Oroscopo 2019: come sarà l’anno del Sagittario? Cosa prevedono le stelle

OROSCOPO 2019 SAGITTARIO – Determinati e dinamici, i Sagittari, in questo 2019, che si conferma essere anche per i nati di questo segno un’anno di importanti svolte. Il rinnovamento, con Giove in congiunzione, sarà infatti facilitato; ne beneficerà la vita amorosa e quella professionale. Per di più, ci si metterà anche Marte a dare maggior coraggio e motivazione. Attenzione solo a non diventare superbi, perché questa “magia” potrebbe allora interrompersi da un momento all’altro.

Nel lavoro, invece, attenzione a non avere fretta perché se il Sagittario saprà dare il giusto tempo a tutto allora il successo è assicurato. Salute e benessere anche assistono questo segno, che dovrà giusto tenere d’occhio la digestione.

Oroscopo 2019 Sagittario | Le caratteristiche del segno

Il Sagittario è il nono segno dello Zodiaco, cui rientrano tutti i nati tra il 23 novembre e il 21 dicembre.

È un segno di fuoco, il cui simbolo è un centauro nell’atto di scagliare una freccia.

Il Sagittario è un avventuriero per eccellenza. Affronta tutti i suoi progetti e le sfide della vita con entusiasmo.

Ha sempre bisogno di qualcosa di nuovo da fare, da iniziare, anche se poi a volte non si preoccupa troppo di portare i termine quanto avviato.

La passione e l’ottimismo muovono il suo agire. Il Sagittario è socievole, sincero e generoso, sogna un luogo ideale dove godere dei piaceri della vita, senza complicazioni.

Si tratta di persone che si interrogano molto sulle questioni interiori, sul senso della vita, per questo amano le materie filosofiche e religiose.

Il Sagittario è governato da Giove, che nella mitologia era il re degli dei.

Non a caso i Sagittario sono dei leader, sempre alla ricerca di nozioni e risposte ai propri quesiti.

È un segno che ama la vita e i suoi piaceri, ed ha un senso della giustizia e dell’equità molto sviluppato.

A livello sentimentale, i nativi del Sagittario sono dei sentimentali soggetti ai colpi di fulmine.

Ma al tempo stesso, quando incontrano l’anima gemella, sono pronti a mettere la testa a posto.