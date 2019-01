Lotto Come si gioca | Regolamento | Premi | Estrazioni | Numeri

Non solo il Lotto. Negli anni, in Italia, sono nati nuovi modi di giocare i numeri: il 10 e lotto e il Superenalotto sono solo due degli esempi che si possono fare a questo proposito.

Il risultato è che sì, tutti gli appassionati possono scegliere tra un variegato ventaglio di possibilità di gioco. Ma allo stesso tempo il rischio è di fare confusione tra i vari modi di giocare. Soprattutto per quello che riguarda i regolamenti.

Proviamo a fare chiarezza: il Lotto è quel gioco che si basa sull’estrazione di cinque numeri su 11 ruote diverse. Il 10 e lotto è invece quello che permette al giocatore di scegliere dieci numeri, sempre da 1 e 90, stabilendo poi se puntare all’estrazione immediata, a quella ogni 5 minuti oppure a quella legata al Lotto.

Il Superenalotto, infine, necessita di sei numeri giocati: i vincenti vengono estratti a sorte ed i giocatori che indovinano almeno due numeri vincono dei premi.

Una volta chiarite le differenze, la domanda sorge spontanea: come si gioca al Lotto?

Lotto Come si gioca | Regolamento

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

La ruota nazionale, invece, non rappresenta nessuna città.

Chi vuole giocare al Lotto deve scegliere intanto se puntare su tutte le ruote (ad esclusione di quella Nazionale), vedendo abbassarsi di dieci volte la quota per l’eventuale vincita, oppure su una (o alcune) di esse.

Il numero massimo di numeri giocabili su ogni ruota è di dieci. Il giocatore può pronosticare l’uscita di un numero in particolare (cosiddetto “estratto”): in questo caso è anche possibile scommettere sulla successione dei cinque numeri estratti (estratto determinato).

Si possono giocare inoltre due numeri (ambo e ambetto), tre numeri (terno), quattro numeri (quaterna) o cinque numeri (cinquina).

Lotto Come si gioca | Premi

Nel gioco del Lotto non c’è un montepremi fisso, calcolato su quanti giocatori hanno puntato, come ad esempio nel Superenalotto.

Non essendoci premi fissi, dunque, per capire quanto è possibile vincere si può fare riferimento a una tabella, pubblicata sul sito Lottomatica.

Nello schema viene riportato, per una giocata su una singola ruota, quanto si vincerebbe per ognuna delle possibili combinazioni, puntando un euro.

Gli importi indicati di seguito sono da intendersi al lordo.

Lotto Cosa è | Come calcolare la vincita

Nel gioco del Lotto dunque non esiste un montepremi unico. La vincita si calcola sulla base di due variabili: le singole quote abbinate a un evento (pubblicate nella tabella qui sopra) e l’importo giocato.

La puntata minima è di 1 euro, mentre la massima è di 200, con tagli di 50 centesimi. Con una schedina si possono vincere al massimo 6 milioni di euro.