibili.

In amore, occhio a qualche problema di troppo con il vostro partner. Non permettete all’abitudine, alla routine di logorare il vostro rapporto! E non pensate troppo a quella persona che avete conosciuto da poco…

Al contrario invece se siete single: imparate dagli errori del passato e cogliete le occasioni che vi si parano davanti. Presto potreste ufficializzare una nuova relazione.

Oroscopo di oggi 9 g ennaio 2019 | Toro

La vostra giornata è fitta di impegni: non mancheranno contrattempi. Dovrete essere bravi a valutare tutte le situazioni per fare la scelta giusta e questo vi darà una buona dose di stress.

Dal punto di vista sentimentale, il vostro mercoledì sarà giù di tono. Ci può anche stare, è un periodo che state molto bene. Siate consapevoli che una giornata no può anche capitare.

Se siete single, avete da rallegrarvi: la vostra solitudine potrebbe presto essere spezzata da un grande cambiamento. Un incontro inaspettato? Chi lo sa, intanto guardatevi bene attorno.

Gemelli

Siete il segno del giorno, non ci sono dubbi. Vi siete alzati col piede giusto, avete grinta e voglia di fare. Ciò vi permetterà di risolvere alcune situazioni rimaste in sospeso da tempo. Soprattutto sul lavoro, dove il vostro buon umore sarà contagioso per i colleghi, pronti a darvi una mano su tutto.

In amore sentite che la relazione con il vostro partner si sta finalmente evolvendo in qualcosa di più maturo. Le incomprensioni del passato erano solo cose futili. Pensate al futuro.

Single, state pensando di fare sul serio con quella persona che ha letteralmente stravolto la vostra vita, riordinando le vostre priorità. Non correte troppo, tra giovedì e venerdì ci sarà per voi un po’ di caos.

Cancro

Il 2019 è iniziato con una buona dose di cattivi pensieri. Vi sentite sottotono e avete bisogno di stare un po’ da soli per riflettere sulla vostra vita.

La cosa provocherà qualche litigio con il vostro partner. Però, lo sapete bene, quando i sentimenti sono sinceri anche i momenti “no” possono essere importanti per far maturare il rapporto. Siete sicuri che sia davvero la persona giusta?

Se sì, apritevi un po’: rifugiarsi nell’amore è sempre una scelta giusta, quando bisogna prendere decisioni importanti per la propria vita.

Nel lavoro vivrete una giornata un po’ complicata: siete molto indaffarati, probabilmente farete tardi stasera.

Oroscopo di oggi 9 gennaio 2019 | Leone

Rallegratevi: oggi vivrete una giornata fantastica. Nonostante la comprensibile stanchezza, al ritorno delle vacanze, sentite di poter spaccare il mondo.

Sul lavoro, decidete di affrontare a viso aperto qualcuno che vuole sfidarvi e fermare alcuni vostri progetti. È un giorno fortunato, approfittatene per fugare ogni dubbio sulla validità delle vostre idee.

In amore, sentite che con il vostro partner potete parlare di qualsiasi cosa: dal meteo al senso della vita. Ed è questo l’aspetto della vostra relazione che più vi dà la carica: la complicità che avete è forse a livelli mai raggiunti prima.

Se siete single, sono in vista alcuni incontri molto interessanti e ad alto tasso erotico.

Oroscopo di oggi 9 gennaio 2019 | Vergine

Un mercoledì senza infamia e senza lode. E in effetti è proprio quello che vi serviva, dopo le montagne russe degli ultimi giorni.

Sul lavoro, da tempo state pensando di dare una svolta alla vostra posizione. Non siete soddisfatti di quello che fate e, in fondo, sentite di meritare di più. Continuate a pensarci su, ma nel frattempo impegnatevi nella vostra attività quotidiana.

In amore, le stelle consigliano prudenza: è un periodo di stasi, senza picchi di passione. Ma a volte bisogna anche portare a casa un buon pareggio, in attesa di ritrovare la forma e puntare al trofeo principale. Se la coppia è stabile, il partner vi aspetterà.

I single invece hanno tanta voglia di ufficializzare una relazione avviata nelle scorse settimane. Seguite il trend degli altri Vergine: temporeggiate ancora un po’.

Bilancia

Avete bisogno di conferme: volete sentirvi importanti nel lavoro, ma anche all’interno della vostra relazione. Ne va del vostro atteggiamento: più siete apprezzati, più date il meglio di voi stessi. Fatelo capire a chi vi sta intorno.

In amore oggi sarà una giornata tranquilla. Per questo, in assenza di pensieri negativi, potete anche iniziare a programmare quel viaggio a cui state pensando da tanto tempo col vostro partner.

Per qualcuno, invece, la relazione è instabile da un po’. Si avvicina il momento in cui dovrete prendere una decisione: se stare insieme a un’altra persona è diventato un peso, portare avanti questa situazione significa solo fare del male a voi e a lei. E non siete persone abituate a far soffrire gli altri.

Oroscopo di oggi 9 gennaio 2019 | Scorpione

Sono giorni di alti e bassi: rollercoaster, direbbero gli americani. Lunedì eravate sotto un treno, ieri vi siete rinvigoriti. Oggi vi sentite rallentati.

A fiaccarvi sono soprattutto le aspre polemiche che si sono sollevate nelle scorse settimane sul lavoro. Se siete stati voi i responsabili, abbiate il coraggio di ammetterlo. Ma se invece considerate quella discussione col vostro capo assolutamente ingiusta, è inutile tenerselo dentro e masticare amaro.

In amore, siete assaliti da alcuni dubbi sul vostro partner. Eppure il vostro amore è così stabile… Siete sicuri che non sia solo l’amarezza per il periodo lavorativo che vi fa vedere tutto nero?

Se siete single, oggi le stelle sono con voi. Buttatevi, impegnatevi, se volete conquistare una persona entrata da poco nella vostra vita.

Sagittario

È un mercoledì perfetto: avete raggiunto grandi obiettivi sul lavoro, siete in procinto di siglare nuovi accordi. E il weekend non è neanche così lontano: sapete di avere anche bisogno di riposare.

Giornata interessante dal punto di vista amoroso: il vostro partner vi farà una sorpresa graditissima. Trovate il modo di ringraziare e, perché no, ricambiare. In fondo è la persona più importante della vostra vita e spesso lo date per scontato.

Single, anche per voi le stelle portano buone notizie. Vi state rimettendo in forma e chi vi sta intorno nota che state recuperando il vostro fascino. Farete colpo, soprattutto su una persona che non vi sareste mai aspettati.

Oroscopo di oggi 9 gennaio 2019 | Capricorno

Nei giorni scorsi è arrivata una grande notizia sul lavoro: una conferma, un nuovo progetto, qualcosa che vi stimola nonostante siate consapevoli di valere ancora di più di quello che vi riconoscono.

Vorreste spaccare il mondo, ma dovete saper imparare ad aspettare il momento giusto. Sicuramente non lo sarà oggi: è una giornata un po’ sottotono e la stanchezza inizia ad assalirvi.

Occhio anche alla vostra relazione. Siete stressati, ma lo è anche il partner: cercate di disinnescare le liti, non ne avete proprio bisogno.

Imparate a dosare bene le parole, la vostra lingua sa essere tagliante, ma fa anche molti danni. In questo siete simili ai vostri “colleghi” Capricorno single.

Acquario

Vi svegliate accanto al vostro partner e la cosa vi riempie la giornata. In amore va tutto a gonfie vele, grazie anche al vostro impegno e alla vostra capacità di mettere una pietra sopra al passato.

Arrivati al lavoro, però, il vostro buon umore svanirà. Vi aspettano accese discussioni con i vostri colleghi: non fate un passo indietro, anzi, fate valere le vostre idee.

Se siete single, ultimamente non ci sono state grosse novità. Ma in fondo ve la siete cercata: l’amore, al momento, è l’ultima delle vostre priorità.

Oroscopo di oggi 9 gennaio 2019 | Pesci

Ottima metà settimana per voi dei Pesci. Le stelle a favore del vostro segno e sentirete la loro influenza soprattutto in amore. Sarà come se una vocina sussurri alle vostre orecchie cosa dire e cosa fare: sentite di non poter sbagliare nulla.

Da venerdì anche la Luna entra nel vostro segno: vi aspettano momenti di grande passione con il vostro partner. Sarà anche bello condividere insieme le buone notizie che arrivano, per entrambi, dal lavoro. Complicità massima.

Se siete single, invece, forse non lo rimarrete a lungo. Avete una lista di pretendenti che non mascherano i loro sentimenti: riuscite a fare colpo grazie alla vostra dialettica, ma anche alla vostra gentilezza. C’è un rovescio della medaglia: non montatevi troppo la testa, in passato lo avete fatto fin troppe volte.