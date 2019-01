Sembra una cartolina oppure un’immagine ritoccata, e invece è la realtà: il Partenone sotto la neve. L’ondata di gelo, che sta colpendo l’Italia, è giunta anche in Grecia, ad Atene, sorprendendo abitanti e turisti. Il biancore splendente della neve mette in risalto l’acropoli che, in questa veste inusuale, diventa più affascinante del solito.

Ancora più felici gli studenti della capitale che, a causa del fenomeno meteorologico, non sono rientrati a scuola dopo le feste di Natale.

Previsioni meteo neve in Italia dal 9 gennaio all’11 gennaio 2019

Un nuovo impulso gelido proveniente dall’Europa Nord-orientale arriverà sul Mediterraneo portando maltempo diffuso, soprattutto al Centro-sud.

A partire dalla notte di mercoledì, infatti, l’Italia centrale e meridionale sarà interessata da precipitazioni diffuse, nevose a quote via via più basse e che saranno sempre più consistenti. L’apice sarà tra giovedì e venerdì.

Dove nevicherà in Italia

Nella giornata di mercoledì 9 gennaio, dunque, l’instabilità interesserà in particolare le regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata allerta gialla in Abruzzo, sul settore costiero del Molise e sul versante Tirrenico della Calabria.

La neve, spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, interesserà dapprima le aree appenniniche centro-meridionali attorno a 700-1000m, specie Abruzzo, Molise, Lucania, dorsale campana; fino a 1000-1200 metri tra Calabria e Sicilia.

Tra mercoledì e giovedì il limite scenderà fino in collina su Molise, Gargano, Murge e zone interne sarde, a tratti in pianura in Abruzzo, dai 700-900m su Calabria e Sicilia.

Tra martedì sera e mercoledì fiocchi fino a quote collinari sulle Alpi confinali. Giovedì residue nevicate a quote collinari sulla dorsale meridionale.