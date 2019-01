L’Amore il sole e le altre stelle cast | Attori | Personaggi | Vanessa Incontrada | Ricky Memphis

Ricchissimo cast, su Rai 1, per il film L’amore il sole e le altre stelle, secondo appuntamento della collana di commedie a lieto fine “Purché finisca bene” in onda mercoledì 9 gennaio dalle 21.25.

Il film, diretto da Fabrizio Costa (che ha firmato anche gli altri due film della collana, Basta un paio di baffi e Non ho niente da perdere), racconta la vicenda di due coppie. Ai loro problemi di ogni giorno, che tanto hanno a che fare con il logoramento del loro rapporto quotidiano, si aggiungono i pensieri causati dai figli.

Primo e Michela, i figli delle due coppie, sono amici da una vita. Stufi di essere considerati dai genitori ancora due bambini (e ammaliati dalle lezioni di educazione sessuale della professoressa Russo), però, i due ragazzini decidono di fare l’amore insieme per la prima volta. Primo e Michela sono nel pieno dell’adolescenza: la loro tempesta ormonale coinvolgerà però anche i genitori.

Sono tanti i volti noti del piccolo schermo impegnati nel film L’amore il sole e le altre stelle. Ecco chi sono gli attori.

L’amore il sole e le altre stelle cast | Vanessa Incontrada

Tra tutti gli attori del cast, spicca senza dubbio Vanessa Incontrada. L’attrice di origini spagnole è uno dei volti più amati del piccolo schermo, non solo grazie alle sue performance attoriali.

Vanessa Incontrada infatti ha iniziato la sua carriera come modella, anche se è diventata famosa in Italia soprattutto grazie alla conduzione di Zelig, sui canali Mediaset, insieme a Claudio Bisio.

Da allora, sono stati tanti i ruoli interpretati da Incontrada, sia come presentatrice, sia come attrice.

L’amore il sole e le altre stelle cast | Ricky Memphis

Accanto a Vanessa Incontrada, nel ruolo di un marito un po’ pigro, c’è Ricky Memphis. L’attore romano (vero nome Riccardo Fortunati) lavora in tv dalla fine degli anni Ottanta. A Mediaset, è passato dal palco del Maurizio Costanzo Show ad alcuni telefilm di successo come Palermo Milano – Solo andata, con Giancarlo Giannini, Raoul Bova e Valerio Mastandrea, fino alla fiction che lo ha consacrato al grande pubblico: Distretto di polizia.

Nel 2011 il passaggio in Rai, dove recita per Tutti pazzi per amore. Nel frattempo, tanti gli impegni anche al cinema, dove si specializza in commedie di grande successo: Immaturi, Vacanze di Natale a Cortina, Mai Stati Uniti, Un matrimonio da favola, Torno indietro e cambio vita, Miami Beach e Sconnessi.

L’amore il sole e le altre stelle cast completo

Oltre a Vanessa Incontrada e Ricky Memphis ci sono anche tanti altri volti noti del piccolo schermo. Di seguito, ecco il cast completo del telefilm di Rai 1.

Edoardo Pagliai – Primo

Elisa Visari – Michela

Vanessa Incontrada – Corinne (madre di Primo)

Ricky Memphis – Pietro (padre di Primo)

Chiara Ricci – Sabrina (madre di Michela)

Marco Bonini – Andrea (padre di Michela)

Anna Ferzetti – Professoressa Russo

Giovanni Monchietto – Bicio

Mathieu Chatel – Ludovico

Silvia Toscano – Rox

Andrea Verticchio – Dattilo

Carolina Signore – Federica

L’amore il sole e le altre stelle cast | Dove vederlo in streaming e diretta tv

Il film L’amore il sole e le altre stelle va in onda in diretta tv mercoledì 9 gennaio 2019 a partire dalle 21.25. Tutti gli appassionati possono guardarlo completamente gratis su Rai 1 (canale 1 e 501 del digitale terrestre). Chi ha Sky può seguirlo sul canale 101.

Per chi invece non riesce a seguire il telefilm in diretta tv su Rai 1, è possibile guardare L’amore il sole e le altre stelle in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay o sulla omonima app disponibile sia per iOS, sia per Android.

Sulla stessa piattaforma online della Rai è possibile rivedere il film, on demand, sin dal giorno dopo della messa in onda.