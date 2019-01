Che Dio ci aiuti 5 | Rai 1 | Trama | Cast | Elena Sofia Ricci | Streaming e diretta tv

Dopo settimane di indiscrezioni, adesso c’è la data ufficiale: Che Dio ci aiuti 5 sbarca nella prima serata di Rai 1 a partire da giovedì 10 gennaio 2019. Tornano così le avventure di suor Angela, interpretata dall’amatissima Elena Sofia Ricci, e dell’Angolo Divino, il bar che la suora gestisce con le consorelle all’interno di un convitto e che le permette di entrare in contatto con tantissimi personaggi.

La data di esordio della nuova stagione di Che Dio ci aiuti è stata in bilico fino all’ultimo, al punto che si era parlato di un rinvio al 14 febbraio. A chiarire i dubbi, un post sull’account ufficiale Instagram della serie: l’appuntamento, per tutti gli appassionati, è sulla rete ammiraglia Rai a partire dalle 21.25 di giovedì 10 gennaio.

La serie è composta da 20 puntate, trasmesse in 10 episodi.

> QUI TUTTE LE FICTION RAI DELLA STAGIONE 2018/19

Sono moltissime le novità attorno alla serie di Rai 1. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Che Dio ci aiuti 5.

Che Dio ci aiuti 5 | Anticipazioni prima puntata (10 gennaio 2019)

Nel primo episodio, “Omnia in bonum”, il convento sta aspettando l’arrivo di una nuova novizia, Ginevra, mentre Nico scambierà un bacio appassionante con una sconosciuta prima di rivedere di nuovo Asia.

Nel corso della puntata verrà anche svelato il ritorno di Azzurra da Londra: la donna, infatti, è diventata la nuova proprietaria del convento. Una notizia sorprendente.

Nel secondo episodio, “Come nelle favole”, la storia si concentrerà soprattutto sulle condizioni di salute di Valentina, ancora molto preoccupanti. La donna infatti si trova in coma. Azzurra non riesce a rassegnarsi all’idea che la sua amica abbia deciso di tentare il suicidio e decide allora di indagare il più possibile per scoprire i motivi del suo gesto.

Una determinazione, la sua, che potrebbe mettere anche la vita di Azzurra a rischio.

Che Dio ci aiuti 5 | Novità

A due anni dalla messa in onda della quarta serie, ci sono stati numerosi avvicendamenti all’interno del cast di Che Dio ci aiuti 5. A sorprendere i fan, soprattutto, l’esclusione di Diana Del Bufalo, nella serie da sole due stagioni nel ruolo di Monica: “La notizia che non sono a Che Dio Ci Aiuti 5 è vera, purtroppo, ma non dipende da me”, ha rivelato l’attrice qualche tempo fa su Instagram.

Altro grande assente è Lino Guanciale, l’avvocato Guido Corsi che già nella quarta serie aveva limitato di molto le sue apparizioni. Ma la notizia non ha stupito i fan più attenti, visto che lo stesso attore l’aveva annunciato a tempo debito.

A tanti grandi assenze corrispondono però alcune new entry: è il caso di Raniero Monaco Di Lapio, che interpreterà Athos, il papà di Emma; Laura Adriani, che sarà la nipote di suor Costanza e Simonetta Colombu, una novizia del convento di nome Ginevra.

Altra novità, che ha portato anche qualche polemica attorno alla fiction, è lo spostamento del set da Fabriano, nelle Marche, ad Assisi.

Che Dio ci aiuti 5 | Cast

Oltre alle già citate new entry, nel cast di Che Dio ci aiuti 5 ritroveremo alcune colonne portanti della serie: su tutte suor Angela (Elena Sofia Ricci), autentica protagonista grazie al suo carattere buono ma avvezzo al pettegolezzo. Confermate anche Valeria Fabrizia (la madre superiora suor Costanza) e la bella Francesca Chillemi.

> QUI TUTTO SUL CAST DI CHE DIO CI AIUTI 5

Di seguito, il cast completo della serie.

Elena Sofia Ricci – Suor Angela (QUI il profilo completo)

Valeria Fabrizia – Suor Costanza

Francesca Chillemi – Azzurra Leonardi (QUI il profilo completo)

Arianna Montefiori – Valentina

Gianmarco Saurino – Nico

Cristiano Caccamo – Gabriele

Matilde e Margherita Manfredi – Daniela e Silvia (Gemelle)

Raniero Monaco Di Lapio – Athos

Laura Adriani – Maria, nipote di Suor Costanza

Simonetta Colombu – Ginevra

Christian Monaldi – Edo

Che Dio ci aiuti 5 | Trama

La quarta stagione si è conclusa con il lieto fine tra Azzurra e sua figlia Emma, che è riuscita a perdonare la madre. Le due avevano anche deciso di partire per Londra con Guido e Davide, ma qualcosa le ha spinte a tornare all’Angolo Divino.

La quarta stagione era stata anche quella delle coppie scoppiate: Valentina, viste le difficoltà nel rapporto con il padre, ha deciso di lasciare Gabriele. Anche Monica e Nico si erano molto avvicinati, ma il ritorno del papà di Edo ha impedito la nascita della nuova coppia.

> QUI TUTTO SULLA TRAMA DI CHE DIO CI AIUTI 5

L’uscita dal cast di Monica (Diana Del Bufalo) però pone un grande punto interrogativo su come gli autori hanno deciso di far concludere la storia tra i due.

La nuova stagione, come anticipato, porterà “in dote” a suor Angela una nuova serie di ragazze, da gestire e contenere. Ma l’autentico protagonista delle prime puntate di Che Dio ci aiuti 5 sarà senza dubbio Mattia, un piccolo orfano di sei mesi di cui tutto il convento si prenderà cura.

Suor Costanza, inoltre, oltre a dover tenere a bada le ragazze del convento, sarà impegnata con sua nipote (Laura Adriani), una ragazza a dir poco ribelle. Occhio anche all’altra new entry, Ginevra (Simonetta Columbu), una giovane e gentile novizia.

Che Dio ci aiuti 5 | Trailer

Di seguito, ecco uno dei trailer di Che Dio ci aiuti 5 rilasciati dalla Rai sui propri canali quando ancora non era ufficiale la data del rilascio della nuova stagione.

Che Dio ci aiuti 5 | Streaming e diretta tv

Tutte le puntate di Che Dio ci aiuti 5 andranno in onda in chiaro su Rai 1 il giovedì sera alle 21.25, a partire dal 10 gennaio 2019. La serie, composta da 20 episodi, viene trasmessa in 10 puntate: per ogni prima serata, dunque, vengono trasmessi ben due episodi.

> QUI DOVE VEDERE CHE DIO CI AIUTI 5 IN STREAMING E DIRETTA TV

Gli appassionati possono seguire Che Dio ci aiuti 5 anche via streaming, tramite la piattaforma RaiPlay, nella sezione dirette.

Allo stesso modo sempre su RaiPlay, tramite la funzione on demand, sarà possibile recuperare gli episodi già andati in onda in qualsiasi momento.