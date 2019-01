Francesca Chillemi | Carriera | Che Dio ci aiuti 5 | Miss Italia | Instagram | Figlia | Stefano Rosso

FRANCESCA CHILLEMI – Classe 1985, Francesca Chillemi interpreta il ruolo di Azzurra Leonardi nella famosa fiction di Rai 1 Che Dio ci aiuti, con Elena Sofia Ricci nel ruolo di protagonista.

La serie tv, giunta alla quinta stagione e sempre molto apprezzata dal pubblico, torna in onda sulla prima rete del servizio pubblico a partire dal 10 gennaio 2019 in prima serata, dalle 21.25.

Il personaggio di Azzurra ha rappresentato molto per la carriera della Chillemi, che infatti non ha voluto rinunciare alla parte nonostante ora viva a New York.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU CHE DIO CI AIUTI 5

Francesca Chillemi | Carriera

Nasce a Barcellona Pozzo di Gotto, un comune della provincia di Messina, il 25 luglio 1985.

Da giovane capisce che per realizzare il suo sogno di diventare un’attrice deve lasciare la sua amata Sicilia. Per questo a soli 18 anni si trasferisce a Roma per partecipare a Miss Italia.

È il 2003 e Francesca Chillemi si fa conoscere dal grande pubblico grazie al trionfo nel celebre concorso di bellezza. Una vittoria che però non la allontana dagli studi: completa infatti il liceo classico.

Oltre che in Dio ci aiuti, la Chillemi ha recitato in altre fiction di successo Carabinieri e Braccialetti Rossi.

> QUI IL CAST COMPLETO DI CHE DIO CI AIUTI 5

Nel mese di marzo scorso è inoltre uscita nelle sale la pellicola Puoi baciare lo sposo in cui è protagonista assieme a Diana Del Bufalo, attrice con la quale ha stretto una forte amicizia.

Francesca Chillemi | Vita privata

Attualmente convive con il compagno Stefano Rosso, figlio dell’imprenditore Renzo Rosso, fondatore del brand Diesel, da cui ha avuto una figlia, la piccola Rania, nata il 22 febbraio 2016.

La relazione con Stefano dura ormai da tempo, ma al momento i due non pensano al matrimonio. “Penso che il matrimonio sia ormai superato in quasi tutto il mondo, quello che conta sono i principi”, ha infatti dichiarato Chillemi in una recente intervista.

Francesca Chillemi | Social | Instagram

Molto attiva sui social, è seguita da quasi 900mila persone sul suo profilo Instagram.

Francesca Chillemi | Che Dio ci aiuti 5 | Trama

La quarta stagione si è conclusa con il lieto fine tra Azzurra (interpretata da Francesca Chillemi) e sua figlia Emma, che è riuscita a perdonare la madre. Le due avevano anche deciso di partire per Londra con Guido e Davide, ma qualcosa le ha spinte a tornare all’Angolo Divino.

La quarta stagione era stata anche quella delle coppie scoppiate: Valentina, viste le difficoltà nel rapporto con il padre, ha deciso di lasciare Gabriele. Anche Monica e Nico si erano molto avvicinati, ma il ritorno del papà di Edo ha impedito la nascita della nuova coppia.

L’uscita dal cast di Monica (Diana Del Bufalo) però pone un grande punto interrogativo su come gli autori hanno deciso di far concludere la storia tra i due.

La nuova stagione, come anticipato, porterà “in dote” a suor Angela una nuova serie di ragazze, da gestire e contenere. Ma l’autentico protagonista delle prime puntate di Che Dio ci aiuti 5 sarà senza dubbio Mattia, un piccolo orfano di sei mesi di cui tutto il convento si prenderà cura.

Suor Costanza, inoltre, oltre a dover tenere a bada le ragazze del convento, sarà impegnata con sua nipote (Laura Andriani), una ragazza a dir poco ribelle. Occhio anche all’altra new entry, Ginevra (Simonetta Columbu), una giovane e gentile novizia.

> QUI DOVE VEDERE CHE DIO CI AIUTI 5 IN STREAMING