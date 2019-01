Oroscopo 2019: come sarà l’anno del Toro? Cosa prevedono le stelle

OROSCOPO 2019 TORO – Il 2019 per il Toro sarà un anno in cui spingere l’acceleratore: secondo le stelle, infatti, i nati sotto questo segno saranno pieni di fascino e “magnetica” bellezza. Il consiglio è quello di non esagerare, perché “chi si loda si sbroda”. Beneficeranno di questa condizione sia le relazioni nuove che quelle consolidate; ci saranno molte occasioni per farsi conoscere, mentre miglioreranno i rapporti con il partner, soprattutto per quanto riguarda fiducia e gelosia.

In merito a lavoro e soldi da marzo 2019 Urano torna in congiunzione con il Toro, quindi la fortuna risulta ben distribuita sia a livello amoroso che professionale. Si tratta dell’anno giusto per mettere in cantiere nuove progetti, di cui il Toro raccoglierà frutti e soddisfazioni più verso la seconda metà dell’anno. Solo una cosa: accorti al portafoglio.

Oroscopo 2019 Toro | Le caratteristiche del segno

Il Toro è il secondo segno dello Zodiaco. Si tratta di un segno di terra, a cui appartengono tutti i nati dal 21 aprile al 21 maggio.

Il segno del Toro è regolato dal pianeta Venere, quella che nell’antica Roma era la dea dell’amore, della bellezza e del piacere.

Non è un caso, quindi, che i nati sotto questo segno siano amanti del bello e dell’arte.

I Toro sono gentili, caldi e affettuosi. È un segno molto legato alle cose materiali, che adora il comfort e il relax.

Normalmente il Toro è molto lento nel fare le cose, ma le fa con cura.

Di carattere calmo, concede la sua fiducia e amicizia con parsimonia, ma dà tutto se stesso alle persone in cui crede.

Tende a perdere facilmente la pazienza, un dettaglio da tenere in considerazione anche da parte di eventuali partner sentimentali.

Conservatore, apprezza la stabilità: in generale, infatti, i cambiamenti non fanno per lui.

Il Toro sa essere un gran sentimentalista: auspica una serena vita di coppia, nella quale cerca di fare di tutto per soddisfare il proprio partner.

In definitiva, sono persone molto romantiche e leali.

L’elemento associato al Toro è la Terra: infatti si tratta di persone concrete, pratiche, insomma, con i piedi ben saldati a terra.