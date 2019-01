Domeniche ecologiche Roma 2018 2019 – Autunno, inverno e primavera: il comune di Roma ha stilato il nuovo calendario delle domeniche ecologiche del 2018 e del 2019 fino a marzo.

Una domenica al mese in cui i cittadini capitolini saranno ‘costretti’ ad andare a piedi o a prendere i mezzi pubblici.

Il divieto è totale: riguarda tutti i veicoli dotati di motore endotermico e vale all’interno della Fascia verde.

Il blocco è previsto anche per i diesel Euro 6.

Domeniche ecologiche Roma 2018 2019 | Stop anche per i diesel Euro 6 | Le date e gli orari

Scrive il Comune di Roma:

“Prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche sono alcuni degli obiettivi delle Domeniche ecologiche, che tornano nella Capitale a partire dal 18 novembre. La Giunta capitolina ha dato il via libera all’iniziativa che prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL “Fascia Verde” del PGTU (il Piano generale del traffico urbano), nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30.

La limitazione comprende anche gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 6.

Le domeniche ecologiche sono state programmate secondo il seguente calendario:

18 novembre 2018

2 dicembre 2018

13 gennaio 2019

10 febbraio 2019

24 marzo 2019

Le date e gli orari possono essere modificati, qualora si verifichino eventi, ad oggi non previsti e non prevedibili, che, da valutazioni effettuate dagli organi di governo competenti, siano ritenuti non compatibili e di interesse pubblico prevalente.

L’Assessorato alla Città in Movimento e i relativi uffici dipartimentali provvedono al potenziamento del trasporto pubblico locale durante le giornate di blocco totale ed in particolare durante le fasce orarie di interdizione. La Polizia Locale di Roma Capitale vigila per garantire il rispetto del provvedimento”