Isee 2019: tutti i documenti da presentare per il rilascio dell’attestazione

ISEE 2019 DOCUMENTI – Il modello ISEE – acronimo di Indicatore della Situazione Economica Equivalente – è un documento che certifica il reddito di un soggetto fiscale o di un nucleo familiare e, in quanto tale, la sua presentazione è indispensabile al fine di richiedere sconti, agevolazioni e prestazioni di sostegno al reddito di vario genere come l’esenzione dalle tasse universitarie, il reddito di cittadinanza, la carta Rei, bonus sulle bollette e sussidi per le famiglie.

Vediamo quali sono, per il 2019, i documenti da consegnare al commercialista o in un Caf ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE.

Isee 2019 documenti | La lista completa

Ai fini del calcolo di questo particolare indicatore della situazione economica vengono presi in esame i redditi da lavoro relativi ai due anni precedenti la dichiarazione (quindi nel caso dell’ISEE 2019 è necessario presentare i redditi 2017) e i beni mobiliari e immobiliari detenuti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della dichiarazione (quindi per l’ISEE 2019 si fa riferimento a tutti i beni relativi al 31 dicembre 2018).

Nello specifico, comunque, ecco l’elenco dei documenti da dover esibire al commercialista o all’interno dei Caf:

documento d’identità del dichiarante

codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare

visura catastale dell’immobile, atto di compravendita o di successione (nel caso di immobili di proprietà)

contratto di locazione (nel caso di richiedenti in affitto)

ultima fattura del canone (per gli assegnatari di alloggi pubblici)

dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico)

certificazione unica (ex Cud) rilasciata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico

certificazione/dichiarazione di redditi prodotti all’estero

certificazione di trattamenti assistenziali (indennità, trattamenti non soggetti all’IRPEF, contributi, rendite, borse di studio)

dichiarazione IRAP (per gli imprenditori agricoli)

assegni di mantenimento per il coniuge o i figli

buoni postali, titoli di stato, partecipazioni azionarie, obbligazioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi d’investimento e forme assicurative di risparmio

saldo e giacenza media di conti correnti e carte al 31 dicembre dell’anno precedente la dichiarazione (per l’ISEE 2019, quindi, riferiti al 31 dicembre 2018)

certificazioni della quota residua dei mutui

documenti relativi a polizze assicurative sulla vita (contratto e premio)

documenti relativi al possesso di veicoli e imbarcazioni da diporto (la targa dell’auto e della moto solo se di cilindrata superiore a 500 cc)

Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto portatore di handicap c’è anche una documentazione aggiuntiva da presentare: