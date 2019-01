Il calendario dei Gp di Formula 1 per la stagione 2019

La Formula 1 ha il suo calendario per la stagione 2019. La F1 ha ufficializzato Gp e date: saranno 21 i Gran Premi in programma, gli stessi del 2018 con la conferma della Germania, messa in dubbio qualche mese fa, e invece presente anche nel 2019.

Poche le novità rispetto alla stagione in corso: anticipato il via che scatterà, come consuetudine a Melbourne (Australia), ma il 17 marzo, una settimana in anticipo rispetto al solito per evitare la concomitanza con l’inizio della stagione dell’Australian Football League.

2019 DRAFT #F1 CALENDAR 🗓️ 21 RACES 9 MONTHS 1 CHAMPIONSHIP pic.twitter.com/JrynulqsOi — Formula 1 (@F1) 31 agosto 2018

A chiudere, invece, sarà la gara di Abu Dhabi che si correrà il 1 dicembre 2019.

L’atteso Gran Premio numero 1000 nella storia della Formula 1, invece, sarà quello di Shanghai del 14 aprile.

Confermati, inoltre, la Germania con Hockenheim, grazie all’ausilio delle istituzioni pubbliche tedesche e al supporto economico della Mercedes, che sarà title sponsor della corsa nel 2019, e il Giappone.

Due eventi che hanno reso particolarmente soddisfatto Sean Bratches, responsabile commerciale della Formula 1: “Il rinnovo del GP del Giappone e la conferma di quello di Germania sono entrambi esempi della direzione che abbiamo preso per portare la F1 nel cuore dei fan. Una visione condivisa con i nostri promoter”.

Il primo back-to-back della stagione sarà quello che vedrà protagonisti i GP di Francia e Austria, che si correranno rispettivamente il 23 e il 30 giugno.

L’ultimo Gran Premio prima della sosta estiva sarà invece quello con l’Ungheria che si correrà il 4 agosto mentre il ritorno in pista è previsto per il 1 settembre quando le scuderie saranno impegnate nel GP del Belgio, sulla pista di Spa-Francorchamps. E Monza? Il gp di casa è in programma per l’8 settembre.

DATE GP STAGIONE 2019

17 marzo – Gran Premio d’Australia

31 marzo – Gran Premio del Bahrain

14 aprile – Gran Premio della Cina

28 aprile – Gran Premio d’Azerbaijan

12 maggio – Gran Premio di Spagna

26 maggio – Gran Premio di Monaco

9 giugno – Gran Premio del Canada

23 giugno – Gran Premio di Francia

30 giugno – Gran Premio d’Austria

14 luglio – Gran Premio di Gran Bretagna

28 luglio – Gran Premio di Germania

4 agosto– Gran Premio d’Ungheria

1 settembre – Gran Premio del Belgio

8 settembre – Gran Premio d’Italia

22 settembre – Gran Premio di Singapore

29 settembre – Gran Premio di Russia

13 ottobre – Gran Premio del Giappone

27 ottobre – Gran Premio del Messico

3 novembre – Gran Premio degli Stati Uniti

17 novembre – Gran Premio del Brasile

1 dicembre – Gran Premio di Abu Dhabi