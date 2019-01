Che Dio ci aiuti 5 trama | Episodi | Cosa succede | Storia | Rai 1

CHE DIO CI AIUTI 5 TRAMA – La quinta stagione di Che Dio ci aiuti è pronta a rallegrare il giovedì sera di Rai 1. La serie tv della prima rete, con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi, è molto seguita dal pubblico italiano, che negli anni precedenti l’ha sempre premiata con ottimi ascolti.

Ecco perché il ritorno sul piccolo schermo di suor Angela, suor Costanza e l’Angolo Divino è stato atteso per mesi dai fan. La data di esordio della nuova stagione è stata in bilico fino all’ultimo (si parlava di un rinvio al 14 febbraio 2019), poi è stata confermata per il 10 gennaio dalle ore 21.25.

Non sono mancate rivoluzioni nel cast della serie che, per forza di cose, hanno ripercussioni anche sull’intera trama di Che Dio ci aiuti 5.

Ma di cosa parla Che Dio ci aiuti 5?

Che Dio ci aiuti 5 trama | Cosa succede

Bisogna innanzitutto riannodare i fili fino all’ultima puntata della quarta stagione, per capire a che punto avevamo lasciato i protagonisti di Che Dio ci aiuti.

La quarta serie infatti si è conclusa con il lieto fine tra Azzurra e sua figlia Emma, che ha perdonato la madre e ha accettato di partire con lei alla volta dell’Inghilterra. Qualcosa, tuttavia, le spingerà nuovamente a rientrare da Londra per tornare all’Angolo Divino.

La quarta stagione di Che Dio ci aiuti 5 era stata anche quella delle coppie scoppiate: Valentina, dopo le grandi difficoltà nel rapporto con il padre, ha deciso di lasciare Gabriele. Un altro amore pressoché finito era quello tra Monica e Nico.

Da capire, nel corso della quinta stagione, cosa è successo davvero tra i due ragazzi. Soprattutto adesso che Monica (Diana Del Bufalo) ha lasciato la fiction.

Importante anche l’apporto delle new entry del convento: Maria, la vulcanica e ribelle nipote di suor Costanza e Ginevra, una nuova giovane novizia. Altro grande protagonista delle prime puntate di Che Dio ci aiuti 5 è senza dubbio Mattia, un piccolo orfano di sei mesi di cui tutto il convento si prenderà cura.

Che Dio ci aiuti 5 trama | Le parole di Elena Sofia Ricci

La protagonista della fiction, Elena Sofia Ricci, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha dato alcune anticipazioni sulla quinta stagione: “Credo che sia la stagione – ha detto – in cui abbiamo osato di più. Ci saranno nuovi episodi nei quali affronteremo temi dolorosi come i femminicidi e l’abbandono dei bambini”.

E a proposito del suo ruolo in Che Dio ci aiuti 5, l’attrice toscana ha dichiarato: “Quando stavamo finendo le riprese della quarta stagione e già si parlava della quinta, io dissi che, nella mia carriera, non ero mai andata oltre la quarta. Avevo sempre mollato perché dopo un po’ non ho più nulla da dire, mi annoio”.

Cosa le ha fatto cambiare idea allora? “L’unica cosa che mi poteva convincere a continuare è che suor Angela vivesse una crisi profonda. E così è stato”. Un’indicazione importante su cosa potrebbe succedere nei nuovi episodi della serie.

Che Dio ci aiuti 5 trama | Trailer

Di seguito, ecco uno dei trailer di Che Dio ci aiuti 5 rilasciati dalla Rai sui propri canali quando ancora non era ufficiale la data del rilascio della nuova stagione.