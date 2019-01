Concerti aprile 2019 | Italia | Cantanti | Date | Calendario

CONCERTI APRILE 2019 – State cercando qualche concerto dove andare ad aprile 2019? Volete sapere se ci sarà un concerto del vostro cantante preferito? In questo articolo troverete i principali concerti in programma in Italia ad aprile 2019. Di seguito l’elenco e calendario completo:

ABBA DREAM – The Ultimate Abba Tribute Show

1 aprile Milano, Teatro Nazionale CheBanca

DAVE MATTHEWS BAND

1 aprile Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

3 aprile Assago (Mi), Mediolanum Forum

ALESSANDRA AMOROSO

1 e 2 aprile Assago (Mi), Mediolanum Forum

4 aprile Courmayer, Forum

6 aprile Padova, Kioene Arena

7 aprile Trieste,Palarubini

9 aprile Trento, Auditorium Santa Chiara

10 aprile Padova, Kioene Arena

12 aprile Firenze, Nelson Mandela Forum

14 aprile Isernia, Auditorium Unità D’italia

15 aprile Potenza, Pala Basento

19 aprile Cagliari, Fiera

Concerti aprile 2019 | MANUEL AGNELLI

2 aprile Firenze, Obihall

5 aprile Pescara, Teatro Massimo

8 aprile Catania, Teatro Metropolitan

9 aprile Palermo, Teatro Golden

11 aprile Senigallia (An), Teatro La Fenice

12 aprile Bologna, Auditorium Manzoni

15 aprile Milano, Teatro Dal Verme

16 aprile Torino, Teatro Colosseo

18 aprile Roma, Auditorium Parco Della Musica

19 aprile Genova, Teatro Della Tosse

FEDEZ

2 aprile Acireale, Pal’Art Hotel

5 aprile Roma, PalaLottomatica

8 aprile Milano, Mediolanum Forum

13 aprile Padova, Kioene Arena

14 aprile Conegliano, Zoppas Arena

Concerti aprile 2019 | THEGIORNALISTI

2 aprile Bari, PalaFlorio

3 aprile Reggio Calabria, PalaCalafiore

6 aprile Assago (Mi), Mediolanum Forum

7 aprile Firenze, Nelson Mandela Forum

11 aprile Roma, PalaLottomatica

12 aprile Roma, PalaLottomatica

15 aprile Assago (MI), Mediolanum Forum

18 aprile Firenze, Nelson Mandela Forum

CLAUDIO BAGLIONI

2 aprile Trieste, Pala Rubini Alma Arena

9 aprile Genova, RDS Stadium

10 aprile Genova, RDS Stadium

12 aprile Assago (Mi), Mediolanum Forum

15 aprile Treviso, Palaverde

18 aprile Pesaro, Adriatic Arena

24 aprile Firenze, Nelson Mandela Forum

Concerti aprile 2019 | ELISA

2 aprile Milano, Teatro Degli Arcimboldi

3 e 4 aprile Milano, Teatro degli Arcimboldi

6 e 7 aprile Torino, Auditorium del Lingotto G. Agnelli

9 aprile Torino, Auditorium del Lingotto

11 aprile Padova, Gran Teatro Geox

12 e 13 aprile Padova, Gran Teatro Geox

15 aprile Parma, Teatro Regio

16 aprile Brescia, Gran Teatro Morato

17 aprile Brescia, Gran Teatro Morato

19 e 20 aprile Trieste, Politeama Rossetti

23 e 24 aprile Reggio Emilia, Teatro Romolo Vitali

26 e 27 aprile Bergamo, Teatro Creberg

29 aprile Cesena, Carisport

30 aprile Cesena, Nuovo Teatro Carisport

LOREDANA BERTÈ

2 aprile Jesolo, Palazzo del Turismo

6 aprile Varese, Teatro Openjobmetis

12 aprile Rimini, RDS Stadium

16 aprile Roma, Teatro Brancaccio

30 aprile Livrono, Teatro Goldoni

CANOVA

3 aprile Firenze, OBIHall

5 aprile Bologna, Estragon

Concerti aprile 2019 | EX-OTAGO

4 aprile Padova, Gran Teatro Geox

5 aprile Milano, Fabrique

6 aprile Senigallia, Mamamia

9 aprile Bologna, Estragon

10 aprile Roma, Atlantico

12 aprile Modugno, Demodè Club

NESLI

4 aprile Napoli, Casa della Musica – Federico I

5 aprile Modugno, Demode’

6 aprile Catania, Land – La Nuova Dogana

11 aprile Milano, Alcatraz

GUE’ PEQUENO

4 aprile Roma, Atlatntico

LUCA CARBONI

4 aprile Grosseto, Teatro Moderno

6 aprile Rimini, Teatro Galli

9 aprile Bologna, Teatro Europauditorium

Concerti aprile 2019 | MARCO MENGONI

4 aprile Assago (Mi), Mediolanum Forum

27 aprile da Torino, PalaAlpitour

ROBERTO VECCHIONI

5 aprile Bergamo, Creberg Teatro

8 aprile Firenze, Teatro Verdi

16 aprile Ancona, Teatro Le Muse

17 aprile Napoli, Teatro PalaPartenope

18 aprile Bologna, Teatro Europauditorium

23 aprile Verona, Teatro Filarmonico

BIG ONE – The European Pink Floyd Show

5 aprile Roma, Teatro Italia

IRAMA

5 aprile Assago, Mediolanum Forum

Concerti aprile 2019 | AMY MCDONALD

5 aprile Milano, Teatro Dal Verme

GIORGIA

5 aprile Ancona, PalaPrometeo – DATA ZERO

10 aprile Torino, Pala Alpitour

13 aprile Mantova, PalaBam

18 aprile Jesolo (Ve), Palazzo del Turismo

20 aprile Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

ANTONELLO VENDITTI



6 aprile Firenze, Nelson Mandela Forum

13 aprile Bari, Pala Florio

PATTY PRAVO



6 aprile Trento, Auditorium Santa Chiara

10 aprile Bari, Teatro Team

13 aprile Legnano, Teatro Galleria

Concerti aprile 2019 | MANESKIN

6 aprile Roma, Atlantico

7 aprile Milano, Fabrique

9 aprile Milano, Fabrique

GAZZELLE

7 aprile Padova, Gran Teatro Geox

GIOVANNI ALLEVI

10 aprile Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

IVA ZANICCHI

10 aprile Roma, Teatro Brancaccio

GORAN BREGOVIC

13 aprile Milano, Teatro degli Arcimboldi

Concerti aprile 2019 | LUKAS GRAHAM

14 aprile Milano, Fabrique

MARCELLA BELLA

15 aprile Roma, Teatro Brancaccio

PAOLO CONTE

15 aprile Torino, Teatro Regio

DAVIDE VAN DE SFROOS

16 aprile Como, Teatro Sociale

MASSIMO RANIERI

17 aprile Livono, Teatro Goldoni

Concerti aprile 2019 | SFERA EBBASTA

17 aprile Roma, Palalottomatica

19 aprile Napoli, Teatro PalaPartenope

27 aprile Assago (Mi), Mediolanum Forum

DISTURBED

22 aprile Milano, Alcatraz

27 aprile Eboli, palasele

30 aprile Bari, Palaflorio

EDUARDO DE CRESCENZO

27 aprile Milano, Teatro Dal Verme

Concerti aprile 2019 | MUMFORD AND SONS

29 aprile Assago (Mi), Mediolanum Forum

RITA ORA

30 aprile Milano, Fabrique

RAF TOZZI

30 aprile Rimini, Rds Stadium

